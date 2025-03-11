Отправлено: - 14:08

EvilWizard:

Можно подробнее про этих трёх?.. О ком вообще речь?))) Кто у нас оказался настолько всесилен, чтобы подчинить своей воле Правительство Казахстана и заодно несколько миллионов казахстанцев с востока страны?

Цитата:Ведлер, Каримов и Нурхожаев (ладно этот пришлый к нам варяг)В итоге Ведлер умыла руки и спряталасьКаримов тоже где-то отсиживаетсяНурхожаев должность какую-то в Астане получил вроде в общественном советеНикто на них внимание не обращал пока Ведлер не съездила в Астану и следом Абиль не стал депутатом от Костаная.У Абиля вообще другая позиция была по времени но в Астане его "переубедили" и он резко поддержал петицию Ведлер и Каримова.А Астана подозрительно быстро приняла решение всех подтянуть на единый часовой пояс хотя и поэтому вопросу Нурхожаев и Ко доказывали что стране необходимо 3 часовых пояса, вот прям тут на форуме он мне это доказывал. А тут он берет под козырек и рассказывает всем что 1 пояс 1 путь это великое открытие хренобиологовВообщем всем здравомыслящим всё понятно