Отправлено: - 08:13

saba:

Всё просто, чтобы не было скучно народу и не расслаблялись!!!

Цитата:Ну а что!? Они не правы что ли? Я такого единения как с "можем повторить" на другой основе не видел. Само желание продемонстрировать "можем повторить" тоже свидетельствует о скуке. Так что парни просто "капитанят". Другое дело будь это осознанный троллинг граждан, тогда это вызывало бы уважение. А то ж ребята "на голубом глазу" такое вещают деятельно и увлеченно соучаствуя в "движухах" и "не-расслабонах"