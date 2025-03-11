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≡ 70 млн тенге должна выплатить руководитель финпирамиды Qnet в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51318
70 млн тенге должна выплатить руководитель финпирамиды Qnet в Костанайской области
Отправлено: 11.03.25 - 23:10
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Гражданские иски по возмещению материального и морального ущерба 80 жителям области с ранее осужденной Шехерезады Исиной рассматривал городской суд. В июле прошлого года Исину признали виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой Q-net.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7469
Re: 70 млн тенге должна выплатить руководитель финпирамиды Qnet...
Отправлено: 11.03.25 - 23:10
#1
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Почему люди такие падкие на халявные деньги,просто удивительно. Меня терзают смутные сомнения,что деньги скопом не брались, а по чуть-чуть и поэтому и не кажутся большой суммой. Вон даже беглый банкир стал просить подаяния чтоб оплатить услуги своих адвокатов,хотя сбежал с десятью млрд зелеными
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