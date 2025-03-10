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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 248 из 249«1...246247248249»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26921
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 17:40
#3706
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Цитата:
saba:
И в чём тут гы гы гы?

А где вы там смайлики увидели?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6687
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 17:44
#3707
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Цитата:
maxsaf:
Здесь к чему три смайлика? Тут что-то смешное есть?


Не жалко, сколько посчитаю нужным, столько и буду помещать :lol: :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6687
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 17:46
#3708
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Цитата:
maxsaf:
Так понятно?


По протоколу заранее оговорено. Аналогично в переговорах с Россией команды работали :lol: :lol: :lol: :lol: .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26921
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 17:46
#3709
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Цитата:
Kairat stayer:
Не жалко, сколько посчитаю нужным, столько и буду помещать

Да ставьте сколько угодно, просто объясните, чего там смешного.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6687
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 17:48
#3710
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Цитата:
maxsaf:
Да ставьте сколько угодно, просто объясните, чего там смешного.


Никто никому ничего не обязан разъяснять :lol: :lol: :lol: :lol: .
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26921
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 17:49
#3711
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Цитата:
Kairat stayer:
Никто никому ничего не обязан разъяснять

А, ну раз так, то вопросов больше не имею
Профайл
Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
35
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 18:12
#3712
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7337
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 18:34
#3713
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Цитата:
maxsaf:
А где вы там смайлики увидели?

Один смайлик это один гы на вашем языке?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26921
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 20:18
#3714
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Цитата:
saba:
Один смайлик это один гы на вашем языке?

Цитата:
Kairat stayer:
Никто никому ничего не обязан разъяснять
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6687
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 21:05
#3715
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43630
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 22:09
#3716
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Хех..
США прочухали что Зеленский может им дать редкоземельные, за которые торговался, и которых там нет в таком количестве?
Ай да еврей, очень технично дуранул Трампа..
В то время как Россия и теперь Конго повелись на это, чтоб отдавать все Штатам..
Ну новости..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26921
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 22:25
#3717
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Цитата:
abaika95:
А где тут извинения? Сожалеет что произошла перепалка Трамп то требовал личных извинений и благодарности на коленях

Цитата:
Президент Украины Владимир Зеленский направил своему американскому коллеге письмо с извинениями за произошедшее на встрече в Белом доме. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире канала Fox News.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1470
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 22:36
#3718
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Джастин Трюдо премьер-министр Канады недавно признался что он -сионист .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43630
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 23:04
#3719
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Цитата:
maxsaf:
Президент Украины Владимир Зеленский направил своему американскому коллеге письмо с извинениями за произошедшее на встрече в Белом доме

Ты веришь в эту политическую проституцию?
Да, было на какой то помойке в комментарии и это доказано.
А чтоб целое письмо, принесенное почтовым голубем, кстати, где оно?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26921
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 23:15
#3720
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Цитата:
YESNO:
Джастин Трюдо премьер-министр Канады недавно признался что он -сионист .

Ссылка будет на источник?
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Страница 248 из 249«1...246247248249»
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