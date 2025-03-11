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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 20:26
#3766
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Цитата:
maxsaf:
Трампа

Так ты из тех, что поверили что Трамп закончит войну за 24 часа?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6692
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 20:31
#3767
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Цитата:
Карачун:
Согласно отчету бюджет ссср составлял ~570 млрд. рублей, из них 73 млрд. на образование. Почти 13% бюджета, классно. Интересно какой сейчас процент от бюджета Казахстана составляют затраты на образование.


Отмечают, что по итогам 2024-го доля затрат на образование в госбюджете РК достигла 22,1%, важно не то сколько выделяется, а уровень образования.

Подробнее здесь:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7345
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 20:47
#3768
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Цитата:
таноми52:
Арабы не стремятся к мировому господству! Ты не знал?

Когда то стремились во время Арабского халифата!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6692
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 20:57
#3769
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Цитата:
Карачун:
Но ведь это какая несусветная глупость - тебя обворовывает твое же руководство, вероятно даже сограждане, а ты при этом идёшь с палкой к соседу, бить его за это. Причем в мыслях, стукая палкой по телу соседа, ты бьешь даже не соседа а какую-то третью полумифическую сторону, которую в большинстве случаев отродясь не видел, и строго говоря не можешь даже сам себе эмпирически доказать факт её существования вообще. Толку было с того "лучшего в мире" всеобщего образования, если по щелчку пальцев можно подбить на такое глупое, откровенно религиозного типа, действие??!


Всё очень просто объяснить, в прошлом году обсуждали, процитирую, как обычно: глава Сбербанка РФ Герман Греф лет десять тому назад, отмечал что людям нельзя позволять быть образованными, потому, что ими будет сложно управлять и манипулировать.

Подробнее здесь:




[Исправлено: Kairat stayer, 11.03.2025 - 21:59]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7345
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 21:11
#3770
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Цитата:
abaika95:
США образование оказалось лучше

Не надо ничем мериться! Сложно сказать, где образование лучше. В СССР старались воспитать всесторонне развитого человека, а в США образование было более практическим и специализированным. Что лучше,Бог его знает! Я например знаю где находится озеро Балатон, а среднестатистический американец этого не знает, зато он очень углублен в своей профессии. И его этому основательно учили, не теряя времени на историю КПСС и марксистко-ленинской философию. Зачем они нужны были врачу или инженеру, тоже никто не знает. Да и нет этой всеобщей грамотности, каждый говорит,как ему нравится и никто его не поправляет, а мне страшно режет ухо, когда говорят срЕдства или осУждённые.
А недавно прочитал русского филолога и успокоился, она сказала , вы уже не в школе и оценку за грамотность вам никто ставить не вправе!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1471
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 22:44
#3771
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 22:59
#3772
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Прикольно, знать мнение другого человека..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 23:00
#3773
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Интересно, нытики только жаловаться могут, не вступая в дискуссию?
А смысл?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 23:16
#3774
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Америка опять хочет военную помощь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 23:17
#3775
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Президенты сша и Украины договорились

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 23:18
#3776
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Оксимирона объявили в растлении

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 23:19
#3777
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В джиде совершились переговоры..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 23:22
#3778
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Украина и Россия 30 суток, все лучше же, чем на Ослах ездить..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43663
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 23:25
#3779
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Трамп недоволен Канадой?

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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1401
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 23:26
#3780
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Цитата:
saba:
вы уже не в школе и оценку за грамотность вам никто ставить не вправе!

ещё как вправе. с тем отличием что в школе это просто оценка и не более того. а вне школы это уже характеристика персонажа, оказывающая влияние на восприятие его как человека и отношение к нему.
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