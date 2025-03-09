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≡ В Казахстане нашли тайники с огнестрельным оружием и боеприпасами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51311
В Казахстане нашли тайники с огнестрельным оружием и боеприпасами
Отправлено: 09.03.25 - 14:04
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В министерстве озвучили итоги оперативно-профилактического мероприятия "Қару". За три дня операции сотрудники полиции обнаружили свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более 3 тысяч боеприпасов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17787
Re: В Казахстане нашли тайники с огнестрельным оружием и...
Отправлено: 09.03.25 - 14:04
#1
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Все эти истории напоминают дело о японских винтовках которые закупило революционное подполье России и отправила в Питер для вооружения рабочих после кровавого воскресенья

Надо ли говорить что с самого начала, операцией руководила российская разведка через своего же агента Гапона, судно с винтовками естественно село на мель, винтовки естественно растащили на схроны около Питера которые героическая охранка находила вплоть до революции отчитываясь императору об очередной находке и посадке террористов)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7783
Re: В Казахстане нашли тайники с огнестрельным оружием и...
Отправлено: 09.03.25 - 14:27
#2
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Цитата:
abaika95:
отчитываясь императору



Ну да: - за ТРИ дня, нашли- ТРИДЦАТЬ схронов, а за ТРИСТА ШЕСТДЕСЯТ ДВА дня - ни ОДНОГО.

Если бы НОРМАЛЬНО искали, то за ГОД - нашли бы: - 365*10= 3 650 схронов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43636
Re: В Казахстане нашли тайники с огнестрельным оружием и...
Отправлено: 11.03.25 - 01:23
#3
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Цитата:
За три дня операции сотрудники полиции обнаружили свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более 3 тысяч боеприпасов.


Круто!
Даже профессионалы из всяких МИ, ЦРУ с русским КГБ обзавидовались нашим простым полтцейским, которые за три дня могут столько наискать.
А что если наша полиция будет работать год, а не бегать штрафы выписывать сидя где то в кустах или подставляя продавцов магазинов прирученными бомжами?
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