Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, добра, теплоты, радости, позитива, улыбок, дружбы и прекрасного настроения!
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saba: Устал удивляться! Сначала Путин со своей движухой, теперь Медведев поздравил женщин с 8 марта со словами:"Когда у нас всё хорошо, когда мы на расслабоне, это приводит к печальным последствиям! Нация сплачивается только во время испытаний!" Получается войну устроили потому что одному стало скучно, " движухи" захотелось, а другой озаботился тем, чтобы нация сплочённей стала! И заметьте ни слова про де, де и де и Донбасс! Всё просто, чтобы не было скучно народу и не расслаблялись!!!
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Карачун: Ну а что!? Они не правы что ли? Я такого единения как с "можем повторить" на другой основе не видел. Само желание продемонстрировать "можем повторить" тоже свидетельствует о скуке. Так что парни просто "капитанят". Другое дело будь это осознанный троллинг граждан, тогда это вызывало бы уважение. А то ж ребята "на голубом глазу" такое вещают деятельно и увлеченно соучаствуя в "движухах" и "не-расслабонах"
Карачун: Ну а что!? Они не правы что ли? Я такого единения как с "можем повторить" на другой основе не видел. Само желание продемонстрировать "можем повторить" тоже свидетельствует о скуке.
ничто так единит народ как ненависть
лозунг "можем повторить" это типичная фашиствующая ненависть и реваншизм у немцев машины и жизнь лучше у японцев высокие технологии америка вообще гегемон а россия вся в сельских туалетах хоть и победитель в почти уже 100 летней давности войне олигархам надо както показать быдлу что виноваты в бедности не олигархи а западные вражины поэтому и придумали "можемповторить" идею а быдло головой кивнуло и пошло на убой за бабки и выгоду олигархата россии (и части англии с сша) война закончится "может повторюн" вернется в свой усть-задрипинск с 3 млн рублей в кармане и без ног будет в сельский туалетик свой на коляске ездить первые пару месяцев дорогой коньяк попьет дальше хуже хуже хуже сопьется а родня начнет его бабки делить чтобы кредиты выплатить или квартиру в барнауле купить за что воевал? за рудники? за шахты донбасса? за поля запорожья? так это все олигархи сейчас попилят между собой а ему 3 лямчика за ноги выплатили и дали медальку "повторил.молодец"
в сша ветеранов войны во вьетнаме что-то героями не называют памятники им не лепят в каждом городе школы их именами не называют все поняли что была просто империалистическая война за ресурсы послали на убой а тем деваться некуда было они прямо так и говорят сейчас на встречах ветеранов мы были подневольный скот и фильмы про них все как на подбор "взвод" про отряд карателей и моральных уродов "апокалипсис сегодня" про бессмысленность войны "цельнометаллическая оболочка" про идиотизм всего конфликта
111: Немцы открыто признали, что война в Украине им выгодна, если будет идти хотя бы до 30го года.. Я то думаю чего это они на пару с канадцем поджучивают за эту бойню..
Потому что, в настоящее время, пропаганда своими усилиями, с помощью говорящих голов разных уровней на федеральных каналах, сделала главными врагами россиян страны Европы, лозунг "можем повторить" уже не срабатывает. Теперь говорят: не нужно расслабляться, кругом враги, народ не победим, если он един и.т.д.
В свою очередь страны Европы наблюдают за всем, в том числе за воинственной риторикой: Великобританию разбомбим, ранее говорили, что Америку в пепел превратим, последних уже не упоминают, потому что миротворец мира церемонится не с кем не будет. В Европе посчитали, что им нужно пять лет, чтобы разогнать свою ВПК (военно промышленный комплекс). Пока не закончится конфликт в Украине, ни на кого Россия не нападёт, будет далее милитаризироваться, ВПК разогнали, сразу останавливать не получится.
Kairat stayer: Не понятно во имя чего движняки, будет перемирие или нет пока есть сомнения.
