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≡ «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51308
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 05.03.25 - 15:13
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Зарубежные звезды в последние годы - редкость на костанайской сцене. Оказывается, этому есть конкретная причина. Можно сказать, что у этой причины даже есть имена и фамилии конкретных чиновников. Все они работают в управлении культуры. «НГ» поговорила с организаторами гастролей, чтобы узнать, чьи концерты стали жертвой управленческих решений.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7783
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 19:42
#15
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Цитата:
vofkakst:
либо наша провинция просто не вывезет?


Чем ждать У МОРЯ ПОГОДЫ- вам тогда лучше сьездит в другую страну и послушать их: - так быстрее и надёжней.
Я специально летал в Ташкент что бы "Яллу" юбилейный концерт послушать и в Тбиллиси тоже: - на Кикабидзе - дорого конечно, но зато в оригинале и живой звук, не "чёсовская" фанера.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1137
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 05.03.25 - 19:47
#16
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Цитата:
ACROS:
сьездит в другую страну и послушать их

О чем и речь. Зачем нам министерство культуры, управления культуры, отдел культуры, если самое лучшее, что они могут предложить - это съездить в другую страну... Интересы у всех разные, не всем доставляет нюша и кайратовна. Нуртас и Меладзе имеют свою аудиторию, но есть люди и с другими предпочтениями. Вот в Россию (частные организаторы) и carcass возят, и metallica . а к нам аж кай метов заезжал, и то- лично я (и вся семья моя ) узнал об этом только постфактум.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16164
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 20:08
#17
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Надо Шамана с Газмановым пригласить. Интереснно за это Вадима не арестуют)
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7463
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 06.03.25 - 07:00
#18
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(кикабидзе - дорого конечно, но зато в оригинале и живой звук, не "чёсовская" фанера.)
Гражданин,вы проехали свою станцию,надо было вставать пораньше
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7328
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 06.03.25 - 07:52
#19
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Цитата:
Vit:
Шамана с Газмановым

Против Долиной и Гагариной народ возмущался, Шамана с Газмановым точно не пустят.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7328
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 06.03.25 - 08:04
#20
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Цитата:
vofkakst:
Вот в Россию (

Не беру сейчас политические события, мировые звёзды и раньше к нам не ездили! И зала большого с нормальной акустикой нет и самое главное зрителей мало! Ну пойдём мы на Metallica ещё человек с тысячу со всего Костаная, кто хоть слышал о них и всё. А я бы и на Кипелова пошёл бы, невзирая на его взгляды и на Никольского и на Макаревича с Шевчуком , но в Алматы с Астаной они поедут,а к нам хоть сто разрешений от департамента культуры получи нет! А вот этих деятелей от культуры которые решают, что мне можно слушать, а что нельзя гнал бы от культуры поганой метлой! Даже если кто-то будет протестовать, на что у нас полиция, а внешнее недовольство, мы же всё таки независимое государство или нет?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7328
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 06.03.25 - 08:12
#21
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Я кстати был против отмены концертов Долиной и Гагарины, это их частное дело, какую политику они поддерживают ! А вот тех в чьем творчестве есть элементы пропаганды типа Шамана, то да я согласен, таких пускать нельзя! Это сугубо моё мнение. Не определился ещё по тем людям типа Лепса, вроде нет пропаганды, а миллион рублей за сбитый Леопард выделил
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7783
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 06.03.25 - 08:18
#22
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Цитата:
сайлау курманов:
Гражданин,вы проехали свою станцию


О чём это вы и какую станцию я ПРОЕХАЛ ??
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7463
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 10.03.25 - 06:20
#23
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Кикабидзе помер несколько лет назад,а тут ждут его с концертами,как понимать?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7328
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 10.03.25 - 07:32
#24
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Цитата:
сайлау курманов:
Кикабидзе помер

Внимательно читайте, пожалуйста! Акрос сказал,про то, что он ездил специально на концерт в Тбилиси. А когда это было, не говорил, так что увы концерта Кикабидзе ни в Костанае, ни в Тбилиси уже не будет.
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