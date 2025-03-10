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≡ Что выйдет, если заморозить ряженку - Испытываем на своей кухне популярный рецепт из Интернета
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51311
Что выйдет, если заморозить ряженку - Испытываем на своей кухне популярный рецепт из Интернета
Отправлено: 10.03.25 - 12:13
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А именно - пытаемся приготовить сливочный сыр из имеющихся практически в каждом доме молочных продуктов. Цель - сэкономить. По крайней мере, у меня. Так как этот сыр активно используется мною и в бутербродах, и при приготовлении соусов, и в десертах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43628
Re: Что выйдет, если заморозить ряженку - Испытываем на своей...
Отправлено: 10.03.25 - 12:13
#1
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Впервые слышу конечно, даже интересно стало, можно ли сделать сыр, который идет на роллы
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