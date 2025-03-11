Отправлено: - 21:27

111:

Это пересказанное своими словами, вы же так говорили, если своими, можно не давать ссылок?

111:

но только получается вы слово не держите?

111:

А причем тут жалоба?

111:

Теперь своими словами нужно говорить только со ссылками?

Цитата:Если вы сообщаете о факте, который ранее не был освещен в статьях НГ, то нужно сопровождать сообщение ссылкой. Вне зависимости от того. цитируете вы или пересказываете.Цитата:Где именно и как именно я пояснял?Цитата:Читатель увидел нарушение правил. Не в оскорблении, а в публикации сообщения о факте без ссылки. Я согласился.Цитата:Если вы сообщаете о событии или пишете о сообщении в других СМИ/источниках, нужна ссылка. Чтобы другие пользователи могли убедиться в том. что вы корректно изложили это сообщение.