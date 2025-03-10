Отправлено: - 12:13

А именно - пытаемся приготовить сливочный сыр из имеющихся практически в каждом доме молочных продуктов. Цель - сэкономить. По крайней мере, у меня. Так как этот сыр активно используется мною и в бутербродах, и при приготовлении соусов, и в десертах.