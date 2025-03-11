Re: “Бессмысленно ждать три года“ - министр об исследованиях по...

Отправлено: - 15:43

Итак мы перевели время в угоду чиновникам Астаны наплевав на международные и признанные правила учёта поясов

Чтобы отменить наше решение мы же и должны провести исследования за дохерион долларов что единый часовой пояс для нашей страны не подходит.

Что, что говорите? Незачем тратить столько денег?

Мы согласны, в итоге деньги мы не тратили, похвалите нас! А раз не тратили деньги то и исследований не было! Живём дальше в придуманном нами едином часовом поясе

Тыц

Заседание окончено