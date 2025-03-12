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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26933
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 00:14
#3781
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Цитата:
111: Стать как и стать им, разные вещи
Ты не говорил про стать, ты говорил про занять место.

Цитата:
111:
Так ты из тех, что поверили что Трамп закончит войну за 24 часа?

Не, я из тех, кто поверил, что ядерную державу победить невозможно. Любую, не обязательно Россию.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26933
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 00:17
#3782
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Цитата:
111:
не вступая в дискуссию? А смысл?

Чё, никто больше с тобой общаться не хочет? Ну поплачь :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26933
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 00:25
#3783
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Цитата:
111:
Украина и Россия 30 суток, все лучше же, чем на Ослах ездить..

Очень удивлюсь, если Россия остановится на подступах к Судже.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1405
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 06:21
#3784
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Цитата:
Kairat stayer:
важно не то сколько выделяется, а уровень образования.

Это конечно верно, но я просто рад уже тому что по крайней мере пятая часть бюджета тратится не на понты (типа форумов, эксп, строительство новых столиц) или "оборону", а на образование граждан.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1405
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 06:27
#3785
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Из того же отчета: как цру-шники объясняют популярность в частности ленинской библиотеки среди школьников -" у их родителей просто нет денег для приобретения школьных книг, поэтому дети вынуждены идти в библиотеку, читать их там и там же делать для себя заметки"
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7347
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 07:27
#3786
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Цитата:
maxsaf:
на подступах к Судже.

Выхода нет, надо срочно брать иначе доверие Трампа к другу Володе иссякнет и он в очередной раз обидится и будет делать бяку! Уникальный случай истории наверное, когда во главе сильнейшего государства в мире стоит обидчивый ребёнок, возомнивший себя взрослым
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7347
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 07:28
#3787
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Как так друг Володя всех всегда обманывал, меня то он не посмеет никогда! Вот и посмотрим.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1405
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 07:54
#3788
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Рубио тоже "спортсмен" видимо. Тоже о "мячах на чужих половинах поля" вещает. Как дети малые, право слово, повторяют друг за другом, уникальных мыслей не плодят.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26933
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 08:01
#3789
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Цитата:
Карачун:
Тоже о "мячах на чужих половинах поля" вещает.

А это устоявшееся выражение, употребляется чаще чем постоянно, так что можно не удивляться...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17808
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 08:19
#3790
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Цитата:
таноми52:
Из серии я не ракетчик я филолог И, я не знаю как там было на самом деле но я так чувствую)) Образованщина

Где в ссылке доказательство фразы Кеннеди?
Цитата:
таноми52:
Арабы не стремятся к мировому господству! Ты не знал?

Халифат
Баасизм
ИГИЛ
Не,не не слышали

И да кстати а американцы чтобы стремятся к мировому господству? Как?
Цитата:
таноми52:
Арабы вместо того, чтобы тратить деньги на покупку мозгов,потратили их на уличные зонтики Медины

Потомучто мозги к ним ехать ну никак не хотят
Климат не тот или гос устройство типа монархии с вахабизмом)
Приходится зонтики покупать

Американцы же сугубо из за своего образования смогли создать гос устройство куда поперли мозги мира
Цитата:
Карачун:
Пока искал приведенное высказывание Кеннеди (которое, к слову, так и не нашел пока)

Потомучто он такой фразы не произносил
Это пост совки любят о себе выдумывать приписывая фразы разным людям

Кеннеди в предвыборной компании, поднял аргумент что США отстаёт в космической гонке, советы первые спутник запустили, изучают луну, собак запустили на орбиту а у америки пока ничего. Про образование он не говорил но подводил к тому что пора что-то менять. За что к слову получил хейта от республиканцев за паникерство

Кеннеди вообще популист был не хуже Трампа.
И итог оказался таков что США догнали и перегнали СССР в космической гонке.
Да и в целом во всем остальном
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17808
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 08:23
#3791
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Цитата:
Карачун:
популярность в частности ленинской библиотеки среди школьников -" у их родителей просто нет денег для приобретения школьных книг, поэтому дети вынуждены идти в библиотеку, читать их там и там же делать для себя заметки"

Общее развитие библиотечного дела в СССР это от нехватки книг в розничной продаже
Вот зачем у нас в каждом селе сейчас финансируются библиотеки если люди туда ну не ходят?
Даже старики уже в интернете что надо могут найти
Миллионы же уходят на здания, сотрудников и закупку книжного фонда
Ужас.
Пусти эти деньги лучше на вышки связи и то пользы будет больше
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6693
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 08:26
#3792
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Всем желаю доброго утра, мира, радости, добра и команде Трампа только алга!