Если Европа консолидируется, опять начнётся холодная война, похоже его не избежать. Опять же, если Европа будет наращивать свою мощь, всё будет у них хорошо. Д.Трамп говорит им чтобы на ВПК тратили до 5 процентов ВВП, уже в этом направлении работают. Ресурсы ЕС порядка 460 миллионов человек проживает, ВВП более 15 триллионов долларов США. В России проживает более 140 миллионов человек, ВВП около 2 триллионов долларов США. Основные локомотивы Великобритания, Франция, Германия, более того Э.Макрон сказал, что нужно предусмотреть об предоставлении ядерного зонтика союзникам. Если ещё в перспективе могут принят в ЕС Турцию, дополнительно почти один миллион военнослужащих, а если Украину, ещё порядка 800 тысяч военнослужащих, это как дополнительные силы сдерживания. В кулуарах идут переговоры о разработке ЯО Германией, то ли ещё будет.
Но ведь это какая несусветная глупость - тебя обворовывает твое же руководство, вероятно даже сограждане, а ты при этом идёшь с палкой к соседу, бить его за это. Причем в мыслях, стукая палкой по телу соседа, ты бьешь даже не соседа а какую-то третью полумифическую сторону, которую в большинстве случаев отродясь не видел, и строго говоря не можешь даже сам себе эмпирически доказать факт её существования вообще. Толку было с того "лучшего в мире" всеобщего образования, если по щелчку пальцев можно подбить на такое глупое, откровенно религиозного типа, действие??!
maxsaf: Президент Украины Владимир Зеленский направил своему американскому коллеге письмо с извинениями за произошедшее на встрече в Белом доме. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире канала Fox News.
Это опять та же новость когда Трамп всем рассказал что Зеленский извинился а в тексте Зеленский просто СОЖАЛЕЛ что произошла перепалка? Это тоже письмо или Трамп новое придумал?))
Карачун: Толку было с того "лучшего в мире" всеобщего образования, если по щелчку пальцев можно подбить на такое глупое, откровенно религиозного типа, действие??!
Лучшим образование в СССР считают только выходцы из СССР По факту образование в СССР к 80ым годам стало уже не пригодно. Оно не объясняло мир в особенности урок истории котрый был просто урок пропаганды величия страны хотя тут же рассказывали что на западе всем управляют капиталисты (олигархат) и ведут империалистические войны ради ресурсов и своих доходов В итоге имеем тысячи дурачков на пост советском пространстве которые считают что Путин молодец и он ПРОСТО хочет восстановить СССР
А то что Путин типичный капиталист и олигарх из советских карикатур никто понимать и принимать не хочет. Россия начала войну за ресурсы и за доходы своих главных частных корпораций Роснефть и Газпром у которых есть (ВДУМАЙТЕСЬ любители СССР)есть свои частные армии которые ведут боевые действия в Африке, Сирии (вели) и в Украине.
Зачем Газпрому свое ЧВК? Что это за компания такая со своей частной армией и главное какие цели она преследует? Правильно защищает руководство компании ее доходы и ресурсы, также активно атакует объекты конкурентов. Завтра Путин умрет а его преемник поругается с руководством Газпрома, ЧВК Газпрома и Роснефти за кого выступят? За своих начальников и плевать им на страну. Будут убивать и резать мирное население и вооруженные силы России по приказу. Не может быть такого? А бунт Вагнера это что такое? Это бунт наемников за то что им финансирование урезать начали..в итоге убили до 25 солдат и офицеров ВС РФ
Расскажи это кто совкам в 80ые что такое будет в России ,сказали бы что это фантастика,поклёп и вообще истории из жизни какой нибудь Колумбии или Мексики
Вероятно, понятие "казахский мир" ещё не осознано нацией, которая до сих пор делит себя на жузы и роды, в то время, как инородцам всё равно - для них ВСЕ только казахи!
