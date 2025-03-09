Re: В Казахстане нашли тайники с огнестрельным оружием и...

Отправлено: - 14:04

Все эти истории напоминают дело о японских винтовках которые закупило революционное подполье России и отправила в Питер для вооружения рабочих после кровавого воскресенья



Надо ли говорить что с самого начала, операцией руководила российская разведка через своего же агента Гапона, судно с винтовками естественно село на мель, винтовки естественно растащили на схроны около Питера которые героическая охранка находила вплоть до революции отчитываясь императору об очередной находке и посадке террористов)