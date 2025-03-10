Отправлено: - 15:13

Vit:

Нас ненадо защищать от "злых" южан. Они то как раз к нам нормально относятся, а вот Вас они не считают своими)

Цитата:Виталий, ты говорил, что будешь со временем переезжать в Россию, всё равно от нас не убежишь.Ниже по ссылке, ещё в 2019 году до полномасштабного вторжения в Украину главный редактор RT Маргарита Симоньян говорила, что к 2040 году Россия будет мусульманской страной, «если ничего не менять». Однако решение президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как раз призвано это изменить, считает она.Также отмечено, что председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, сославшись на специалистов, что через 15 лет количество мусульман в России может возрасти до 30%. С этим заявлением согласился председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов. «Примерно столько и будет. Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по 8 человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году.Ну и Марик говорил, что украинцы и русские друг друга перебьют, и их меньше станетПодробнее здесь: