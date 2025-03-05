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«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51308
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 05.03.25 - 15:13
Зарубежные звезды в последние годы - редкость на костанайской сцене. Оказывается, этому есть конкретная причина. Можно сказать, что у этой причины даже есть имена и фамилии конкретных чиновников. Все они работают в управлении культуры. «НГ» поговорила с организаторами гастролей, чтобы узнать, чьи концерты стали жертвой управленческих решений.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7783
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 19:42
Цитата:
Чем ждать У МОРЯ ПОГОДЫ- вам тогда лучше сьездит в другую страну и послушать их: - так быстрее и надёжней.
Я специально летал в Ташкент что бы "Яллу" юбилейный концерт послушать и в Тбиллиси тоже: - на Кикабидзе - дорого конечно, но зато в оригинале и живой звук, не "чёсовская" фанера.
vofkakst:
либо наша провинция просто не вывезет?
либо наша провинция просто не вывезет?
Чем ждать У МОРЯ ПОГОДЫ- вам тогда лучше сьездит в другую страну и послушать их: - так быстрее и надёжней.
Я специально летал в Ташкент что бы "Яллу" юбилейный концерт послушать и в Тбиллиси тоже: - на Кикабидзе - дорого конечно, но зато в оригинале и живой звук, не "чёсовская" фанера.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1137
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 05.03.25 - 19:47
Цитата:
О чем и речь. Зачем нам министерство культуры, управления культуры, отдел культуры, если самое лучшее, что они могут предложить - это съездить в другую страну... Интересы у всех разные, не всем доставляет нюша и кайратовна. Нуртас и Меладзе имеют свою аудиторию, но есть люди и с другими предпочтениями. Вот в Россию (частные организаторы) и carcass возят, и metallica . а к нам аж кай метов заезжал, и то- лично я (и вся семья моя ) узнал об этом только постфактум.
ACROS:
сьездит в другую страну и послушать их
сьездит в другую страну и послушать их
О чем и речь. Зачем нам министерство культуры, управления культуры, отдел культуры, если самое лучшее, что они могут предложить - это съездить в другую страну... Интересы у всех разные, не всем доставляет нюша и кайратовна. Нуртас и Меладзе имеют свою аудиторию, но есть люди и с другими предпочтениями. Вот в Россию (частные организаторы) и carcass возят, и metallica . а к нам аж кай метов заезжал, и то- лично я (и вся семья моя ) узнал об этом только постфактум.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16164
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 20:08
Надо Шамана с Газмановым пригласить. Интереснно за это Вадима не арестуют)
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 06.03.25 - 07:00
(кикабидзе - дорого конечно, но зато в оригинале и живой звук, не "чёсовская" фанера.)
Гражданин,вы проехали свою станцию,надо было вставать пораньше
Гражданин,вы проехали свою станцию,надо было вставать пораньше
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 06.03.25 - 07:52
Цитата:
Против Долиной и Гагариной народ возмущался, Шамана с Газмановым точно не пустят.
Vit:
Шамана с Газмановым
Шамана с Газмановым
Против Долиной и Гагариной народ возмущался, Шамана с Газмановым точно не пустят.
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 06.03.25 - 08:04
Цитата:
Не беру сейчас политические события, мировые звёзды и раньше к нам не ездили! И зала большого с нормальной акустикой нет и самое главное зрителей мало! Ну пойдём мы на Metallica ещё человек с тысячу со всего Костаная, кто хоть слышал о них и всё. А я бы и на Кипелова пошёл бы, невзирая на его взгляды и на Никольского и на Макаревича с Шевчуком , но в Алматы с Астаной они поедут,а к нам хоть сто разрешений от департамента культуры получи нет! А вот этих деятелей от культуры которые решают, что мне можно слушать, а что нельзя гнал бы от культуры поганой метлой! Даже если кто-то будет протестовать, на что у нас полиция, а внешнее недовольство, мы же всё таки независимое государство или нет?
vofkakst:
Вот в Россию (
Вот в Россию (
Не беру сейчас политические события, мировые звёзды и раньше к нам не ездили! И зала большого с нормальной акустикой нет и самое главное зрителей мало! Ну пойдём мы на Metallica ещё человек с тысячу со всего Костаная, кто хоть слышал о них и всё. А я бы и на Кипелова пошёл бы, невзирая на его взгляды и на Никольского и на Макаревича с Шевчуком , но в Алматы с Астаной они поедут,а к нам хоть сто разрешений от департамента культуры получи нет! А вот этих деятелей от культуры которые решают, что мне можно слушать, а что нельзя гнал бы от культуры поганой метлой! Даже если кто-то будет протестовать, на что у нас полиция, а внешнее недовольство, мы же всё таки независимое государство или нет?
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 06.03.25 - 08:12
Я кстати был против отмены концертов Долиной и Гагарины, это их частное дело, какую политику они поддерживают ! А вот тех в чьем творчестве есть элементы пропаганды типа Шамана, то да я согласен, таких пускать нельзя! Это сугубо моё мнение. Не определился ещё по тем людям типа Лепса, вроде нет пропаганды, а миллион рублей за сбитый Леопард выделил
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7783
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 06.03.25 - 08:18
Цитата:
О чём это вы и какую станцию я ПРОЕХАЛ ??
сайлау курманов:
Гражданин,вы проехали свою станцию
Гражданин,вы проехали свою станцию
О чём это вы и какую станцию я ПРОЕХАЛ ??
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 10.03.25 - 06:20
Кикабидзе помер несколько лет назад,а тут ждут его с концертами,как понимать?
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 10.03.25 - 07:32
Цитата:
Внимательно читайте, пожалуйста! Акрос сказал,про то, что он ездил специально на концерт в Тбилиси. А когда это было, не говорил, так что увы концерта Кикабидзе ни в Костанае, ни в Тбилиси уже не будет.
сайлау курманов:
Кикабидзе помер
Кикабидзе помер
Внимательно читайте, пожалуйста! Акрос сказал,про то, что он ездил специально на концерт в Тбилиси. А когда это было, не говорил, так что увы концерта Кикабидзе ни в Костанае, ни в Тбилиси уже не будет.
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