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≡ Выплаты женщинам Казахстана на 8 Марта: кому и сколько выделили власти
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51308
Выплаты женщинам Казахстана на 8 Марта: кому и сколько выделили власти
Отправлено: 09.03.25 - 17:14
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В министерстве труда и соцзащиты населения РК сообщили, что размеры оказания социальной помощи утверждаются в каждом регионе индивидуально решениями местных представительных органов (маслихатов) по представлению местных исполнительных органов, в зависимости от возможности бюджета региона.


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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
699
Re: Выплаты женщинам Казахстана на 8 Марта: кому и сколько...
Отправлено: 09.03.25 - 17:14
#1
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интересно, а в остальных областях достойных не нашлось? И в частности в нашей?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7783
Re: Выплаты женщинам Казахстана на 8 Марта: кому и сколько...
Отправлено: 09.03.25 - 17:49
#2
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Обязательно ли это нужно было платить: - Токаев же сказал своим чиновникам: - ЭКОНМИТЬ И воздержаться от НЕ НУЖНЫХ трат.

Явно они его САБОТИРУЮТ.
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