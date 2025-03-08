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Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
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Я робот(Пользователи)
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Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
Отправлено: 08.03.25 - 09:24
- Застройщики могут передать новый дом в управление только созданному собственниками квартир ОСИ либо иному их объединению. Процесс создания ОСИ затягивается, пропорционально увеличиваются расходы строительной компании на содержание готового многоэтажного дома, - сформулировала суть дела исполнительный директор Ассоциации строителей.
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(Полноправные пользователи)
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Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
Отправлено: 08.03.25 - 09:24
Управлять домом - это полноценно вести бухгалтерский учёт. То есть надо платить налоги и документацию первичную собирать. А особенно тяжело это коммуникации между соседями. Ты становишься крайним, везде виноват: труба побежала, сантехник не приехал, мусор завалялся, плохо помыли полы, госорганы штраф наложил за снег (в бюджет не предусмотрены расходы на полноценную уборку) и т.д. и т.п. И время занимает очень много. Даже подать на должника - столько телодвижений сделать надо, ездить для этого. Никакой житель дома не захочет этим заниматься, если он не пенсионер.
И каждый жилец будет на нервы тебе капать. А ты ничего не сделаешь, потому нет денег. Люди плохо платят ежемесячно. Долги
Захотел другому человеку передать дом. Никто не берет. Ты вечный председатель!
Касательно же застройщиков, то планируется увеличить срок до 2 лет управление домом через УК в новой редакции закона. Заключать напрямую с УК там тоже прописано будет об этом. Однако, там хитрость такая, что если жилец не подписал договор с УК, то платить он не обязан за это в УК. У нас было такое долги по 30-50 тыс. Без договора в суд не подать
Выход такой: первый вариант - ОСИ должно быть без руководителя юрлица. Нужно менять закон о юрлицах. Председатель может быть житель дома либо по доверенности управляющий или УК. Человек устал, отдал дом компании. Председатель не заложник МЮ, не должен там быть вечным, если нет другого кандидата. Если управлением ОСИ берет УК, то они полностью отвечать должны.
Или можно второй вариант - это выбрать главу УК как председателя дома и зарегистрировать его в МЮ, но это сложно очень на всех этапах. Лучше первый вариант
[Исправлено: arman_kst, 08.03.2025 - 10:50]
И каждый жилец будет на нервы тебе капать. А ты ничего не сделаешь, потому нет денег. Люди плохо платят ежемесячно. Долги
Захотел другому человеку передать дом. Никто не берет. Ты вечный председатель!
Касательно же застройщиков, то планируется увеличить срок до 2 лет управление домом через УК в новой редакции закона. Заключать напрямую с УК там тоже прописано будет об этом. Однако, там хитрость такая, что если жилец не подписал договор с УК, то платить он не обязан за это в УК. У нас было такое долги по 30-50 тыс. Без договора в суд не подать
Выход такой: первый вариант - ОСИ должно быть без руководителя юрлица. Нужно менять закон о юрлицах. Председатель может быть житель дома либо по доверенности управляющий или УК. Человек устал, отдал дом компании. Председатель не заложник МЮ, не должен там быть вечным, если нет другого кандидата. Если управлением ОСИ берет УК, то они полностью отвечать должны.
Или можно второй вариант - это выбрать главу УК как председателя дома и зарегистрировать его в МЮ, но это сложно очень на всех этапах. Лучше первый вариант
[Исправлено: arman_kst, 08.03.2025 - 10:50]
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 10253
Re: Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные...
Отправлено: 08.03.25 - 10:54
В ЗТБ нет жилих комплексов,но многоквартирные 2-3-5 этажные дома есть,при этом нет ни одного ОСИ ПКСК, или что либо подобного,нет ежемесячных взносов.Деньги на уборку подезда собирает сердобольный житель этого подъезда,деньги на ремонт подъезда собирали полгода ,но всё таки сделали ремонт.Крыши естественно в аварийном состоянии ведь большинству домов по 30-50 лет,как то собирали копейки на "дыры залатать",но конечно же 90% жилого фонда требует капитального ремонта.
Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
Отправлено: 08.03.25 - 11:46
Цитата:
Цитата:
В договоре купли-продажи квартиры в многоквартирном доме ИЗНАЧАЛЬНО надо прописывать пункт об ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ уплате сборов по содержанию дома и МАЖЛИСУ надо ЗАКОНОДАТЕЛЬНО приравнять эти уплаты в ранге или статусе НАЛОГОВ с последующим начислением пени и всех неустоек, вплоть до БЛОКИРОВКИ счётов и запрета выезда за границу.
Иначе жилой фонд, благодаря таким депутатам-пенсионерам-популистам как Рау и прочим БАЛАБОЛАМ во власти, будет доведен до кртического состояния с таким отношнием, прежде всего - самих жильцов-ответственных квартиросьёмщиков и неумением власти найти оптимальные пути решения этой проблемы.
Добросовестным плательщикам это ничего не грозит( их большинство) а злостным или плохо уплачивающим - это СТИМУЛ платить равно и в срок.
