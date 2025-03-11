НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане апробируют новый метод установления причины смерти без вскрытия
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51315
В Казахстане апробируют новый метод установления причины смерти без вскрытия
Отправлено: 11.03.25 - 17:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане апробируют новый метод установления причины смерти без вскрытия. Это поможет избежать противоречий с национальными и религиозными традициями.
Читать новость

v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1140
Re: В Казахстане апробируют новый метод установления причины...
Отправлено: 11.03.25 - 17:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
избежать противоречий с национальными и религиозными традициями,

Но мы же светское государство, религия же не во главе стола как бы.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS