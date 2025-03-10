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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 17:40
Цитата:
А где вы там смайлики увидели?
saba:
И в чём тут гы гы гы?
И в чём тут гы гы гы?
А где вы там смайлики увидели?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 17:44
Цитата:
Не жалко, сколько посчитаю нужным, столько и буду помещать .
maxsaf:
Здесь к чему три смайлика? Тут что-то смешное есть?
Здесь к чему три смайлика? Тут что-то смешное есть?
Не жалко, сколько посчитаю нужным, столько и буду помещать .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 17:46
Цитата:
По протоколу заранее оговорено. Аналогично в переговорах с Россией команды работали .
maxsaf:
Так понятно?
Так понятно?
По протоколу заранее оговорено. Аналогично в переговорах с Россией команды работали .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 17:46
Цитата:
Да ставьте сколько угодно, просто объясните, чего там смешного.
Kairat stayer:
Не жалко, сколько посчитаю нужным, столько и буду помещать
Не жалко, сколько посчитаю нужным, столько и буду помещать
Да ставьте сколько угодно, просто объясните, чего там смешного.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 17:48
Цитата:
Никто никому ничего не обязан разъяснять .
maxsaf:
Да ставьте сколько угодно, просто объясните, чего там смешного.
Да ставьте сколько угодно, просто объясните, чего там смешного.
Никто никому ничего не обязан разъяснять .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 17:49
Цитата:
А, ну раз так, то вопросов больше не имею
Kairat stayer:
Никто никому ничего не обязан разъяснять
Никто никому ничего не обязан разъяснять
А, ну раз так, то вопросов больше не имею
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.05.24
- Сообщений:
- 35
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 18:12
Комментарий удален модератором.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7337
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 18:34
Цитата:
Один смайлик это один гы на вашем языке?
maxsaf:
А где вы там смайлики увидели?
А где вы там смайлики увидели?
Один смайлик это один гы на вашем языке?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 20:18
Цитата:
Цитата:
saba:
Один смайлик это один гы на вашем языке?
Один смайлик это один гы на вашем языке?
Цитата:
Kairat stayer:
Никто никому ничего не обязан разъяснять
Никто никому ничего не обязан разъяснять
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 21:05
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43630
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 22:09
Хех..
США прочухали что Зеленский может им дать редкоземельные, за которые торговался, и которых там нет в таком количестве?
Ай да еврей, очень технично дуранул Трампа..
В то время как Россия и теперь Конго повелись на это, чтоб отдавать все Штатам..
Ну новости..
США прочухали что Зеленский может им дать редкоземельные, за которые торговался, и которых там нет в таком количестве?
Ай да еврей, очень технично дуранул Трампа..
В то время как Россия и теперь Конго повелись на это, чтоб отдавать все Штатам..
Ну новости..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 22:25
Цитата:
Цитата:
abaika95:
А где тут извинения? Сожалеет что произошла перепалка Трамп то требовал личных извинений и благодарности на коленях
А где тут извинения? Сожалеет что произошла перепалка Трамп то требовал личных извинений и благодарности на коленях
Цитата:
Президент Украины Владимир Зеленский направил своему американскому коллеге письмо с извинениями за произошедшее на встрече в Белом доме. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире канала Fox News.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1470
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 22:36
Джастин Трюдо премьер-министр Канады недавно признался что он -сионист .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43630
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 23:04
Цитата:
Ты веришь в эту политическую проституцию?
Да, было на какой то помойке в комментарии и это доказано.
А чтоб целое письмо, принесенное почтовым голубем, кстати, где оно?
maxsaf:
Президент Украины Владимир Зеленский направил своему американскому коллеге письмо с извинениями за произошедшее на встрече в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский направил своему американскому коллеге письмо с извинениями за произошедшее на встрече в Белом доме
Ты веришь в эту политическую проституцию?
Да, было на какой то помойке в комментарии и это доказано.
А чтоб целое письмо, принесенное почтовым голубем, кстати, где оно?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 23:15
Цитата:
Ссылка будет на источник?
YESNO:
Джастин Трюдо премьер-министр Канады недавно признался что он -сионист .
Джастин Трюдо премьер-министр Канады недавно признался что он -сионист .
Ссылка будет на источник?
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