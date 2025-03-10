А что с Z- патриотами то делается.. Новость - Артемий Лебедев хм, так сказать, ну как сказать? Так сказать отсосал себе один из органов, или один орган, который там снизу болтается у мужчин.. Что происходит, Трамп повлиял на всех патриотов что ли?
Устал удивляться! Сначала Путин со своей движухой, теперь Медведев поздравил женщин с 8 марта со словами:"Когда у нас всё хорошо, когда мы на расслабоне, это приводит к печальным последствиям! Нация сплачивается только во время испытаний!" Получается войну устроили потому что одному стало скучно, " движухи" захотелось, а другой озаботился тем, чтобы нация сплочённей стала! И заметьте ни слова про де, де и де и Донбасс! Всё просто, чтобы не было скучно народу и не расслаблялись!!!
saba: Всё просто, чтобы не было скучно народу и не расслаблялись!!!
Ну а что!? Они не правы что ли? Я такого единения как с "можем повторить" на другой основе не видел. Само желание продемонстрировать "можем повторить" тоже свидетельствует о скуке. Так что парни просто "капитанят". Другое дело будь это осознанный троллинг граждан, тогда это вызывало бы уважение. А то ж ребята "на голубом глазу" такое вещают деятельно и увлеченно соучаствуя в "движухах" и "не-расслабонах"
Многие да, но многие уже и нет! У меня много друзей в России, однозначной поддержки у них нет , по большей части не хотят говорить на эту тему, энтузиасты только из Германии ( активисты АдГ ) и из Казахстана. Что в общем не мешает дружеским отношениям. Я тоже в общем то смотрю издалека, как бы по телевизору, таких сильных эмоций,как у моих друзей из Украины нет! Те готовы разорвать любого россиянина и у них полутонов нет!
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