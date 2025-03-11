Отправлено: - 20:57

Карачун:

Но ведь это какая несусветная глупость - тебя обворовывает твое же руководство, вероятно даже сограждане, а ты при этом идёшь с палкой к соседу, бить его за это. Причем в мыслях, стукая палкой по телу соседа, ты бьешь даже не соседа а какую-то третью полумифическую сторону, которую в большинстве случаев отродясь не видел, и строго говоря не можешь даже сам себе эмпирически доказать факт её существования вообще. Толку было с того "лучшего в мире" всеобщего образования, если по щелчку пальцев можно подбить на такое глупое, откровенно религиозного типа, действие??!

[Исправлено: Kairat stayer, 11.03.2025 - 21:59]

Цитата:Всё очень просто объяснить, в прошлом году обсуждали, процитирую, как обычно: глава Сбербанка РФ Герман Греф лет десять тому назад, отмечал что людям нельзя позволять быть образованными, потому, что ими будет сложно управлять и манипулировать.Подробнее здесь: