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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 19:30
#7031
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Вопрос


Цитата:
abaika95: Ну вон у саудовской Аравии бабок куча


Это вот, теперь надо со ссылкой говорить, где ссылка, что у саудовской Аравии бабок "куча"?
Ведь доходит до маразма и кто то жалующийся обязательно спросит, покажи эту кучу!
Теперь своими словами нужно говорить только со ссылками?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 19:40
#7032
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И да простит меня абайка, просто взял в качестве примера, а то если возьмешь зетпропагандистов этой бойни, такой хай вай подымется..
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2536
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 21:27
#7033
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Цитата:
111:
Это пересказанное своими словами, вы же так говорили, если своими, можно не давать ссылок?

Если вы сообщаете о факте, который ранее не был освещен в статьях НГ, то нужно сопровождать сообщение ссылкой. Вне зависимости от того. цитируете вы или пересказываете.
Цитата:
111:
но только получается вы слово не держите?

Где именно и как именно я пояснял?
Цитата:
111:
А причем тут жалоба?

Читатель увидел нарушение правил. Не в оскорблении, а в публикации сообщения о факте без ссылки. Я согласился.
Цитата:
111:
Теперь своими словами нужно говорить только со ссылками?

Если вы сообщаете о событии или пишете о сообщении в других СМИ/источниках, нужна ссылка. Чтобы другие пользователи могли убедиться в том. что вы корректно изложили это сообщение.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1141
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 22:21
#7034
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Ох какая однобокая оценка. Можно лить д%&ьмо, но если с ссылками- то это не нарушение. Можно свои извращенные интересы рассусоливать, но если это не нарушает закон, то тогда нормально. Но если использовать слово "дурачок", даже в саркастичном уклоне - все, трындец, правила нарушены, нарушитель обнаружен.
Лично я думаю, что про изнасилование школьниц - пишите в своих соцсетях, а на страницах газеты, регионального СМИ это просто недопустимо. И странно, что само СМИ это только приветствует. Для больных фантазий - вон, инстаграм есть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 22:48
#7035
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Если вы сообщаете о событии или пишете о сообщении в других СМИ/источниках, нужна ссылка

Я вам привел пример конкретный, из комментария абайки.
Скажите что нибудь об этом?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 22:49
#7036
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Не в оскорблении, а в публикации сообщения о факте без ссылки

Я не имею права высказать тут на вашей площадке СОБСТВЕННОЕ мнение?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 22:50
#7037
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Где именно и как именно я пояснял?

Вы это говорили, когда начали делать правило по ссылкам.
Да, не найду, но разговор был.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 22:51
#7038
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Если вы сообщаете о событии или пишете о

Я пишу СОБСТВЕННОЕ Мнение, и оно моё.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 22:52
#7039
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Цитата:
Тимур Гафуров:
пересказываете

А вот это в правилах есть?
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2536
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.03.25 - 09:26
#7040
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Цитата:
vofkakst:
И странно, что само СМИ это только приветствует

Само СМИ просто предлагает возможность высказаться по темам. которые интересны пользователям. Нет такого разграничения: эти темы для Инстаграм, а эти темы - для сайта.
В правилах есть пункт о недопустимой информации. Если вы считаете, что чей-либо комментарий нарушает этот пункт, сообщайте мне.
Во всех остальных случаях ограничений нет.

Цитата:
111:
Я вам привел пример конкретный, из комментария абайки. Скажите что нибудь об этом?

То, что Саудовская Аравия - богатая страна, общеизвестный факт. Ссылками нужно подкреплять сообщения о новых фактах и событиях, которые еще не стали общеизвестными.

Цитата:
111:
Я не имею права высказать тут на вашей площадке СОБСТВЕННОЕ мнение?

Нужно отличать выражение мнения от сообщения факта. Если мнение основано на факте, который может быть неизвестен многим пользователям сайта. то нужно покреплять его ссылкой на источник информации.

Цитата:
111:
А вот это в правилах есть?

2.2.14. Скриншоты из СМИ и социальных сетей. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с обязательной активной ссылкой на первоисточник.

Если необходимо - могу добавить в этот пункт и про пересказ. Делаем это для того, чтобы пользователи могли сравнить излагаемую в комментарии информации с первоисточником.
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