Отправлено: - 11:27

saba:

Устал удивляться! Сначала Путин со своей движухой, теперь Медведев поздравил женщин с 8 марта со словами:"Когда у нас всё хорошо, когда мы на расслабоне, это приводит к печальным последствиям! Нация сплачивается только во время испытаний!" Получается войну устроили потому что одному стало скучно, " движухи" захотелось, а другой озаботился тем, чтобы нация сплочённей стала! И заметьте ни слова про де, де и де и Донбасс! Всё просто, чтобы не было скучно народу и не расслаблялись!!!

Карачун:

Ну а что!? Они не правы что ли? Я такого единения как с "можем повторить" на другой основе не видел. Само желание продемонстрировать "можем повторить" тоже свидетельствует о скуке. Так что парни просто "капитанят". Другое дело будь это осознанный троллинг граждан, тогда это вызывало бы уважение. А то ж ребята "на голубом глазу" такое вещают деятельно и увлеченно соучаствуя в "движухах" и "не-расслабонах"

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, добра, теплоты, радости, позитива, улыбок, дружбы и прекрасного настроения!Цитата:Цитата: