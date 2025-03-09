Отправлено: - 01:23

За три дня операции сотрудники полиции обнаружили свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более 3 тысяч боеприпасов.

Цитата:Круто!Даже профессионалы из всяких МИ, ЦРУ с русским КГБ обзавидовались нашим простым полтцейским, которые за три дня могут столько наискать.А что если наша полиция будет работать год, а не бегать штрафы выписывать сидя где то в кустах или подставляя продавцов магазинов прирученными бомжами?