Отправлено: - 08:04

vofkakst:

Вот в Россию (

Цитата:Не беру сейчас политические события, мировые звёзды и раньше к нам не ездили! И зала большого с нормальной акустикой нет и самое главное зрителей мало! Ну пойдём мы на Metallica ещё человек с тысячу со всего Костаная, кто хоть слышал о них и всё. А я бы и на Кипелова пошёл бы, невзирая на его взгляды и на Никольского и на Макаревича с Шевчуком , но в Алматы с Астаной они поедут,а к нам хоть сто разрешений от департамента культуры получи нет! А вот этих деятелей от культуры которые решают, что мне можно слушать, а что нельзя гнал бы от культуры поганой метлой! Даже если кто-то будет протестовать, на что у нас полиция, а внешнее недовольство, мы же всё таки независимое государство или нет?