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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 22:48
Цитата:
Не имеет значения, в договор можно написать "редкоземы и все остальное..." Или очередность обозначить - первые 250 миллиардов штатам, а оставшиеся 250 Украине. Ну если там разведают всего на 250 млрд - не повезло значит Украине.
[Исправлено: maxsaf, 09.03.2025 - 23:50]
Kairat stayer:
Главное есть ли редкозёмы на 500 млрд. долларов, ещё не всё разведано, какими способами будут добывать и.т.д.
Главное есть ли редкозёмы на 500 млрд. долларов, ещё не всё разведано, какими способами будут добывать и.т.д.
Не имеет значения, в договор можно написать "редкоземы и все остальное..." Или очередность обозначить - первые 250 миллиардов штатам, а оставшиеся 250 Украине. Ну если там разведают всего на 250 млрд - не повезло значит Украине.
[Исправлено: maxsaf, 09.03.2025 - 23:50]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 22:54
Цитата:
Уже самолёты с помощью в воздухе разворачивают, а вы всё ещё свою мантру повторяете...
Kairat stayer:
Украина без помощи не останется
Украина без помощи не останется
Уже самолёты с помощью в воздухе разворачивают, а вы всё ещё свою мантру повторяете...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 23:26
просто похоронили пару миллионов славян и в целом плывут по течению вашингтонского обкома ,очень больно — и очень печально.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 23:28
Цитата:
так и правильно . или России продадут или Европе . добро не пропадет ...
maxsaf:
Уже самолёты с помощью в воздухе разворачивают, а вы всё ещё свою мантру повторяете...
Уже самолёты с помощью в воздухе разворачивают, а вы всё ещё свою мантру повторяете...
так и правильно . или России продадут или Европе . добро не пропадет ...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 23:34
Цитата:
просто на понт взяли .никто не собирался нападать .
Skeptic:
Сейчас, зная последствия событий сороковых годов прошлого века, как бы вы отнеслись к варианту превентивного нападения СССР на Германию, например 29 июня или 6 июля 1941 года?
Сейчас, зная последствия событий сороковых годов прошлого века, как бы вы отнеслись к варианту превентивного нападения СССР на Германию, например 29 июня или 6 июля 1941 года?
просто на понт взяли .никто не собирался нападать .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 23:38
и кстати у Германии не было другого выхода . и никто на понт не брал Гитлера. у него вилка была .Я конечно не собираюсь проводить реабилитацию и оправдывать нападение .
[Исправлено: YESNO, 10.03.2025 - 00:39]
[Исправлено: YESNO, 10.03.2025 - 00:39]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 23:48
а горизонт событий такой в будущем - Америка ушатает Европу об Россию и Россию об Европу .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 00:11
Цитата:
В чём альтернативность то? В игнорировании очевидных фактов? То что Россия 24.02.2022 года напала на соседнюю страну это просто факт! А г-н Скептик утверждает что это не факт!
Кстати, Г-ну Скептику на заметку, пожалуйста не надо проводить параллели! В той войне участвовал весь СССР, в том числе мои родственники и не надо примазывать их к этой никому кроме Путина и его амбиций не нужной войне!
maxsaf:
альтернативным мнением - предатель, сепар и ждун.
альтернативным мнением - предатель, сепар и ждун.
В чём альтернативность то? В игнорировании очевидных фактов? То что Россия 24.02.2022 года напала на соседнюю страну это просто факт! А г-н Скептик утверждает что это не факт!
Кстати, Г-ну Скептику на заметку, пожалуйста не надо проводить параллели! В той войне участвовал весь СССР, в том числе мои родственники и не надо примазывать их к этой никому кроме Путина и его амбиций не нужной войне!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 00:24
Цитата:
Конечно это не факт. Тут зависит от точки зрения. С точки зрения России, а так же Луганска и Донецка, Россия вошла на территорию ЛНР и ДНР, признанных Россией как независимые, с целью оказания помощи вновь образованным союзным республикам. Мы сейчас не говорим о том, кто там был прав, я лишь объясняю, откуда взялась альтернативная точка зрения.
saba:
То что Россия 24.02.2022 года напала на соседнюю страну это просто факт! А г-н Скептик утверждает что это не факт!
То что Россия 24.02.2022 года напала на соседнюю страну это просто факт! А г-н Скептик утверждает что это не факт!
Конечно это не факт. Тут зависит от точки зрения. С точки зрения России, а так же Луганска и Донецка, Россия вошла на территорию ЛНР и ДНР, признанных Россией как независимые, с целью оказания помощи вновь образованным союзным республикам. Мы сейчас не говорим о том, кто там был прав, я лишь объясняю, откуда взялась альтернативная точка зрения.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.25 - 00:26
Цитата:
Хуже всего, что такой результат был вполне предсказуем, и уж точно его можно было предотвратить.
YESNO:
просто похоронили пару миллионов славян и в целом плывут по течению вашингтонского обкома ,очень больно — и очень печально
просто похоронили пару миллионов славян и в целом плывут по течению вашингтонского обкома ,очень больно — и очень печально
Хуже всего, что такой результат был вполне предсказуем, и уж точно его можно было предотвратить.
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