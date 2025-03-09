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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 22:48
#3661
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Цитата:
Kairat stayer:
Главное есть ли редкозёмы на 500 млрд. долларов, ещё не всё разведано, какими способами будут добывать и.т.д.

Не имеет значения, в договор можно написать "редкоземы и все остальное..." Или очередность обозначить - первые 250 миллиардов штатам, а оставшиеся 250 Украине. Ну если там разведают всего на 250 млрд - не повезло значит Украине.

[Исправлено: maxsaf, 09.03.2025 - 23:50]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 22:54
#3662
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Цитата:
Kairat stayer:
Украина без помощи не останется

Уже самолёты с помощью в воздухе разворачивают, а вы всё ещё свою мантру повторяете...
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 23:26
#3663
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просто похоронили пару миллионов славян и в целом плывут по течению вашингтонского обкома ,очень больно — и очень печально.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 23:28
#3664
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Цитата:
maxsaf:
Уже самолёты с помощью в воздухе разворачивают, а вы всё ещё свою мантру повторяете...

так и правильно . или России продадут или Европе . добро не пропадет ...
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 23:34
#3665
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Цитата:
Skeptic:
Сейчас, зная последствия событий сороковых годов прошлого века, как бы вы отнеслись к варианту превентивного нападения СССР на Германию, например 29 июня или 6 июля 1941 года?

просто на понт взяли .никто не собирался нападать .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 23:38
#3666
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и кстати у Германии не было другого выхода . и никто на понт не брал Гитлера. у него вилка была .Я конечно не собираюсь проводить реабилитацию и оправдывать нападение .

[Исправлено: YESNO, 10.03.2025 - 00:39]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 23:48
#3667
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а горизонт событий такой в будущем - Америка ушатает Европу об Россию и Россию об Европу .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 00:11
#3668
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Цитата:
maxsaf:
альтернативным мнением - предатель, сепар и ждун.

В чём альтернативность то? В игнорировании очевидных фактов? То что Россия 24.02.2022 года напала на соседнюю страну это просто факт! А г-н Скептик утверждает что это не факт!
Кстати, Г-ну Скептику на заметку, пожалуйста не надо проводить параллели! В той войне участвовал весь СССР, в том числе мои родственники и не надо примазывать их к этой никому кроме Путина и его амбиций не нужной войне!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 00:24
#3669
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Цитата:
saba:
То что Россия 24.02.2022 года напала на соседнюю страну это просто факт! А г-н Скептик утверждает что это не факт!

Конечно это не факт. Тут зависит от точки зрения. С точки зрения России, а так же Луганска и Донецка, Россия вошла на территорию ЛНР и ДНР, признанных Россией как независимые, с целью оказания помощи вновь образованным союзным республикам. Мы сейчас не говорим о том, кто там был прав, я лишь объясняю, откуда взялась альтернативная точка зрения.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 00:26
#3670
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Цитата:
YESNO:
просто похоронили пару миллионов славян и в целом плывут по течению вашингтонского обкома ,очень больно — и очень печально

Хуже всего, что такой результат был вполне предсказуем, и уж точно его можно было предотвратить.
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