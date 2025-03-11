Абайка, засунь свои портянки подальше! Напиши сейчас я, что В США образование было лучше,чем в СССР, ты тут же бы выскочил с доказательствами, что В США было низким финансирование начального и среднего образования, малый объём преподаваемых дисциплин, школы-тупики: разделение школьных программ на 2 части: первая часть программы была рассчитана на одаренных детей с изучением серьезных академических дисциплин, для всех остальных учащихся - элективные курсы, не дающие широкой академической подготовки. Процветала расовая дискриминация и проч. и проч. Такая система образования не была эффективной.(ЭТО всё научные факты) Такая уж у тебя вёрткая натура!
quote]abaika95: В итоге в США все технологические корпорации мира куда едут и выходцы из СССР А в России где по логике должны быть одни гении с таким образованием-ничего нет даже компьютера своего и машины все вплоть советские
Вот именно! Напиши я сейчас, что в США "все технологические корпорации мира", мировые достижения,все нобелевские лауреаты, ты тут же бы выплюнул, что США купила-высосала лучшие мозги мира и проч. и проч. Известны твои приёмы!
Цитата:
abaika95: Кеннеди не говорил такой фразы)) это фейк
Буквально, может быть и не говорил! Но вот суть передает ЕГО цитата, которую я приводила выше:"Американские школьники проходят 12-летнее обучение, тогда как русские школьники учатся всего десять лет. Но за эти десять лет они получают больше часов обучения..." и далее по тексту Или ты думал, что это я сочинила?
И хватит бла-бла-бла! Особенно аргументированно прозвучало:"Как показал факт В США образование оказалось лучше"
таноми52: Напиши сейчас я, что В США образование было лучше,чем в СССР,
Напиши это будет объективнее Цитата:
таноми52: ты тут же бы выскочил с доказательствами, что В США было низким финансирование начального и среднего образования, малый объём преподаваемых дисциплин, школы-тупики: разделение школьных программ на 2 части: первая часть программы была рассчитана на одаренных детей с изучением серьезных академических дисциплин, для всех остальных учащихся - элективные курсы, не дающие широкой академической подготовки. Процветала расовая дискриминация и проч. и проч. Такая система образования не была эффективной.(ЭТО всё научные факты) Такая уж у тебя вёрткая натура!
Но по факту при всех проблемах в США образование оказалось лучше Цитата:
таноми52: Напиши я сейчас, что в США "все технологические корпорации мира", мировые достижения,все нобелевские лауреаты, ты тут же бы выплюнул, что США купила-высосала лучшие мозги мира и проч. и проч
Ну вон у саудовской Аравии бабок куча а чето никого купить не могут кроме футболистов) Значит дело не в бабках? Цитата:
таноми52: Буквально, может быть и не говорил!
Из серии я не ракетчик я филолог И, я не знаю как там было на самом деле но я так чувствую)) Образованщина Цитата:
таноми52: Особенно аргументированно прозвучало:"Как показал факт В США образование оказалось лучше"
Ну да Это советский человек радовался ножкам буша а не наоборот) Цитата:
таноми52: Ибо точные науки не поддаются пропаганде!
Особенно биология при Лысенко И кибернетика (программирование) котрая долгая время была под негласным запретом в СССР как лженаука))
таноми52: таноми52: Напиши я сейчас, что в США "все технологические корпорации мира", мировые достижения,все нобелевские лауреаты, ты тут же бы выплюнул, что США купила-высосала лучшие мозги мира и проч. и проч
Ну вон у саудовской Аравии бабок куча а чето никого купить не могут кроме футболистов) Значит дело не в бабках?
Да, дело в менталитете! Он разный у американцев и арабов! Арабы не стремятся к мировому господству! Ты не знал? Арабы вместо того, чтобы тратить деньги на покупку мозгов,потратили их на уличные зонтики Медины Агромаднейшие деньги!
Вот же задают задачки граждане. Пока искал приведенное высказывание Кеннеди (которое, к слову, так и не нашел пока) наткнулся на отчет цру от 1957 года об "образовании в советском союзе"
Согласно отчету бюджет ссср составлял ~570 млрд. рублей, из них 73 млрд. на образование. Почти 13% бюджета, классно. Интересно какой сейчас процент от бюджета Казахстана составляют затраты на образование.
А что с зет пропагандистом русского мира Артемием Лебедевым не так? Кстати у которого в Киеве что то три хаты было.. Трамп сказал, Арташа сделал. Вот так теперь со всеми зет патриотами, кто верил в Киев за три дня, такое вот расстройство происходит..
А, вот, русский герой, который воевал в Украине изнасиловал и убил 11ти летнюю русскую девочку. Но, благодаря Трампу, решил просто извиниться перед родителями. - Извините мол, а я пойду опять очищусь на СВО.. Вот это одно из чудес Трампа, в русских патриотах начало что то меняться и наверно в хорошую сторону..
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