Русский мир это калька (только не списывай точь в точь) с идеологемы немецкого мира Pax Germanica когда ещё немецкий рейх при кайзере решил что вся Европа должна объединиться под властью немцев как нацией богов (да ещё до третьего рейха такая идея была) ведь немцы тогда были гегемоны в части роста экономики,населения и культуры а Европа взяла и издюлей германии дала Так и Россия со своим миром. Считали что если у них там памятники Пушкину и Чайковскому стоят то "дикие" украинцы со своей сельской культуркой должны России в ноги кланяться и радоваться что рядом такой великий сосед А украинцы взяли и России издюлей дали))) Смешно
Поэтому Казахстану с нашими жузами и родами не стоит идти по пути сумасшедших Незачем тут строить "казахский мир" как противостояние кому то. Корейцы вон не строят корейский мир а живут лучше всех в Азии
abaika95: Лучшим образование в СССР считают только выходцы из СССР
35-й президент США Джон Кеннеди: «Советское образование — лучшее в мире. Мы должны многое из него взять. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой». «У кого сегодня лучшая система образования — в США или в СССР? Кто добьётся победы? Почему русские сейчас выигрывают? Американские школьники проходят 12-летнее обучение, тогда как русские школьники учатся всего десять лет. Но за эти десять лет они получают больше часов обучения, чем американские за 12. Они посещают занятия шесть дней в неделю, десять месяцев в году. Им не нравятся длинные летние каникулы, зародившиеся в нашей системе в ответ на потребности сельскохозяйственного общества. У них на одного учителя примерно 17 учеников, у нас 27. Кроме некоторого выбора в изучении иностранных языков, у них нет факультативных предметов. Десятилетний учебный план включает в обязательном порядке пять лет физики, пять лет биологии, четыре года химии, один год астрономии и десять лет математики вплоть до тригонометрии и элементарного матанализа. Мало какие 12-летние учебные программы в Америке охватывают столько же материала".
Цитата:
abaika95: По факту образование в СССР к 80ым годам стало уже не пригодно. Оно не объясняло мир в особенности урок истории котрый был просто урок пропаганды величия страны хотя тут же рассказывали что на западе всем управляют капиталисты (олигархат) и ведут империалистические войны ради ресурсов и своих доходов
Пусть общественные науки к 80-м годам носили пропагандисткий характер, точные науки от этого не пострадали. Детские мозги в школе загружались в основном ими Так что, как говорят французы, не надо ля-ля! И потом, даже если образование в СССР было плохим, в США оно было ещё хуже, ибо всё познаётся в сравнении Кеннеди.
таноми52: 35-й президент США Джон Кеннеди: «Советское образование — лучшее в мире. Мы должны многое из него взять. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой».
Ну вот типичный советский образован Как там Солженицын называл таких? Образованщина, понахватались везде почучуть а ни в какой сфере толком не шарят Так и тут Кеннеди не говорил такой фразы)) это фейк Цитата:
таноми52: У кого сегодня лучшая система образования — в США или в СССР? Кто добьётся победы? Почему русские сейчас выигрывают?
В итоге победили американцы Иронично) Цитата:
таноми52: Американские школьники проходят 12-летнее обучение, тогда как русские школьники учатся всего десять лет. Но за эти десять лет они получают больше часов обучения, чем американские за 12. Они посещают занятия шесть дней в неделю, десять месяцев в году. Им не нравятся длинные летние каникулы, зародившиеся в нашей системе в ответ на потребности сельскохозяйственного общества. У них на одного учителя примерно 17 учеников, у нас 27. Кроме некоторого выбора в изучении иностранных языков, у них нет факультативных предметов. Десятилетний учебный план включает в обязательном порядке пять лет физики, пять лет биологии, четыре года химии, один год астрономии и десять лет математики вплоть до тригонометрии и элементарного матанализа. Мало какие 12-летние учебные программы в Америке охватывают столько же материала
В итоге в США все технологические корпорации мира куда едут и выходцы из СССР А в России где по логике должны быть одни гении с таким образованием-ничего нет даже компьютера своего и машины все вплоть советские Цитата:
таноми52: Пусть общественные науки к 80-м годам носили пропагандисткий характер, точные науки от этого не пострадали. Детские мозги в школе загружались в основном ими
Нельзя быть немного беременным также нельзя одновременно преподавать хорошо физику и при этом вместо истории и литературы пихать пропаганду Сколько СССР потерял потенциальных физиков и математиков только потомучто им запудрили голову идеологией и мусором пропаганды в вузах? Цитата:
таноми52: потом, даже если образование в СССР было плохим, в США оно было ещё хуже, ибо всё познаётся в сравнении Кеннеди.
Как показал факт В США образование оказалось лучше
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