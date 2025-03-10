saba: В чём альтернативность то? В игнорировании очевидных фактов? То что Россия 24.02.2022 года напала на соседнюю страну это просто факт! А г-н Скептик утверждает что это не факт! Кстати, Г-ну Скептику на заметку, пожалуйста не надо проводить параллели! В той войне участвовал весь СССР, в том числе мои родственники и не надо примазывать их к этой никому кроме Путина и его амбиций не нужной войне!
Скептику простительно, он же, со слов телевизор вообще не смотрит, поэтому не перестроился, выше хаит Д.Трампа и.т.д. .
А по телеку показывают, что американцы стали почти братьями, не знаю какими старшими или меньшими, как сказочники говорят, навеки или временными. Теперь даже англосаксы не говорят, как знатоки отмечают, мухи и котлеты отдельно. США отдельно и Великобритания отдельно .
maxsaf: Уже самолёты с помощью в воздухе разворачивают
Это они сейчас разворачивают. Пока Зеленский на условия Трампа соглашается со скрипом. Как только он выполнит все условия, оружие снова будет поставляться на Украину в прежних объёмах. А когда Трамп поймёт, что Россия не идёт на те условия мира, которые он хочет выставить, у неё свои есть, по настоящему реальные, то и поток оружия вырастет, и санкции на Россию посыпятся с новой силой. Так что, расслабляться совершенно нет причин. ... В Европе есть здравомыслящие политики. ...
Kairat stayer: А по телеку показывают, что американцы стали почти братьями, не знаю какими старшими или меньшими, как сказочники говорят, навеки или временными. Теперь даже англосаксы не говорят, как знатоки отмечают, мухи и котлеты отдельно. США отдельно и Великобритания отдельно .
Не повезло вам, бедненькие, которые надеялись за захват Киева за три дня и тут Путин обокакался по полной уже четвертый год. А теперь так - Не повезло Украине.. Да ей по любому повезло, русский мир не смог уничтожить эту страну от слова совсем.
saba: Вы всегда рассматриваете Россию, как угрозу соседям
Это чисто ваши фантазии. Россия никогда не была и не будет угрозой соседям. Её очень трудно вывести из равновесия. Но если кому это удаётся, то пусть не обижается. Грузины сделали правильные выводы из истории. Украинцы повелись на обещания запада и теперь расхлёбывают последствия. Уроки Наполеона, Гитлера и прочих поляков им впрок не пошли.
Skeptic: Россия никогда не была и не будет угрозой соседям.
Хосподе какой бред постояно читаю заходя во флуд) Просто бред Цитата:
Skeptic: Уроки Наполеона, Гитлера и прочих поляков им впрок не пошли.
А уроки русско японской куда? Или ту войну Россия тихо забыла как позорную? Хотя шиздюлей в свое время получила знатных Как и в первую мировую Откатились вплоть до Питера А афганскую и первую чеченскую куда ?Цитата:
Skeptic: Так что, расслабляться совершенно нет причин.
YESNO: просто похоронили пару миллионов славян и в целом плывут по течению вашингтонского обкома ,очень больно — и очень печально.
Ирония в том что те против кого была настроена Россия, на войну так и не пришли Я о западных украинцах кого так упорно обзывали бандеровцами Часть выехала из страны а часть даже не в курсе что война идёт Гибнут восточные украинцы, русскоязычные в основном Кого освобождать шли тех и убивают Логика покинула Россию Это как если Россия нападет на Казахстан, с целью "защиты" русского населения от злых южан И будет убивать именно русских в Костанае и Петропавловске Издиваться над ними и мучить...
Вчера в Доброполье Донецкой области россияне бомбили 11 человек убито, 47 ранено, но они не виноваты! Они же думали, как всегда пока вылетят, ВСУ уже успеют тревогу объявить, немного здания порушат, а люди уже в бомбоубежищах сидят, а зловредные американцы перестали украинцев предупреждать, вот так и получилось! Так что во всём Сшанцы виноваты!
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