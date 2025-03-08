Отправлено: - 13:25

таноми52:

В чем причина удаления моего сообщения #3733 во флуде, где я доверительно передала тоску мозга по по своему потенциальному хозяину?

таноми52:

Почему же редакция позволяет этому пользователю (а только он здесь бесконечно треплет это понятие - "русский мир") продолжать топтаться на нём?

Цитата:Адресат вашего послания был указан в комментарии. Потому и удалили. За оскорбление. Никаких домыслов модератора здесь нет.Ну а доверительно можно сообщать в л/с. Но тоже - без оскорблений.Цитата:Понятие "русский мир", к сожалению, активно используется пропагандистами в РФ. В том числе как аргумент для внешнеполитических решений руководства РФ.Обсуждение понятия "казахский мир" в таком контексте ни в казахстанских СМИ, ни у руководства РК я не встречал. Если увидите - вы вольны делать выводы из этого. Ваше мнение, выраженное без нарушений правил сайта, будет опубликовано.