А, насчёт ОСИ или другую структуру типа подобного: - можно и так- обязать ЗАКОНОДАТЕЛЬНО застройщиков содержать СВОЙ же ПОСТРОЕННЫЙ дом, создав своё же подконтрольное им ОСИ - мне кажеться это ЛОГИЧНО- свои же косяки, если есть они, и будут МОЛЧА исправлять и содержать дом, тем более у них есть и соответсвующий штат слесарей-сантехников, электриков и дворников и наличие всей необходимой техники.
Жильцам какая разница кому платить - лишь бы СОДЕРЖАЛИ и УПРАВЛЯЛИ домом в надлежащем мостоянии.
[Исправлено: ACROS, 08.03.2025 - 12:49]
arman_kst:
Цитата:
Добринцофф:
В договоре купли-продажи квартиры в многоквартирном доме ИЗНАЧАЛЬНО надо прописывать пункт об ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ уплате сборов по содержанию дома и МАЖЛИСУ надо ЗАКОНОДАТЕЛЬНО приравнять эти уплаты в ранге или статусе НАЛОГОВ с последующим начислением пени и всех неустоек, вплоть до БЛОКИРОВКИ счётов и запрета выезда за границу.
Иначе жилой фонд, благодаря таким депутатам-пенсионерам-популистам как Рау и прочим БАЛАБОЛАМ во власти, будет доведен до кртического состояния с таким отношнием, прежде всего - самих жильцов-ответственных квартиросьёмщиков и неумением власти найти оптимальные пути решения этой проблемы.
Добросовестным плательщикам это ничего не грозит( их большинство) а злостным или плохо уплачивающим - это СТИМУЛ платить равно и в срок.
А, насчёт ОСИ или другую структуру типа подобного: - можно и так- обязать ЗАКОНОДАТЕЛЬНО застройщиков содержать СВОЙ же ПОСТРОЕННЫЙ дом, создав своё же подконтрольное им ОСИ - мне кажеться это ЛОГИЧНО- свои же косяки, если есть они, и будут МОЛЧА исправлять и содержать дом, тем более у них есть и соответсвующий штат слесарей-сантехников, электриков и дворников и наличие всей необходимой техники.
Жильцам какая разница кому платить - лишь бы СОДЕРЖАЛИ и УПРАВЛЯЛИ домом в надлежащем мостоянии.
[Исправлено: ACROS, 08.03.2025 - 12:49]
Re: Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные...
Отправлено: 08.03.25 - 13:27
Цитата:
Сто процентов согласен! Я уже точу зуб на председателя, при том что задолженности у меня нет! Но многое не нравится, а высказать не могу, потому что не хочу сразу стать председателем! У нас ОСИ 45 квартир, даже дворника нанять не можем и поднять взносы никто не хочет, потому что живут в этом же доме, а настраивать против себя соседей никто не хочет.Замкнутый круг!
arman_kst:
Сто процентов согласен! Я уже точу зуб на председателя, при том что задолженности у меня нет! Но многое не нравится, а высказать не могу, потому что не хочу сразу стать председателем! У нас ОСИ 45 квартир, даже дворника нанять не можем и поднять взносы никто не хочет, потому что живут в этом же доме, а настраивать против себя соседей никто не хочет.Замкнутый круг!
Re: Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные...
Отправлено: 08.03.25 - 13:29
Цитата:
Тогда это будет не застройщик!
ACROS:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО застройщиков содержать
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО застройщиков содержать
Тогда это будет не застройщик!
Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
Отправлено: 08.03.25 - 13:38
Цитата:
Да, хоть - Папа Римский - какая разница кто управляет домом- застройщик или СЕРДОБОЛЬНЫЙ пенсионер - главное- я плачу деньги, а они -содержат дом- чисто, убрано, трубы не текут, крыша не текёт, в подвале чисто и не воняет, газ, свет, вода есть, снег -убирается, цветы, деревья и все дела - растут и поливаются, охрана есть.
Этим ЗАСТРОЙЩИКАМ - не в лом и будут с прыбылью.
Ведь что то надо делать: - власть САМА довела состояние жилищного фонда до БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ- всё отдали на откуп населению, на их СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ - но, у нас это не проходит - общество не доросло до этого- у нас общество потребителей, но не ответственных квартиросьёмщиков.
Значит нужна политика КНУТА.
saba:
это будет не застройщик!
это будет не застройщик!
Да, хоть - Папа Римский - какая разница кто управляет домом- застройщик или СЕРДОБОЛЬНЫЙ пенсионер - главное- я плачу деньги, а они -содержат дом- чисто, убрано, трубы не текут, крыша не текёт, в подвале чисто и не воняет, газ, свет, вода есть, снег -убирается, цветы, деревья и все дела - растут и поливаются, охрана есть.
Этим ЗАСТРОЙЩИКАМ - не в лом и будут с прыбылью.
Ведь что то надо делать: - власть САМА довела состояние жилищного фонда до БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ- всё отдали на откуп населению, на их СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ - но, у нас это не проходит - общество не доросло до этого- у нас общество потребителей, но не ответственных квартиросьёмщиков.
