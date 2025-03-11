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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 251 из 251«1...249250251
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4225
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 15:13
#3751
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Абайка, засунь свои портянки подальше!
Напиши сейчас я, что В США образование было лучше,чем в СССР, ты тут же бы выскочил с доказательствами, что В США было низким финансирование начального и среднего образования, малый объём преподаваемых дисциплин, школы-тупики: разделение школьных программ на 2 части: первая часть программы была рассчитана на одаренных детей с изучением серьезных академических дисциплин, для всех остальных учащихся - элективные курсы, не дающие широкой академической подготовки. Процветала расовая дискриминация и проч. и проч. Такая система образования не была эффективной.(ЭТО всё научные факты)
Такая уж у тебя вёрткая натура!

quote]abaika95:
В итоге в США все технологические корпорации мира куда едут и выходцы из СССР А в России где по логике должны быть одни гении с таким образованием-ничего нет даже компьютера своего и машины все вплоть советские

Вот именно!
Напиши я сейчас, что в США "все технологические корпорации мира", мировые достижения,все нобелевские лауреаты, ты тут же бы выплюнул, что США купила-высосала лучшие мозги мира и проч. и проч.
Известны твои приёмы!

Цитата:
abaika95:
Кеннеди не говорил такой фразы)) это фейк

Буквально, может быть и не говорил! Но вот суть передает ЕГО цитата, которую я приводила выше:"Американские школьники проходят 12-летнее обучение, тогда как русские школьники учатся всего десять лет. Но за эти десять лет они получают больше часов обучения..." и далее по тексту
Или ты думал, что это я сочинила?

И хватит бла-бла-бла! Особенно аргументированно прозвучало:"Как показал факт В США образование оказалось лучше"
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4225
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 15:21
#3752
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Цитата:
abaika95:
Нельзя быть немного беременным также нельзя одновременно преподавать хорошо физику и при этом вместо истории и литературы пихать пропаганду


Это абайка-психолог так решил?
Или наукой доказано?
Очень даже можно!
Ибо точные науки не поддаются пропаганде!
Как постоянно восклицает нумерной:"Ты не знал?"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17802
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 15:37
#3753
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Цитата:
таноми52:
Абайка, засунь свои портянки подальше!

Кому?)
Цитата:
таноми52:
Напиши сейчас я, что В США образование было лучше,чем в СССР,

Напиши это будет объективнее
Цитата:
таноми52:
ты тут же бы выскочил с доказательствами, что В США было низким финансирование начального и среднего образования, малый объём преподаваемых дисциплин, школы-тупики: разделение школьных программ на 2 части: первая часть программы была рассчитана на одаренных детей с изучением серьезных академических дисциплин, для всех остальных учащихся - элективные курсы, не дающие широкой академической подготовки. Процветала расовая дискриминация и проч. и проч. Такая система образования не была эффективной.(ЭТО всё научные факты) Такая уж у тебя вёрткая натура!

Но по факту при всех проблемах в США образование оказалось лучше
Цитата:
таноми52:
Напиши я сейчас, что в США "все технологические корпорации мира", мировые достижения,все нобелевские лауреаты, ты тут же бы выплюнул, что США купила-высосала лучшие мозги мира и проч. и проч

Ну вон у саудовской Аравии бабок куча а чето никого купить не могут кроме футболистов)
Значит дело не в бабках? Цитата:
таноми52:
Буквально, может быть и не говорил!

Из серии я не ракетчик я филолог
И, я не знаю как там было на самом деле но я так чувствую))
Образованщина Цитата:
таноми52:
Особенно аргументированно прозвучало:"Как показал факт В США образование оказалось лучше"

Ну да
Это советский человек радовался ножкам буша а не наоборот)
Цитата:
таноми52:
Ибо точные науки не поддаются пропаганде!

Особенно биология при Лысенко
И кибернетика (программирование) котрая долгая время была под негласным запретом в СССР как лженаука))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7341
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 15:43
#3754
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Ух ты сколько всего я после работы проспал! Сколько красного, в глазах рябит! Весеннее обострение?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4225
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 15:50
#3755
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Цитата:
abaika95:
таноми52: Буквально, может быть и не говорил!

Из серии я не ракетчик я филолог И, я не знаю как там было на самом деле но я так чувствую)) Образованщина


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4225
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 15:58
#3756
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Цитата:
таноми52:
таноми52: Напиши я сейчас, что в США "все технологические корпорации мира", мировые достижения,все нобелевские лауреаты, ты тут же бы выплюнул, что США купила-высосала лучшие мозги мира и проч. и проч

Ну вон у саудовской Аравии бабок куча а чето никого купить не могут кроме футболистов) Значит дело не в бабках?


Да, дело в менталитете!
Он разный у американцев и арабов!
Арабы не стремятся к мировому господству!
Ты не знал?
Арабы вместо того, чтобы тратить деньги на покупку мозгов,потратили их на уличные зонтики Медины
Агромаднейшие деньги!




[Исправлено: таноми52, 11.03.2025 - 16:03]

[Исправлено: таноми52, 11.03.2025 - 16:05]
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1400
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 17:39
#3757
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Вот же задают задачки граждане. Пока искал приведенное высказывание Кеннеди (которое, к слову, так и не нашел пока) наткнулся на отчет цру от 1957 года об "образовании в советском союзе" :lol:

Согласно отчету бюджет ссср составлял ~570 млрд. рублей, из них 73 млрд. на образование. Почти 13% бюджета, классно. Интересно какой сейчас процент от бюджета Казахстана составляют затраты на образование.

[Исправлено: Карачун, 11.03.2025 - 18:55]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43642
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 17:47
#3758
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О как там подгорело то..
Трамп подействовал на защитнегов Русского мира?
Теперь им больно и обидно, что Трамп дал по ушам и им вместе с украинцами?
То есть Америка всех славян переиграла?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43642
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 17:49
#3759
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А что с зет пропагандистом русского мира Артемием Лебедевым не так?
Кстати у которого в Киеве что то три хаты было..
Трамп сказал, Арташа сделал.
Вот так теперь со всеми зет патриотами, кто верил в Киев за три дня, такое вот расстройство происходит..

[Исправлено: 111, 11.03.2025 - 18:49]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43642
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 18:01
#3760
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Чудеса Трампа!
Что там еще произошло?

[Исправлено: 111, 11.03.2025 - 19:02]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43642
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 18:06
#3761
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А, вот, русский герой, который воевал в Украине изнасиловал и убил 11ти летнюю русскую девочку.
Но, благодаря Трампу, решил просто извиниться перед родителями.
- Извините мол, а я пойду опять очищусь на СВО..
Вот это одно из чудес Трампа, в русских патриотах начало что то меняться и наверно в хорошую сторону..


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