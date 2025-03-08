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≡  Названа вменяемая Нигматулину статья Уголовного кодекса – ему грозит до 12 лет заключения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51311
Названа вменяемая Нигматулину статья Уголовного кодекса – ему грозит до 12 лет заключения
Отправлено: 08.03.25 - 16:44
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Названа статья Уголовного кодекса Казахстана, которую вменяют объявленному ранее антикоррупционной службой по инициативе прокуратуры в международный розыск старшему из клана Нигматулиных – Аргыну Нигматулину.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43628
Re: Названа вменяемая Нигматулину статья Уголовного кодекса –...
Отправлено: 08.03.25 - 16:44
#1
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Кто такой, чио за авторитет опять..
Дикого посадили, видать на всю его банду навешивают всякое и садят..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7783
Re: Названа вменяемая Нигматулину статья Уголовного кодекса –...
Отправлено: 08.03.25 - 19:07
#2
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Цитата://Аргын Нигматулин, Ерлан Нигматулин и Ерлан Нигматулин / Фото с сайта КазТАГ///

Наверное, по другому: - Аргын, НУРЛАН и Ерлан.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
735
Re: Названа вменяемая Нигматулину статья Уголовного кодекса –...
Отправлено: 08.03.25 - 21:23
#3
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Развалился СССР, и тут бывшие комсомольцы, коммунисты почувствовали, что фарт идет им в руки и они стали забирать членские взносы, собранные партийцами, комсомольцами и стали скупать доли от предприятий, заводы и т.д. Отсюда появился класс "воров в законе", которых крышевал закон, установленный новыми руководителями страны! Отсутствовала ответственность вообще, кары за содеянное не было как таковой, сразу был введен мораторий на смертную казнь! После это подняли головы и стали тянуть руки к госимуществу те. кто вообще не хотели воровать! И ничего нового, воры стали делить госимущество! Их стали называть как на западе "коррупционеры", "рейдеры"! Отсюда вся эта плесень и идет! Нужно в стране сильная встряска, потому что меркантильность вора заложена в его мозгу! Пока мозг работает, коррупцию не убить, даже профилактикой! Нужно кесарить! Вот когда станет туго с добычей нефти и производством полезных для здоровья граждан продуктов питания, то вернемся в эпоху социализма с его законами!
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
434
Re: Названа вменяемая Нигматулину статья Уголовного кодекса –...
Отправлено: 10.03.25 - 14:28
#4
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Найти и ПОКАЗАТЕЛЬНО, ДЕМОНСТРАТИВНО закрыть, закрыть так чтобы и грек и сочувствующие ему боялись даже во сне
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