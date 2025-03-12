Из того же отчета: как цру-шники объясняют популярность в частности ленинской библиотеки среди школьников -" у их родителей просто нет денег для приобретения школьных книг, поэтому дети вынуждены идти в библиотеку, читать их там и там же делать для себя заметки"
Выхода нет, надо срочно брать иначе доверие Трампа к другу Володе иссякнет и он в очередной раз обидится и будет делать бяку! Уникальный случай истории наверное, когда во главе сильнейшего государства в мире стоит обидчивый ребёнок, возомнивший себя взрослым
Где в ссылке доказательство фразы Кеннеди? Цитата:
таноми52: Арабы не стремятся к мировому господству! Ты не знал?
Халифат Баасизм ИГИЛ Не,не не слышали
И да кстати а американцы чтобы стремятся к мировому господству? Как? Цитата:
таноми52: Арабы вместо того, чтобы тратить деньги на покупку мозгов,потратили их на уличные зонтики Медины
Потомучто мозги к ним ехать ну никак не хотят Климат не тот или гос устройство типа монархии с вахабизмом) Приходится зонтики покупать
Американцы же сугубо из за своего образования смогли создать гос устройство куда поперли мозги мира Цитата:
Карачун: Пока искал приведенное высказывание Кеннеди (которое, к слову, так и не нашел пока)
Потомучто он такой фразы не произносил Это пост совки любят о себе выдумывать приписывая фразы разным людям
Кеннеди в предвыборной компании, поднял аргумент что США отстаёт в космической гонке, советы первые спутник запустили, изучают луну, собак запустили на орбиту а у америки пока ничего. Про образование он не говорил но подводил к тому что пора что-то менять. За что к слову получил хейта от республиканцев за паникерство
Кеннеди вообще популист был не хуже Трампа. И итог оказался таков что США догнали и перегнали СССР в космической гонке. Да и в целом во всем остальном
Карачун: популярность в частности ленинской библиотеки среди школьников -" у их родителей просто нет денег для приобретения школьных книг, поэтому дети вынуждены идти в библиотеку, читать их там и там же делать для себя заметки"
Общее развитие библиотечного дела в СССР это от нехватки книг в розничной продаже Вот зачем у нас в каждом селе сейчас финансируются библиотеки если люди туда ну не ходят? Даже старики уже в интернете что надо могут найти Миллионы же уходят на здания, сотрудников и закупку книжного фонда Ужас. Пусти эти деньги лучше на вышки связи и то пользы будет больше
saba: . В СССР старались воспитать всесторонне развитого человека, а в США образование было более практическим и специализированным.
В итоге имеем факт Всесторонне развитость -образованщина ни к чему не привела Если человек знает всего по чучуть, он ни в одном деле не специалист Да советский подросток мог поддержать разговор об истории Франции, о литературе Индии, о космосе и амазонке Но только поддержать Как только тема переходила в более глубинный формат, советский образован сдувался потомучто ничего конкретно про Францию, Индию и амазонку не знал и не видел Цитата:
saba: Я например знаю где находится озеро Балатон, а среднестатистический американец этого не знает, зато он очень углублен в своей профессии.
Вот именно Средний американец водит трак профессионально Тушит пожары Лечит И плевать ему на это озеро Балатон А у нас даже в мед вузах сначала тебе втюхают это озеро а потом только профессиональные навыки Когда как американский школьник уже со средней школы выбирает себе профессию и предметы которые хочет изучать и идёт по ним отсекая не нужное.
В свое время дико бесило Зачем человеку который ну видно фрик-математик щелкающий тяжёлые уравнения,вот зачем ему норматив по физре сдавать? Ну не пригоден он к этому или стихи Лермонтова знать наизусть, или историю про Яна Жижку? В итоге ему этот Ян Жижка в жизни пригодился ноль раз а аттестат подпортили
abaika95: А у нас даже в мед вузах сначала тебе втюхают это озеро а потом только профессиональные навыки Когда как американский школьник уже со средней школы выбирает себе профессию и предметы которые хочет изучать и идёт по ним отсекая не нужное. В свое время дико бесило Зачем человеку который ну видно фрик-математик щелкающий тяжёлые уравнения,вот зачем ему норматив по физре сдавать? Ну не пригоден он к этому или стихи Лермонтова знать наизусть, или историю про Яна Жижку? В итоге ему этот Ян Жижка в жизни пригодился ноль раз а аттестат подпортили
Щас Абайка переобуется: Мне в универе нафиг не нужна была история Казахстана. Без обид, кому то может и нужно, экономистам, юристам, тем же историкам. Но мне, айтишнику, программисту, инженеру компьютерных сетей нафиг оно сдалось. Батыи, Канглы, Саки, Абулхаиры. Просто каша в памяти осталась, ценное место заняла, а мог бы нейросети освоить, в Линукс углубиться. Абайка, на кой фиг мне это насильно пихали?
abaika95: это от нехватки книг в розничной продаже
На самом деле я тоже думаю что формулировка в отчете не то чтобы однозначно отражала действительность. Просто мне показалось любопытным как люди со стороны, из другой общественной формации видели для себя причины вот этого массового посещения библиотек, в конкретном случае подростками. Цитата:
abaika95: Это пост совки любят о себе выдумывать приписывая фразы разным людям
Вполне возможно. Мне захотелось проверить утверждение. Так же как сейчас из 2617-ти статей в сайенс хочу найти "результаты многолетних исследований..." говрящие о том, что проживание в часовом поясе на час вперед (или назад, где мы там до того как жили??!) п...ц как влияет на наше здоровье.
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