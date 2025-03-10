НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 246 из 247«1...244245246247»
Ответить Новый топик
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6681
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 10:43
#3676
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
В чём альтернативность то? В игнорировании очевидных фактов? То что Россия 24.02.2022 года напала на соседнюю страну это просто факт! А г-н Скептик утверждает что это не факт! Кстати, Г-ну Скептику на заметку, пожалуйста не надо проводить параллели! В той войне участвовал весь СССР, в том числе мои родственники и не надо примазывать их к этой никому кроме Путина и его амбиций не нужной войне!


Скептику простительно, он же, со слов телевизор вообще не смотрит, поэтому не перестроился, выше хаит Д.Трампа и.т.д. :lol: :lol: :lol: .

А по телеку показывают, что американцы стали почти братьями, не знаю какими старшими или меньшими, как сказочники говорят, навеки или временными. Теперь даже англосаксы не говорят, как знатоки отмечают, мухи и котлеты отдельно. США отдельно и Великобритания отдельно 8-) 8-) 8-) .
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2191
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 11:11
#3677
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Уже самолёты с помощью в воздухе разворачивают

Это они сейчас разворачивают. Пока Зеленский на условия Трампа соглашается со скрипом.
Как только он выполнит все условия, оружие снова будет поставляться на Украину в прежних объёмах.
А когда Трамп поймёт, что Россия не идёт на те условия мира, которые он хочет выставить, у неё свои есть, по настоящему реальные, то и поток оружия вырастет, и санкции на Россию посыпятся с новой силой.
Так что, расслабляться совершенно нет причин.
...
В Европе есть здравомыслящие политики.
...


[Исправлено: Skeptic, 10.03.2025 - 12:17]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2191
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 11:20
#3678
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Можно в Абхазию войти

Именно поэтому в Грузии победил здравый смысл и грузины не позволили превратить свою страну в Украину-2, в полигон для войны с Россией.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6681
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 11:29
#3679
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
А по телеку показывают, что американцы стали почти братьями, не знаю какими старшими или меньшими, как сказочники говорят, навеки или временными. Теперь даже англосаксы не говорят, как знатоки отмечают, мухи и котлеты отдельно. США отдельно и Великобритания отдельно .


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 11:54
#3680
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
не повезло значит Украине

Не повезло вам, бедненькие, которые надеялись за захват Киева за три дня и тут Путин обокакался по полной уже четвертый год.
А теперь так - Не повезло Украине..
Да ей по любому повезло, русский мир не смог уничтожить эту страну от слова совсем.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7334
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 12:43
#3681
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Грузии победил здравый смысл и грузины

Вот я не пойму, ладно про здравый смысл, Вы всегда рассматриваете Россию, как угрозу соседям? Если у соседа есть здравый смысл, то он должен заранее угадывать желания России?
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2191
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 12:55
#3682
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вы всегда рассматриваете Россию, как угрозу соседям

Это чисто ваши фантазии.
Россия никогда не была и не будет угрозой соседям. Её очень трудно вывести из равновесия.
Но если кому это удаётся, то пусть не обижается.
Грузины сделали правильные выводы из истории.
Украинцы повелись на обещания запада и теперь расхлёбывают последствия.
Уроки Наполеона, Гитлера и прочих поляков им впрок не пошли.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17787
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 13:12
#3683
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Россия никогда не была и не будет угрозой соседям.

Хосподе какой бред постояно читаю заходя во флуд)
Просто бред Цитата:
Skeptic:
Уроки Наполеона, Гитлера и прочих поляков им впрок не пошли.

А уроки русско японской куда?
Или ту войну Россия тихо забыла как позорную?
Хотя шиздюлей в свое время получила знатных
Как и в первую мировую
Откатились вплоть до Питера
А афганскую и первую чеченскую куда ?Цитата:
Skeptic:
Так что, расслабляться совершенно нет причин.

Ну хоть до одного дошло)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7334
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 13:13
#3684
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Россия никогда не была и не будет угрозой соседям.

Она уже есть эта угроза, кажется и наши тоже стали потихоньку готовиться на всякий случай! То учения, то "партизанов" на сборы призовут, вот не поверю, что от США хотят спастись!
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2191
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 13:16
#3685
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

...
Сменилось только качество экипировки.
Суть осталась прежней.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17787
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 13:18
#3686
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
просто похоронили пару миллионов славян и в целом плывут по течению вашингтонского обкома ,очень больно — и очень печально.

Ирония в том что те против кого была настроена Россия, на войну так и не пришли
Я о западных украинцах кого так упорно обзывали бандеровцами
Часть выехала из страны а часть даже не в курсе что война идёт
Гибнут восточные украинцы, русскоязычные в основном
Кого освобождать шли тех и убивают
Логика покинула Россию
Это как если Россия нападет на Казахстан, с целью "защиты" русского населения от злых южан
И будет убивать именно русских в Костанае и Петропавловске
Издиваться над ними и мучить...
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2191
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 13:18
#3687
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
наши тоже стали потихоньку готовиться на всякий случай

Любая армия мира ДОЛЖНА всегда готовиться на всякий случай. Иначе государству, народу нет никакого смысла её содержать.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7334
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 13:19
#3688
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Это чисто ваши фантазии

Мои фантазии,как то претерпели эволюцию! Раньше они были влажными, теперь видимо высохли! К чему бы это?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7334
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 13:37
#3689
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в Доброполье Донецкой области россияне бомбили 11 человек убито, 47 ранено, но они не виноваты! Они же думали, как всегда пока вылетят, ВСУ уже успеют тревогу объявить, немного здания порушат, а люди уже в бомбоубежищах сидят, а зловредные американцы перестали украинцев предупреждать, вот так и получилось! Так что во всём Сшанцы виноваты!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 13:45
#3690
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Это как если Россия нападет на Казахстан, с целью "защиты" русского населения от злых южан
Нас ненадо защищать от "злых" южан. Они то как раз к нам нормально относятся, а вот Вас они не считают своими) 8-)
Профайл
Страница 246 из 247«1...244245246247»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS