Отправлено: - 18:57

111:

е был один начальник, бух и еще, а теперь в каждом доме свой начальник как у нас, который получает 300 тысяч, еще 80 бух, сантехник и дворник.

[Исправлено: ACROS, 08.03.2025 - 19:59]

Цитата:Я про что и говорю: - государство элементрно хотело и ХОЧЕТ спихнуть ВСЁ на плечи жильцов, не подумав и НЕ ПРОСЧИТАВ так называемую РЕФОРМУ ЖКХ, что они, люди, - НЕ ХОТЯТ такого.Это примерно как с так называемой реформой налоговой - элементарно подняли НДС, опустили порог и обьявили это реформой, при этом БОЯТЬСЯ сунутся к крупному капиталу, боятся УРЕЗАТЬ свои гос.раходы, и практически НЕ БОРЮТСЯ с коррупцией- решили пополнит гос.бюджет за счёт МСБ и микро бизнеса.И где это видано:- на каждый дом по начальнику и всякого обслуживающего персонала. Это - НЕЭФФЕКТИВНО.Если тот же ЗАСТРОЙЩИК, например, возьмёт на обслуживание несколько, свои же построенные дома - то один начальник на ДЕСЯТЬ домов, один слесарь - на ДЕСЯТЬ домов, один электрик на ДЕСЯТЬ домов, один бух - на ДЕСЯТЬ домов, один диспетчер на ДЕСЯТЬ домов, один трактор с лопатой на ДЕСЯТЬ домов и так далее - то сколько денег можно СЭКОНОМИТЬ только на содержание одного управленческого персонала.И надо иметь ввиду что - ВСЁ оборудование в новых домах - новое и трубы из пластика - и каждый день эти люди не нужны, по крайней мере в ближайшие ДЕСЯТЬ лет, не считая форс-мажора.