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saba:

В чём альтернативность то? В игнорировании очевидных фактов? То что Россия 24.02.2022 года напала на соседнюю страну это просто факт! А г-н Скептик утверждает что это не факт! Кстати, Г-ну Скептику на заметку, пожалуйста не надо проводить параллели! В той войне участвовал весь СССР, в том числе мои родственники и не надо примазывать их к этой никому кроме Путина и его амбиций не нужной войне!

Цитата:Скептику простительно, он же, со слов телевизор вообще не смотрит, поэтому не перестроился, выше хаит Д.Трампа и.т.д.А по телеку показывают, что американцы стали почти братьями, не знаю какими старшими или меньшими, как сказочники говорят, навеки или временными. Теперь даже англосаксы не говорят, как знатоки отмечают, мухи и котлеты отдельно. США отдельно и Великобритания отдельно