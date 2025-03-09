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Любопытный текст в мордокниге попался...С юмором описана вся суть происходящего.Наслаждайтесь...."Абсолютно «разносит» Украину на поле боя: Трамп рассердился на Россию из-за успехов СВО==========================================Ну вот, похоже, и в Киеве праздник, и у них на Крещатике КамАЗ с пряниками перевернулся. Украинский узурпатор-комедиант дождался того сладкого момента, когда, как ему показалось, «карающая длань» ковбоя Трампа не только его выпорола в Овальном кабинете, но и показала кулак Москве.- Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение. Россия и Украина, садитесь за стол переговоров немедленно, пока не стало слишком поздно, - заявил президент США в своем аккаунте в своей соцсети.А несколькими часами ранее министр финансов США Скотт Бессент объявил, что США без колебаний введут «полный» пакет санкций против российских энергоносителей, если это поможет добиться прекращения огня.А тут еще и издание Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, информирует всех, что в последние дни «ярость Трампа усиливается» из-за поведения России и ударов по Украине на фоне его попыток запустить мирный процесс. И эта ярость направлена на Россию.- Это первый случай с момента его вступления в должность, когда Трамп выдвигает публичные угрозы против России, ранее занимая более мягкую позицию по отношению к Владимиру Путину, при этом жестко критикуя Владимира Зеленского, — сообщило Axios.В общем, в Киеве уже было навострились немедленно провести на радостях гей-парад*, но вовремя вспомнили, что они Трампом не приветствуются. Зато у Зеленского воспряли духом, а глава Офиса Ермак посла своего советника Подоляка за шампанским. Вероятно.Только вот чему они там радуются – совершенно непонятно. Диктат Трампа Зеленскому и Украине объясним и логичен – Незалежная и руководящие ей бандеровцы суть более, чем полностью зависят от Вашингтона и решений, принимаемых в Белом доме.Чтобы Украина согласилась на его условия, Трамп остановил помощь Незалежной. Чтобы простимулировать Зеленского соглашаться активнее, Белый дом запретил предоставлять Киеву разведданные, аналогичное распоряжение в отношении передачи данных американской разведки Украине поступило и европейским союзникам США и режима Зеленского. У Трампа есть чем надавить на Зеленского, да еще так, чтобы из того «сок потек».А чем он может надавить на Россию? Запретить импорт российского урана для американских АЭС? Милости просим. Что еще? Запретить импорт российского титана для американской авиастроительной корпорации «Боинг», которая строит не только гражданские самолеты, но и авиацию для ВВС США? Добро пожаловать, пошел на фиг, как выражались наши друзья из Африки в процессе познания таинственных глубин «великий русский языка».Что еще Дональд может предложить такого страшного для страны, которая от него не зависит чуть меньше, чем никак? Банки? Они и так отрезаны, кроме нескольких, которые обслуживают необходимую США международную торговлю. Запретит России экспорт нефти и газа? Изрыгнуть в воздух он что-то может, но каков будет эффект. В плане ограничения реальной торговли практически никакого. Зато цены на нефть обязательно скакнут вверх, что для самих США тоже не «айс».Что еще можно сделать против страны, в отношении которой уже введены от 19 тысяч до 21-й тысячи с хвостиком санкций. Всяких и разных. Экономисты всего мира уже со счета сбились и никак не могут прийти к единому знаменателю. Чай, не таблица умножения.Но – самое главное – таким решением, попытавшись сделать что-то против России, Трамп совершенно однозначно сделает перспективы мирного соглашения по Украине более призрачными, чем они являются сейчас. Россия – не та страна, которая, как европейские сателлиты, побежит по команде, чтобы ласкаться о пнувшую ее ногу.Впрочем, Дональд в некотором отношении такой же самовлюбленный нарцисс, как и Зеленский. И с манией величия у него все в порядке. В том смысле, что она у него присутствует и раздута до невероятных размеров, хотя у него для этого и больше оснований, чем у бывшего комика.Многие эксперты уже заявили, что Дональд решил разыграть из себя классного руководителя, который показывает, что он стоит над схваткой нерадивых учеников. Что он равноудален, суров и справедлив. Но они недооценивают компот комплексов, составляющих личность Дональда трампа, и то, что он может попробовать. Белый дом уже заявил, что у них там в Овальном кабинете целый список заготовлен. Но отвечать за последствия и исправлять их потом придется тоже только ему.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РоссииАвтор: Александр ГРИШИН"...Как бы этот сшанский клоун ни пыжился, ни пытался изобразить из себя "миротворца", его хищническая суть всем видна.Ни Украина, ни Россия, ни Европа, ни мир и ни мiр его в принципе не интересуют.Единственное, что им движет - жадность.Понимая, что США проигрывают в затеянной ими авантюре, он начал выпрашивать у России/Путина мир. Ибо "вложенные" в авантюру доллары в ближайшем будущем превратятся в пыль и США не вернут ни цента.Потому клоуну жизненно необходимо любое мирное соглашение, которое позволит вернуть хоть что-то, ограбив Украину.И очередные угрозы в адрес России - от бессилия.Ибо не ему решать, когда и как заканчивать СВО.