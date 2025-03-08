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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43636
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.03.25 - 22:25
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26921
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 12:20
Уважаемая редакция?
В чем причина удаления моего сообщения #3733 во флуде, где я доверительно передала тоску мозга по по своему потенциальному хозяину?
Не вижу никаких нарушений Правил!
Вижу только, что модератор домысливает что-то, что, якобы, кого-то чем-то оскорбляет этот пост!
Долой домыслы!
Хватит защищать, якобы, честь каких-то придуманных беззащитных пользователей, которые сами оскорбляют налево и направо не просто одну конкретную личность, а сакральные (святые,заветные) ценности всего русского народа! (тупо треплет понятие "русский мир")
Давайте я начну связывать "казахский мир" ( в моём представлении это:памятники Алтын Адам, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, Отрар, Туркестан, "Кыз-Жибек" и проч.) с преступлениями в РК, провалами в экономике, политике ,да мало ли ещё найдётся прорех, в которых народ не виноват
Казахи не возмутятся?
Почему же редакция позволяет этому пользователю (а только он здесь бесконечно треплет это понятие - "русский мир") продолжать топтаться на нём?
В чем причина удаления моего сообщения #3733 во флуде, где я доверительно передала тоску мозга по по своему потенциальному хозяину?
Не вижу никаких нарушений Правил!
Вижу только, что модератор домысливает что-то, что, якобы, кого-то чем-то оскорбляет этот пост!
Долой домыслы!
Хватит защищать, якобы, честь каких-то придуманных беззащитных пользователей, которые сами оскорбляют налево и направо не просто одну конкретную личность, а сакральные (святые,заветные) ценности всего русского народа! (тупо треплет понятие "русский мир")
Давайте я начну связывать "казахский мир" ( в моём представлении это:памятники Алтын Адам, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, Отрар, Туркестан, "Кыз-Жибек" и проч.) с преступлениями в РК, провалами в экономике, политике ,да мало ли ещё найдётся прорех, в которых народ не виноват
Казахи не возмутятся?
Почему же редакция позволяет этому пользователю (а только он здесь бесконечно треплет это понятие - "русский мир") продолжать топтаться на нём?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 12:31
Комментарий удален модератором.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 13:14
Последний комментарий удалил из-за оскорбления в адрес редакции.
А также за фейковую информацию в последнем предложении. Если можете подтвердить последнее предложение ссылкой на источник - с интересом посмотрю.
По остальным вопросам сейчас отвечу.
А также за фейковую информацию в последнем предложении. Если можете подтвердить последнее предложение ссылкой на источник - с интересом посмотрю.
По остальным вопросам сейчас отвечу.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 13:16
Цитата:
Модератор увидел признаки разжигания межнациональной розни. Я с этим решением согласился.
Не нужно приписывать мнения конкретных пользователей к их национальностям. Национальности состоят из множества людей с множеством мнений.
maxsaf:
В чем причина удаления этого сообщения?
В чем причина удаления этого сообщения?
Модератор увидел признаки разжигания межнациональной розни. Я с этим решением согласился.
Не нужно приписывать мнения конкретных пользователей к их национальностям. Национальности состоят из множества людей с множеством мнений.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 13:25
Цитата:
Адресат вашего послания был указан в комментарии. Потому и удалили. За оскорбление. Никаких домыслов модератора здесь нет.
Ну а доверительно можно сообщать в л/с. Но тоже - без оскорблений.
Цитата:
Понятие "русский мир", к сожалению, активно используется пропагандистами в РФ. В том числе как аргумент для внешнеполитических решений руководства РФ.
Обсуждение понятия "казахский мир" в таком контексте ни в казахстанских СМИ, ни у руководства РК я не встречал. Если увидите - вы вольны делать выводы из этого. Ваше мнение, выраженное без нарушений правил сайта, будет опубликовано.
таноми52:
В чем причина удаления моего сообщения #3733 во флуде, где я доверительно передала тоску мозга по по своему потенциальному хозяину?
В чем причина удаления моего сообщения #3733 во флуде, где я доверительно передала тоску мозга по по своему потенциальному хозяину?
Адресат вашего послания был указан в комментарии. Потому и удалили. За оскорбление. Никаких домыслов модератора здесь нет.
Ну а доверительно можно сообщать в л/с. Но тоже - без оскорблений.
Цитата:
таноми52:
Почему же редакция позволяет этому пользователю (а только он здесь бесконечно треплет это понятие - "русский мир") продолжать топтаться на нём?
Почему же редакция позволяет этому пользователю (а только он здесь бесконечно треплет это понятие - "русский мир") продолжать топтаться на нём?
Понятие "русский мир", к сожалению, активно используется пропагандистами в РФ. В том числе как аргумент для внешнеполитических решений руководства РФ.
Обсуждение понятия "казахский мир" в таком контексте ни в казахстанских СМИ, ни у руководства РК я не встречал. Если увидите - вы вольны делать выводы из этого. Ваше мнение, выраженное без нарушений правил сайта, будет опубликовано.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 14:07
Цитата:
Браво, редакция!
Если это понятие используется пропагандистами в РФ, тем более для внешнеполитических решений руководства России, то МОЖНО дискредитировать его всяким цифровым!
Видимо, чтобы уменьшить результативность этой пропаганды!
Понятно, на чьей Вы стороне, вопреки стараниям казаться нейтральными.
Цитата:
Вероятно, понятие "казахский мир" ещё не осознано нацией, которая до сих пор делит себя на жузы и роды, в то время, как инородцам всё равно - для них ВСЕ только казахи!
Тимур Гафуров:
Понятие "русский мир", к сожалению, активно используется пропагандистами в РФ. В том числе как аргумент для внешнеполитических решений руководства РФ.
Понятие "русский мир", к сожалению, активно используется пропагандистами в РФ. В том числе как аргумент для внешнеполитических решений руководства РФ.
Браво, редакция!
Если это понятие используется пропагандистами в РФ, тем более для внешнеполитических решений руководства России, то МОЖНО дискредитировать его всяким цифровым!
Видимо, чтобы уменьшить результативность этой пропаганды!
Понятно, на чьей Вы стороне, вопреки стараниям казаться нейтральными.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Обсуждение понятия "казахский мир" в таком контексте ни в казахстанских СМИ, ни у руководства РК я не встречал.
Обсуждение понятия "казахский мир" в таком контексте ни в казахстанских СМИ, ни у руководства РК я не встречал.
Вероятно, понятие "казахский мир" ещё не осознано нацией, которая до сих пор делит себя на жузы и роды, в то время, как инородцам всё равно - для них ВСЕ только казахи!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.03.25 - 14:12
Цитата:
За домыслы комментаторов Я ответственности не несу.Мало ли, что они там надумают, и с чем увяжут
Поэтому удаляйте только их комменты, если они оскорбительны. Не успела вот прочитать Вита, чем он там кого-то оскорбил, не могу догадаться
Тимур Гафуров:
Адресат вашего послания был указан в комментарии. Потому и удалили. За оскорбление.
Адресат вашего послания был указан в комментарии. Потому и удалили. За оскорбление.
За домыслы комментаторов Я ответственности не несу.Мало ли, что они там надумают, и с чем увяжут
Поэтому удаляйте только их комменты, если они оскорбительны. Не успела вот прочитать Вита, чем он там кого-то оскорбил, не могу догадаться
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