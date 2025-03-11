Отправлено: - 09:09

сайлау курманов:



Цитата:Веками крестьяне жили по Солнцу. Даже когда человек изобрёл часы, придумал часовые пояса и прочие условности.Корову надо доить не потому, что часы показывают какое-то-там время, а потому, что её доить надо. И прочая скотина есть-пить хочет не потому, что часы, а потому, что есть-пить хочет.Так же и землеробы пашут-сеют-пропалывают-собирают урожай не по часам и часовым поясам, а потому, что Природа ждать не будет. И если человек будет оглядываться на часы, он останется без урожая.