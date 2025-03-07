Услышал сегодня в автобусе возмущенный диалог двух молодых девчонок, по разговору явно работающих на госслужбе. Обсуждали "нашу красавицу". Да, так и называли героиню своего разговора - шахиня, наша красавица. Предметом обсуждения девушек стало признание в газете этой самой шахиней покупку унитаза, а значит появление в ее кабинете санузла с туалетом. Читать новость
В бытность меня обычным работягой на маслозаводе, очень не хватало мощностей (горячая вода доведеная до пара) котельни для переработки сырья,тогда руководство приказало кочегарам запустить еще один котел,а те отказались. Оказывается,отапливалась контора,цеха и директор подключил личный свой дом,чтобы его супруга могла принимать ванну,но об знали только кочегары. Был шум,работяги возмутились и директору пришлось отрезаться от системы завода, кстати на дворе был 88 год
Честно говоря, мне стало горько от осознания того, как мелко плавают и какие ценности проповедуют
Немного странно. Автор чего-то другого ожидал? Не безынтересны основания на которых подобные ожидания базируются. Вообще любопытно устройство мышления людей, которые совершенно явно плавая в известной субстанции ожидают что из неё всплывет нечто иное кроме номана голгофинянина.
Я с большим трудом выпросил у испугавшихся моим вниманием попутчиц газету и погрузился в занятное чтиво.
Ага ага На дворе же 50ые Все в автобусах с газетами ездят и всякую херню обсуждают)) В инсте вон один отзыв на эту новость Чё больше новостей нет кроме туалета? Цитата:
Долго будет терпеть недетские шалости и враньё своих прямых подчинённых аким области Кумар Аксакалов, которые плевали на все законы и мораль в целом, подставляя своего шефа под огонь критики и недовольство людей?
А где в этой истории критика и недовольство людей в отношении акима?)) Все над замшей ржут Поржут и забудут Цитата:
Снимаю свою тюбетейку перед госпожой Сергазиновой, запустившую на орбиту самых разных откровений чиновницу
Это вообще что и к чему? Какие-то внутренние журналистские темки непонятные остальным?
Цитата:
Знающие люди подсказывают, что на 7 этаже облакимата есть общедоступный туалет для женщин
Аудитор должен все это отследить и агенство по делам госслужбы Что там на 7 этаже делают ,с чьего разрешения итд Где агенство?
Снимаю свою тюбетейку перед госпожой Сергазиновой, запустившую на орбиту самых разных откровений чиновницу. Теперь, когда все встало на свои места, осталось пара-тройка вопросов
Сначала не понял к чему это А 8 марта вышло интервью в НК за авторством сергазиновой с героиней публикации Немного не понятно автор материала заранее знал что интервью выйдет? Или было ещё одно до этого? Кто вкурсе из журналистского сообщества подскажите) А то смешно будет если окажется что Марс это и есть сергазинова или ее сотрудники которые так нечайно спалились.
Впрочем в интервью есть маленький вопрос про туалет
Цитата:
Недавно вы прославились в СМИ туалетом, который решили оборудовать для себя в здании акимата…
– Это отдельная история, не знаю, кто решил меня так пропиарить. У нас на седьмом этаже расположены кабинеты всех заместителей акима области, руководителя аппарата, а туалет один. Задолго до того, как я переехала в этот кабинет, у акимата имелись разрешительные документы на установку раковины и туалетного бачка на 7 этаже. Зная все это, я купила унитаз за 37 тысяч тенге и раковину. Нормальное желание любого человека, тем более женщины, чтобы на этаже был женский туалет. Но из этого сделали какую-то нездоровую сенсацию. Стены в кабинете я тоже покрасила за свой счет. Там девять лет не было ремонта, а хотелось что-то освежить. Но шторы, мебель – все на месте.
Опять же вопрос к агентству по делам госслужбы Как так получилось что на этаже где у том числе трудятся женщины не было женского туалета? Что это за дискриминация? До этого была женщина Замша по соц вопросам она что в мужской туалет получается ходила? Вроде как сейчас это вполне нарушение трудового законодательства,когда у сотрудника нет условий и удобств на рабочем месте. Вон человеку пришлось для себя из личных средств туалет приобретать, кто ему возместит затраты?
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