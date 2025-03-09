Отправлено: - 22:48

Kairat stayer:

Главное есть ли редкозёмы на 500 млрд. долларов, ещё не всё разведано, какими способами будут добывать и.т.д.

[Исправлено: maxsaf, 09.03.2025 - 23:50]

Цитата:Не имеет значения, в договор можно написать "редкоземы и все остальное..." Или очередность обозначить - первые 250 миллиардов штатам, а оставшиеся 250 Украине. Ну если там разведают всего на 250 млрд - не повезло значит Украине.