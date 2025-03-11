Смена часового пояса в Казахстане: озвучены результаты исследования
Отправлено: 11.03.25 - 12:01
Правительство Казахстана озвучило результаты исследования касательно единого часового пояса в стране. Согласно данным исследования, смена часового пояса не имеет негативных последствий для жизнедеятельности казахстанцев. Читать новость
у вас весь восток страны воем воет и клеймит вас с абилем за этот перевод это не негатив?)) а что для вас тогда негатив? надо было пойти на поводу у 3 активистов костаная чтобы в итоге нажить себе врагов в тысячекратном размере) Л-Логики)
EvilWizard: Можно подробнее про этих трёх?.. О ком вообще речь?))) Кто у нас оказался настолько всесилен, чтобы подчинить своей воле Правительство Казахстана и заодно несколько миллионов казахстанцев с востока страны?
Ведлер, Каримов и Нурхожаев (ладно этот пришлый к нам варяг) В итоге Ведлер умыла руки и спряталась Каримов тоже где-то отсиживается Нурхожаев должность какую-то в Астане получил вроде в общественном совете Никто на них внимание не обращал пока Ведлер не съездила в Астану и следом Абиль не стал депутатом от Костаная. У Абиля вообще другая позиция была по времени но в Астане его "переубедили" и он резко поддержал петицию Ведлер и Каримова. А Астана подозрительно быстро приняла решение всех подтянуть на единый часовой пояс хотя и поэтому вопросу Нурхожаев и Ко доказывали что стране необходимо 3 часовых пояса, вот прям тут на форуме он мне это доказывал. А тут он берет под козырек и рассказывает всем что 1 пояс 1 путь это великое открытие хренобиологов
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