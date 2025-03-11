Карачун: Согласно отчету бюджет ссср составлял ~570 млрд. рублей, из них 73 млрд. на образование. Почти 13% бюджета, классно. Интересно какой сейчас процент от бюджета Казахстана составляют затраты на образование.
Отмечают, что по итогам 2024-го доля затрат на образование в госбюджете РК достигла 22,1%, важно не то сколько выделяется, а уровень образования.
Карачун: Но ведь это какая несусветная глупость - тебя обворовывает твое же руководство, вероятно даже сограждане, а ты при этом идёшь с палкой к соседу, бить его за это. Причем в мыслях, стукая палкой по телу соседа, ты бьешь даже не соседа а какую-то третью полумифическую сторону, которую в большинстве случаев отродясь не видел, и строго говоря не можешь даже сам себе эмпирически доказать факт её существования вообще. Толку было с того "лучшего в мире" всеобщего образования, если по щелчку пальцев можно подбить на такое глупое, откровенно религиозного типа, действие??!
Всё очень просто объяснить, в прошлом году обсуждали, процитирую, как обычно: глава Сбербанка РФ Герман Греф лет десять тому назад, отмечал что людям нельзя позволять быть образованными, потому, что ими будет сложно управлять и манипулировать.
Не надо ничем мериться! Сложно сказать, где образование лучше. В СССР старались воспитать всесторонне развитого человека, а в США образование было более практическим и специализированным. Что лучше,Бог его знает! Я например знаю где находится озеро Балатон, а среднестатистический американец этого не знает, зато он очень углублен в своей профессии. И его этому основательно учили, не теряя времени на историю КПСС и марксистко-ленинской философию. Зачем они нужны были врачу или инженеру, тоже никто не знает. Да и нет этой всеобщей грамотности, каждый говорит,как ему нравится и никто его не поправляет, а мне страшно режет ухо, когда говорят срЕдства или осУждённые. А недавно прочитал русского филолога и успокоился, она сказала , вы уже не в школе и оценку за грамотность вам никто ставить не вправе!
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