Re: 70 млн тенге должна выплатить руководитель финпирамиды Qnet...

Отправлено: - 23:10

Почему люди такие падкие на халявные деньги,просто удивительно. Меня терзают смутные сомнения,что деньги скопом не брались, а по чуть-чуть и поэтому и не кажутся большой суммой. Вон даже беглый банкир стал просить подаяния чтоб оплатить услуги своих адвокатов,хотя сбежал с десятью млрд зелеными