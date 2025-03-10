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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7336
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 14:15
#3691
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Цитата:
Vit:
вот Вас они не считают своими

Нормально, нормально, раньше часто бывал в Шымкенте всё хорошо всегда было, жарко только! Да и ещё в Туркестан когда ездил удивился количеству русских паломников из России, они Туркестан местом силы считают , как Аркаим
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16169
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 14:35
#3692
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Цитата:
saba:
Да и щас там много русских. В Туркестане конечно мало. А вот в Шымкенте в Таразе много. Нормально живут.

[Исправлено: Vit, 10.03.2025 - 14:36]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6686
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 15:06
#3693
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Цитата:
Vit:
Да и щас там много русских. В Туркестане конечно мало. А вот в Шымкенте в Таразе много. Нормально живут.


Виталий, не особо много:

В Шымкенте на начало 2021 года количество русских было 91 911 (доля 8,55% от всего населения), украинцев 2530 (0,24 %), всего населения 1 038 152.

В Таразе на начало 2023 года количество русских было 50 546 (11,83 %), украинцев 4 852 (1,14 %), всего населения 427 356.

[Исправлено: Kairat stayer, 10.03.2025 - 16:31]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6686
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 15:13
#3694
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Цитата:
Vit:
Нас ненадо защищать от "злых" южан. Они то как раз к нам нормально относятся, а вот Вас они не считают своими)


Виталий, ты говорил, что будешь со временем переезжать в Россию, всё равно от нас не убежишь.

Ниже по ссылке, ещё в 2019 году до полномасштабного вторжения в Украину главный редактор RT Маргарита Симоньян говорила, что к 2040 году Россия будет мусульманской страной, «если ничего не менять». Однако решение президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как раз призвано это изменить, считает она.

Также отмечено, что председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, сославшись на специалистов, что через 15 лет количество мусульман в России может возрасти до 30%. С этим заявлением согласился председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов. «Примерно столько и будет. Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по 8 человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году.

Ну и Марик говорил, что украинцы и русские друг друга перебьют, и их меньше станет :lol: :lol: :lol:.

Подробнее здесь:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16169
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 16:05
#3695
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Цитата:
Kairat stayer:
Ну и Марик говорил, что украинцы и русские друг друга перебьют, и их меньше станет .

Ну значит меня скоро в красную книгу внесут. Государство будет меня охранять, пособие разные выплачивать. К празднику квартиры, холодильники дарить.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26918
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 16:09
#3696
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Цитата:
Kairat stayer:
украинцы и русские друг друга перебьют, и их меньше станет .

А радости то сколько в ваших словах, аж три смайлика с улыбкой на всю рожу :-o
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6686
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 16:17
#3697
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Цитата:
maxsaf:
А радости то сколько в ваших словах, аж три смайлика с улыбкой на всю рожу


А что не так? Зачем кидаться на соседей, когда внутренних проблем достаточно, те же демографические, теперь говорят людей нема. На счёт смайликов, всегда три :lol: :lol: :lol: .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16169
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 16:18
#3698
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Цитата:
Kairat stayer: Симоньян говорила, что к 2040 году Россия будет мусульманской страной
Она уже мусульманская. По Москве гуляешь как по Ашхабаду. Ко мне туристы как к местному подходят спрашивают как пройти туды или сюды. А так как я Москву знаю и ориентируюсь лучше чем в Костанае , то обьясняю, показываю)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6686
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 16:21
#3699
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Цитата:
Vit:
Она уже мусульманская. По Москве гуляешь как по Ашхабаду. Ко мне туристы как к местному подходят спрашивают как пройти туды или сюды. А так как я Москву знаю и ориентируюсь лучше чем в Костанае , то обьясняю, показываю)


Там система метрополитена отличное, можно хоть куда попасть, кольцевое, ветки :lol: :lol: :lol: .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26918
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 16:31
#3700
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26918
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 16:34
#3701
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Цитата:
Kairat stayer:
На счёт смайликов, всегда три .

Пользоваться смайликами голову надо иметь, а не пихать их куда попало. Цитата:
Kairat stayer:
Там система метрополитена отличное, можно хоть куда попасть, кольцевое, ветки

Здесь к чему три смайлика? Тут что-то смешное есть?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26918
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 16:50
#3702
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Мда, списали пианиста:

Цитата:
Президент Украины Владимир Зеленский вылетел на переговоры в Саудовскую Аравию с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом, после этого в Эр-Рияде останутся представители Киева для переговоров с США. Информацию о вылете украинского главы государства подтвердил народный депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Ну все, президентский самолет улетел из Польши в Саудовскую Аравию», — заявил Железняк. Там состоятся переговоры Зеленского с представителем Саудовской Аравии. Позже пройдут двусторонние переговоры Киева с Вашингтоном.

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7336
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 17:22
#3703
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Цитата:
maxsaf:
Мда, списали пианиста:

При чём пианист и кого списали?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7336
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 17:26
#3704
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И в чём тут гы гы гы? Ой умора, Зеленский поехал на переговоры с Саудитами! Хи хи?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26918
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 17:39
#3705
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Цитата:
saba:
При чём пианист и кого списали?

Так понятно?


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