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≡ Смена часового пояса в Казахстане: озвучены результаты исследования
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51313
Смена часового пояса в Казахстане: озвучены результаты исследования
Отправлено: 11.03.25 - 12:01
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Правительство Казахстана озвучило результаты исследования касательно единого часового пояса в стране. Согласно данным исследования, смена часового пояса не имеет негативных последствий для жизнедеятельности казахстанцев.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17799
Re: Смена часового пояса в Казахстане: озвучены результаты...
Отправлено: 11.03.25 - 12:01
#1
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Цитата:
Мониторинг показал отсутствие негативных эффектов принятого решения о введении единого часового пояса", - добавил премьер-министр страны Олжас Бектенов

Источник:


у вас весь восток страны воем воет и клеймит вас с абилем за этот перевод
это не негатив?)) а что для вас тогда негатив?
надо было пойти на поводу у 3 активистов костаная чтобы в итоге нажить себе врагов в тысячекратном размере)
Л-Логики)
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
119
Re: Смена часового пояса в Казахстане: озвучены результаты...
Отправлено: 11.03.25 - 12:07
#2
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Цитата:
abaika95:
пойти на поводу у 3 активистов костаная


Можно подробнее про этих трёх?.. О ком вообще речь?)))

Кто у нас оказался настолько всесилен, чтобы подчинить своей воле Правительство Казахстана и заодно несколько миллионов казахстанцев с востока страны?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3504
Re: Смена часового пояса в Казахстане: озвучены результаты...
Отправлено: 11.03.25 - 12:15
#3
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16173
Смена часового пояса в Казахстане: озвучены результаты исследования
Отправлено: 11.03.25 - 12:27
#4
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Цитата:
EvilWizard:
Можно подробнее про этих трёх?.. О ком вообще речь?)))

Вы че серьёзно?) Их вся страна знает. На страницах НГ не один год они писали про это время. А сколько тут драк и битв было, не счесть)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1399
Смена часового пояса в Казахстане: озвучены результаты исследования
Отправлено: 11.03.25 - 12:45
#5
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Цитата:
EvilWizard: Можно подробнее про этих трёх?.. О ком вообще речь?)))
Не из троицы но тоже из той банды один во флуде регулярно отсылает к какой-то там истории, можете пойти познакомиться.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
249
Re: Смена часового пояса в Казахстане: озвучены результаты...
Отправлено: 11.03.25 - 13:03
#6
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Не, то что мы живем не своем поясе- с апреля месяца в 5 утра светло как днем, нереально. Реально только для петухов и пастухов- у них все в световых днях меряется
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7466
Re: Смена часового пояса в Казахстане: озвучены результаты...
Отправлено: 11.03.25 - 13:15
#7
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Никогда не обращал внимания на эти временные пояса,когда взойдет или сядет солнце тоже как-то сильно не интересует. Мне кажется проблему сильно натянули на политическую ситуацию...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17799
Re: Смена часового пояса в Казахстане: озвучены результаты...
Отправлено: 11.03.25 - 14:08
#8
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Цитата:
EvilWizard:
Можно подробнее про этих трёх?.. О ком вообще речь?))) Кто у нас оказался настолько всесилен, чтобы подчинить своей воле Правительство Казахстана и заодно несколько миллионов казахстанцев с востока страны?

Ведлер, Каримов и Нурхожаев (ладно этот пришлый к нам варяг)
В итоге Ведлер умыла руки и спряталась
Каримов тоже где-то отсиживается
Нурхожаев должность какую-то в Астане получил вроде в общественном совете
Никто на них внимание не обращал пока Ведлер не съездила в Астану и следом Абиль не стал депутатом от Костаная.
У Абиля вообще другая позиция была по времени но в Астане его "переубедили" и он резко поддержал петицию Ведлер и Каримова.
А Астана подозрительно быстро приняла решение всех подтянуть на единый часовой пояс хотя и поэтому вопросу Нурхожаев и Ко доказывали что стране необходимо 3 часовых пояса, вот прям тут на форуме он мне это доказывал. А тут он берет под козырек и рассказывает всем что 1 пояс 1 путь это великое открытие хренобиологов


Вообщем всем здравомыслящим всё понятно
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