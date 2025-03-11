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≡ “Бессмысленно ждать три года“ - министр об исследованиях по часовому поясу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51318
“Бессмысленно ждать три года“ - министр об исследованиях по часовому поясу
Отправлено: 11.03.25 - 15:43
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На исследования последствий смены часового пояса в Казахстане бюджетные средства потрачены не были. Об этом сегодня сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17802
Re: “Бессмысленно ждать три года“ - министр об исследованиях по...
Отправлено: 11.03.25 - 15:43
#1
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Итак мы перевели время в угоду чиновникам Астаны наплевав на международные и признанные правила учёта поясов
Чтобы отменить наше решение мы же и должны провести исследования за дохерион долларов что единый часовой пояс для нашей страны не подходит.
Что, что говорите? Незачем тратить столько денег?
Мы согласны, в итоге деньги мы не тратили, похвалите нас! А раз не тратили деньги то и исследований не было! Живём дальше в придуманном нами едином часовом поясе
Тыц
Заседание окончено
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7469
Re: “Бессмысленно ждать три года“ - министр об исследованиях по...
Отправлено: 11.03.25 - 23:16
#2
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Мне кажется пора простить и забыть эту тему, не стоит бесконечно муссировать одно и тоже. Я вон на т-токе регулярно смотрю стримы из восточного КЗ, люди встают три утра доить коров и в пять выгоняют на пастбища, иначе темнеет рано. Говорят-привыкли, ничего сделать нельзя.
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