Цитата:
saba:
Как так друг Володя всех всегда обманывал, меня то он не посмеет никогда! Вот и посмотрим.


Цитата:
Карачун:
Рубио тоже "спортсмен" видимо. Тоже о "мячах на чужих половинах поля" вещает. Как дети малые, право слово, повторяют друг за другом, уникальных мыслей не плодят.


Цитата:
maxsaf:
А это устоявшееся выражение, употребляется чаще чем постоянно, так что можно не удивляться...


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17808
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 08:30
#3793
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Цитата:
saba:
. В СССР старались воспитать всесторонне развитого человека, а в США образование было более практическим и специализированным.

В итоге имеем факт
Всесторонне развитость -образованщина ни к чему не привела
Если человек знает всего по чучуть, он ни в одном деле не специалист
Да советский подросток мог поддержать разговор об истории Франции, о литературе Индии, о космосе и амазонке
Но только поддержать
Как только тема переходила в более глубинный формат, советский образован сдувался потомучто ничего конкретно про Францию, Индию и амазонку не знал и не видел Цитата:
saba:
Я например знаю где находится озеро Балатон, а среднестатистический американец этого не знает, зато он очень углублен в своей профессии.

Вот именно
Средний американец водит трак профессионально
Тушит пожары
Лечит
И плевать ему на это озеро Балатон
А у нас даже в мед вузах сначала тебе втюхают это озеро а потом только профессиональные навыки
Когда как американский школьник уже со средней школы выбирает себе профессию и предметы которые хочет изучать и идёт по ним отсекая не нужное.

В свое время дико бесило
Зачем человеку который ну видно фрик-математик щелкающий тяжёлые уравнения,вот зачем ему норматив по физре сдавать? Ну не пригоден он к этому или стихи Лермонтова знать наизусть, или историю про Яна Жижку?
В итоге ему этот Ян Жижка в жизни пригодился ноль раз а аттестат подпортили
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26933
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 09:12
#3794
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Цитата:
abaika95:
А у нас даже в мед вузах сначала тебе втюхают это озеро а потом только профессиональные навыки Когда как американский школьник уже со средней школы выбирает себе профессию и предметы которые хочет изучать и идёт по ним отсекая не нужное. В свое время дико бесило Зачем человеку который ну видно фрик-математик щелкающий тяжёлые уравнения,вот зачем ему норматив по физре сдавать? Ну не пригоден он к этому или стихи Лермонтова знать наизусть, или историю про Яна Жижку? В итоге ему этот Ян Жижка в жизни пригодился ноль раз а аттестат подпортили

Щас Абайка переобуется:
Мне в универе нафиг не нужна была история Казахстана. Без обид, кому то может и нужно, экономистам, юристам, тем же историкам. Но мне, айтишнику, программисту, инженеру компьютерных сетей нафиг оно сдалось. Батыи, Канглы, Саки, Абулхаиры. Просто каша в памяти осталась, ценное место заняла, а мог бы нейросети освоить, в Линукс углубиться. Абайка, на кой фиг мне это насильно пихали?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1405
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 09:48
#3795
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Цитата:
abaika95:
это от нехватки книг в розничной продаже

На самом деле я тоже думаю что формулировка в отчете не то чтобы однозначно отражала действительность. Просто мне показалось любопытным как люди со стороны, из другой общественной формации видели для себя причины вот этого массового посещения библиотек, в конкретном случае подростками.
Цитата:
abaika95:
Это пост совки любят о себе выдумывать приписывая фразы разным людям

Вполне возможно. Мне захотелось проверить утверждение. Так же как сейчас из 2617-ти статей в сайенс хочу найти "результаты многолетних исследований..." говрящие о том, что проживание в часовом поясе на час вперед (или назад, где мы там до того как жили??!) п...ц как влияет на наше здоровье.
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