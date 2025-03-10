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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1470
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 23:31
#3721
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Цитата:
maxsaf:
Ссылка будет на источник?

видео

Джастин Трюдо: "Никто в Канаде не должен бояться называть себя сионистом. Я — сионист", - посылает чёткий месседж миру.

[Исправлено: YESNO, 11.03.2025 - 00:33]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1470
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 23:51
#3722
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Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1470
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 23:54
#3723
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Цитата:
111:
Ай да еврей, очень технично дуранул Трампа..

Трамп хабадник .
гои еще не врубились,что им показывают кино....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 01:16
#3724
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Цитата:
YESNO:
гои еще не врубились,что им показывают кино

Главное русский мир ликует им, и это самое главное, самая счастливая пора за все эти три года унижений от еврея.
Теперь их спас сам Зеленский получается от полного разгрома..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 01:18
#3725
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Цитата:
YESNO:
Никто в Канаде не должен бояться называть себя сионистом. Я —

Еврейская страна, куда бегут хохлы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 01:26
#3726
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Немцы открыто признали, что война в Украине им выгодна, если будет идти хотя бы до 30го года..
Я то думаю чего это они на пару с канадцем поджучивают за эту бойню..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 01:29
#3727
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Новости фейков..
Путин загнал тысячи солдат в какую то там то ли газовую, то ли канализационную трубу и они задохнулись...
Ну, не верю!
Не мог Путин так поступить с русскими солдатами!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 01:34
#3728
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А что с Z- патриотами то делается..
Новость - Артемий Лебедев хм, так сказать, ну как сказать?
Так сказать отсосал себе один из органов, или один орган, который там снизу болтается у мужчин..
Что происходит, Трамп повлиял на всех патриотов что ли?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7340
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 07:23
#3729
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Устал удивляться! Сначала Путин со своей движухой, теперь Медведев поздравил женщин с 8 марта со словами:"Когда у нас всё хорошо, когда мы на расслабоне, это приводит к печальным последствиям! Нация сплачивается только во время испытаний!"
Получается войну устроили потому что одному стало скучно, " движухи" захотелось, а другой озаботился тем, чтобы нация сплочённей стала! И заметьте ни слова про де, де и де и Донбасс! Всё просто, чтобы не было скучно народу и не расслаблялись!!!

[Исправлено: saba, 11.03.2025 - 08:24]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1397
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 08:13
#3730
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Цитата:
saba:
Всё просто, чтобы не было скучно народу и не расслаблялись!!!

Ну а что!? Они не правы что ли? Я такого единения как с "можем повторить" на другой основе не видел. Само желание продемонстрировать "можем повторить" тоже свидетельствует о скуке. Так что парни просто "капитанят". Другое дело будь это осознанный троллинг граждан, тогда это вызывало бы уважение. А то ж ребята "на голубом глазу" такое вещают деятельно и увлеченно соучаствуя в "движухах" и "не-расслабонах"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7340
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 09:03
#3731
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Цитата:
Карачун:
деятельно и увлеченно соучаствуя в

Многие да, но многие уже и нет! У меня много друзей в России, однозначной поддержки у них нет , по большей части не хотят говорить на эту тему, энтузиасты только из Германии ( активисты АдГ ) и из Казахстана. Что в общем не мешает дружеским отношениям. Я тоже в общем то смотрю издалека, как бы по телевизору, таких сильных эмоций,как у моих друзей из Украины нет! Те готовы разорвать любого россиянина и у них полутонов нет!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7340
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 09:06
#3732
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Но даже среди энтузиастов СВО из моих друзей, таких как Скептик нет! Уже никто не заикается про " освобождение" Харькова,Одессы и т. д.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4213
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 09:27
#3733
Комментарий удален модератором.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4213
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 09:29
#3734
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Интересные рассуждения Кедми об эмигрантах.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.25 - 09:43
#3735
Комментарий удален модератором.
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Страница 249 из 250«1...247248249250»
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