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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 19:30
Вопрос
Цитата:
Это вот, теперь надо со ссылкой говорить, где ссылка, что у саудовской Аравии бабок "куча"?
Ведь доходит до маразма и кто то жалующийся обязательно спросит, покажи эту кучу!
Теперь своими словами нужно говорить только со ссылками?
Цитата:
abaika95: Ну вон у саудовской Аравии бабок куча
Это вот, теперь надо со ссылкой говорить, где ссылка, что у саудовской Аравии бабок "куча"?
Ведь доходит до маразма и кто то жалующийся обязательно спросит, покажи эту кучу!
Теперь своими словами нужно говорить только со ссылками?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 19:40
И да простит меня абайка, просто взял в качестве примера, а то если возьмешь зетпропагандистов этой бойни, такой хай вай подымется..
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2536
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 21:27
Цитата:
Если вы сообщаете о факте, который ранее не был освещен в статьях НГ, то нужно сопровождать сообщение ссылкой. Вне зависимости от того. цитируете вы или пересказываете.
Цитата:
Где именно и как именно я пояснял?
Цитата:
Читатель увидел нарушение правил. Не в оскорблении, а в публикации сообщения о факте без ссылки. Я согласился.
Цитата:
Если вы сообщаете о событии или пишете о сообщении в других СМИ/источниках, нужна ссылка. Чтобы другие пользователи могли убедиться в том. что вы корректно изложили это сообщение.
111:
Это пересказанное своими словами, вы же так говорили, если своими, можно не давать ссылок?
Это пересказанное своими словами, вы же так говорили, если своими, можно не давать ссылок?
Если вы сообщаете о факте, который ранее не был освещен в статьях НГ, то нужно сопровождать сообщение ссылкой. Вне зависимости от того. цитируете вы или пересказываете.
Цитата:
111:
но только получается вы слово не держите?
но только получается вы слово не держите?
Где именно и как именно я пояснял?
Цитата:
111:
А причем тут жалоба?
А причем тут жалоба?
Читатель увидел нарушение правил. Не в оскорблении, а в публикации сообщения о факте без ссылки. Я согласился.
Цитата:
111:
Теперь своими словами нужно говорить только со ссылками?
Теперь своими словами нужно говорить только со ссылками?
Если вы сообщаете о событии или пишете о сообщении в других СМИ/источниках, нужна ссылка. Чтобы другие пользователи могли убедиться в том. что вы корректно изложили это сообщение.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1141
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 22:21
Ох какая однобокая оценка. Можно лить д%&ьмо, но если с ссылками- то это не нарушение. Можно свои извращенные интересы рассусоливать, но если это не нарушает закон, то тогда нормально. Но если использовать слово "дурачок", даже в саркастичном уклоне - все, трындец, правила нарушены, нарушитель обнаружен.
Лично я думаю, что про изнасилование школьниц - пишите в своих соцсетях, а на страницах газеты, регионального СМИ это просто недопустимо. И странно, что само СМИ это только приветствует. Для больных фантазий - вон, инстаграм есть.
Лично я думаю, что про изнасилование школьниц - пишите в своих соцсетях, а на страницах газеты, регионального СМИ это просто недопустимо. И странно, что само СМИ это только приветствует. Для больных фантазий - вон, инстаграм есть.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 22:48
Цитата:
Я вам привел пример конкретный, из комментария абайки.
Скажите что нибудь об этом?
Тимур Гафуров:
Если вы сообщаете о событии или пишете о сообщении в других СМИ/источниках, нужна ссылка
Если вы сообщаете о событии или пишете о сообщении в других СМИ/источниках, нужна ссылка
Я вам привел пример конкретный, из комментария абайки.
Скажите что нибудь об этом?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 22:49
Цитата:
Я не имею права высказать тут на вашей площадке СОБСТВЕННОЕ мнение?
Тимур Гафуров:
Не в оскорблении, а в публикации сообщения о факте без ссылки
Не в оскорблении, а в публикации сообщения о факте без ссылки
Я не имею права высказать тут на вашей площадке СОБСТВЕННОЕ мнение?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 22:50
Цитата:
Вы это говорили, когда начали делать правило по ссылкам.
Да, не найду, но разговор был.
Тимур Гафуров:
Где именно и как именно я пояснял?
Где именно и как именно я пояснял?
Вы это говорили, когда начали делать правило по ссылкам.
Да, не найду, но разговор был.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 22:51
Цитата:
Я пишу СОБСТВЕННОЕ Мнение, и оно моё.
Тимур Гафуров:
Если вы сообщаете о событии или пишете о
Если вы сообщаете о событии или пишете о
Я пишу СОБСТВЕННОЕ Мнение, и оно моё.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 22:52
Цитата:
А вот это в правилах есть?
Тимур Гафуров:
пересказываете
пересказываете
А вот это в правилах есть?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2536
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.03.25 - 09:26
Цитата:
Само СМИ просто предлагает возможность высказаться по темам. которые интересны пользователям. Нет такого разграничения: эти темы для Инстаграм, а эти темы - для сайта.
В правилах есть пункт о недопустимой информации. Если вы считаете, что чей-либо комментарий нарушает этот пункт, сообщайте мне.
Во всех остальных случаях ограничений нет.
Цитата:
То, что Саудовская Аравия - богатая страна, общеизвестный факт. Ссылками нужно подкреплять сообщения о новых фактах и событиях, которые еще не стали общеизвестными.
Цитата:
Нужно отличать выражение мнения от сообщения факта. Если мнение основано на факте, который может быть неизвестен многим пользователям сайта. то нужно покреплять его ссылкой на источник информации.
Цитата:
2.2.14. Скриншоты из СМИ и социальных сетей. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с обязательной активной ссылкой на первоисточник.
Если необходимо - могу добавить в этот пункт и про пересказ. Делаем это для того, чтобы пользователи могли сравнить излагаемую в комментарии информации с первоисточником.
vofkakst:
И странно, что само СМИ это только приветствует
И странно, что само СМИ это только приветствует
Само СМИ просто предлагает возможность высказаться по темам. которые интересны пользователям. Нет такого разграничения: эти темы для Инстаграм, а эти темы - для сайта.
В правилах есть пункт о недопустимой информации. Если вы считаете, что чей-либо комментарий нарушает этот пункт, сообщайте мне.
Во всех остальных случаях ограничений нет.
Цитата:
111:
Я вам привел пример конкретный, из комментария абайки. Скажите что нибудь об этом?
Я вам привел пример конкретный, из комментария абайки. Скажите что нибудь об этом?
То, что Саудовская Аравия - богатая страна, общеизвестный факт. Ссылками нужно подкреплять сообщения о новых фактах и событиях, которые еще не стали общеизвестными.
Цитата:
111:
Я не имею права высказать тут на вашей площадке СОБСТВЕННОЕ мнение?
Я не имею права высказать тут на вашей площадке СОБСТВЕННОЕ мнение?
Нужно отличать выражение мнения от сообщения факта. Если мнение основано на факте, который может быть неизвестен многим пользователям сайта. то нужно покреплять его ссылкой на источник информации.
Цитата:
111:
А вот это в правилах есть?
А вот это в правилах есть?
2.2.14. Скриншоты из СМИ и социальных сетей. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с обязательной активной ссылкой на первоисточник.
Если необходимо - могу добавить в этот пункт и про пересказ. Делаем это для того, чтобы пользователи могли сравнить излагаемую в комментарии информации с первоисточником.
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