Отправлено: - 15:37

таноми52:

Абайка, засунь свои портянки подальше!

таноми52:

Напиши сейчас я, что В США образование было лучше,чем в СССР,

таноми52:

ты тут же бы выскочил с доказательствами, что В США было низким финансирование начального и среднего образования, малый объём преподаваемых дисциплин, школы-тупики: разделение школьных программ на 2 части: первая часть программы была рассчитана на одаренных детей с изучением серьезных академических дисциплин, для всех остальных учащихся - элективные курсы, не дающие широкой академической подготовки. Процветала расовая дискриминация и проч. и проч. Такая система образования не была эффективной.(ЭТО всё научные факты) Такая уж у тебя вёрткая натура!

таноми52:

Напиши я сейчас, что в США "все технологические корпорации мира", мировые достижения,все нобелевские лауреаты, ты тут же бы выплюнул, что США купила-высосала лучшие мозги мира и проч. и проч

таноми52:

Буквально, может быть и не говорил!

таноми52:

Особенно аргументированно прозвучало:"Как показал факт В США образование оказалось лучше"

таноми52:

Ибо точные науки не поддаются пропаганде!

Цитата:Кому?)Цитата:Напиши это будет объективнееЦитата:Но по факту при всех проблемах в США образование оказалось лучшеЦитата:Ну вон у саудовской Аравии бабок куча а чето никого купить не могут кроме футболистов)Значит дело не в бабках? Цитата:Из серии я не ракетчик я филологИ, я не знаю как там было на самом деле но я так чувствую))Образованщина Цитата:Ну даЭто советский человек радовался ножкам буша а не наоборот)Цитата:Особенно биология при ЛысенкоИ кибернетика (программирование) котрая долгая время была под негласным запретом в СССР как лженаука))