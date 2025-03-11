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≡ Ашимбаев: "Жасыл даму" аккумулирует большие суммы от утильсбора, но мало кто знает, как их используют
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51316
Ашимбаев: "Жасыл даму" аккумулирует большие суммы от утильсбора, но мало кто знает, как их используют
Отправлено: 11.03.25 - 20:41
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Председатель сената Маулен Ашимбаев призвал проверить эффективность использования средств АО "Жасыл даму", занимающегося утилизационным сбором, на природоохранные мероприятия. Он заявил о возможности использовать эти средства на охрану природы.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7343
Re: Ашимбаев: "Жасыл даму" аккумулирует большие суммы...
Отправлено: 11.03.25 - 20:41
#1
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Сколько, сколько урн и контейнеров ? Они этим хвалятся?
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