Нормально, нормально, раньше часто бывал в Шымкенте всё хорошо всегда было, жарко только! Да и ещё в Туркестан когда ездил удивился количеству русских паломников из России, они Туркестан местом силы считают , как Аркаим
Vit: Нас ненадо защищать от "злых" южан. Они то как раз к нам нормально относятся, а вот Вас они не считают своими)
Виталий, ты говорил, что будешь со временем переезжать в Россию, всё равно от нас не убежишь.
Ниже по ссылке, ещё в 2019 году до полномасштабного вторжения в Украину главный редактор RT Маргарита Симоньян говорила, что к 2040 году Россия будет мусульманской страной, «если ничего не менять». Однако решение президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как раз призвано это изменить, считает она.
Также отмечено, что председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, сославшись на специалистов, что через 15 лет количество мусульман в России может возрасти до 30%. С этим заявлением согласился председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов. «Примерно столько и будет. Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по 8 человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году.
Ну и Марик говорил, что украинцы и русские друг друга перебьют, и их меньше станет .
Kairat stayer: Симоньян говорила, что к 2040 году Россия будет мусульманской страной
Она уже мусульманская. По Москве гуляешь как по Ашхабаду. Ко мне туристы как к местному подходят спрашивают как пройти туды или сюды. А так как я Москву знаю и ориентируюсь лучше чем в Костанае , то обьясняю, показываю)
Vit: Она уже мусульманская. По Москве гуляешь как по Ашхабаду. Ко мне туристы как к местному подходят спрашивают как пройти туды или сюды. А так как я Москву знаю и ориентируюсь лучше чем в Костанае , то обьясняю, показываю)
Там система метрополитена отличное, можно хоть куда попасть, кольцевое, ветки .
Президент Украины Владимир Зеленский вылетел на переговоры в Саудовскую Аравию с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом, после этого в Эр-Рияде останутся представители Киева для переговоров с США. Информацию о вылете украинского главы государства подтвердил народный депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Ну все, президентский самолет улетел из Польши в Саудовскую Аравию», — заявил Железняк. Там состоятся переговоры Зеленского с представителем Саудовской Аравии. Позже пройдут двусторонние переговоры Киева с Вашингтоном.
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