Значит нужна политика КНУТА.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43625
Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
Отправлено: 08.03.25 - 16:35
Пипец, раньше на десять или более был один начальник, бух и еще, а теперь в каждом доме свой начальник как у нас, который получает 300 тысяч, еще 80 бух, сантехник и дворник.
И это мы два раза подымали цены, чтоб их кормить и до сих пор не хватает, уже 100 тенге за квадрат.
Плюс управляющая компания еще 300 тысяч.
Может пересмотреть как то это ОСИ и сделать одного начальника хотя бы на пять домов?
Хотя опять же, за пять домов надо платить где то 500 тысяч, и остальным больше, за меньшее не пойдут наши безработные в председатели
[Исправлено: 111, 08.03.2025 - 17:37]
И это мы два раза подымали цены, чтоб их кормить и до сих пор не хватает, уже 100 тенге за квадрат.
Плюс управляющая компания еще 300 тысяч.
Может пересмотреть как то это ОСИ и сделать одного начальника хотя бы на пять домов?
Хотя опять же, за пять домов надо платить где то 500 тысяч, и остальным больше, за меньшее не пойдут наши безработные в председатели
[Исправлено: 111, 08.03.2025 - 17:37]
Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
Отправлено: 08.03.25 - 18:57
Цитата:
Я про что и говорю: - государство элементрно хотело и ХОЧЕТ спихнуть ВСЁ на плечи жильцов, не подумав и НЕ ПРОСЧИТАВ так называемую РЕФОРМУ ЖКХ, что они, люди, - НЕ ХОТЯТ такого.
Это примерно как с так называемой реформой налоговой - элементарно подняли НДС, опустили порог и обьявили это реформой, при этом БОЯТЬСЯ сунутся к крупному капиталу, боятся УРЕЗАТЬ свои гос.раходы, и практически НЕ БОРЮТСЯ с коррупцией- решили пополнит гос.бюджет за счёт МСБ и микро бизнеса.
И где это видано:- на каждый дом по начальнику и всякого обслуживающего персонала. Это - НЕЭФФЕКТИВНО.
Если тот же ЗАСТРОЙЩИК, например, возьмёт на обслуживание несколько, свои же построенные дома - то один начальник на ДЕСЯТЬ домов, один слесарь - на ДЕСЯТЬ домов, один электрик на ДЕСЯТЬ домов, один бух - на ДЕСЯТЬ домов, один диспетчер на ДЕСЯТЬ домов, один трактор с лопатой на ДЕСЯТЬ домов и так далее - то сколько денег можно СЭКОНОМИТЬ только на содержание одного управленческого персонала.
И надо иметь ввиду что - ВСЁ оборудование в новых домах - новое и трубы из пластика - и каждый день эти люди не нужны, по крайней мере в ближайшие ДЕСЯТЬ лет, не считая форс-мажора.
[Исправлено: ACROS, 08.03.2025 - 19:59]
111:
е был один начальник, бух и еще, а теперь в каждом доме свой начальник как у нас, который получает 300 тысяч, еще 80 бух, сантехник и дворник.
е был один начальник, бух и еще, а теперь в каждом доме свой начальник как у нас, который получает 300 тысяч, еще 80 бух, сантехник и дворник.
Я про что и говорю: - государство элементрно хотело и ХОЧЕТ спихнуть ВСЁ на плечи жильцов, не подумав и НЕ ПРОСЧИТАВ так называемую РЕФОРМУ ЖКХ, что они, люди, - НЕ ХОТЯТ такого.
Это примерно как с так называемой реформой налоговой - элементарно подняли НДС, опустили порог и обьявили это реформой, при этом БОЯТЬСЯ сунутся к крупному капиталу, боятся УРЕЗАТЬ свои гос.раходы, и практически НЕ БОРЮТСЯ с коррупцией- решили пополнит гос.бюджет за счёт МСБ и микро бизнеса.
И где это видано:- на каждый дом по начальнику и всякого обслуживающего персонала. Это - НЕЭФФЕКТИВНО.
Если тот же ЗАСТРОЙЩИК, например, возьмёт на обслуживание несколько, свои же построенные дома - то один начальник на ДЕСЯТЬ домов, один слесарь - на ДЕСЯТЬ домов, один электрик на ДЕСЯТЬ домов, один бух - на ДЕСЯТЬ домов, один диспетчер на ДЕСЯТЬ домов, один трактор с лопатой на ДЕСЯТЬ домов и так далее - то сколько денег можно СЭКОНОМИТЬ только на содержание одного управленческого персонала.
И надо иметь ввиду что - ВСЁ оборудование в новых домах - новое и трубы из пластика - и каждый день эти люди не нужны, по крайней мере в ближайшие ДЕСЯТЬ лет, не считая форс-мажора.
[Исправлено: ACROS, 08.03.2025 - 19:59]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 735
Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
Отправлено: 08.03.25 - 21:02
Чтобы решить эту проблему не надо на форуме создавать трагедии! Застройщик, прежде чем передать собственникам построенный им же дом, должен создать свою Управляющую компанию для обслуживания общедомового имущества. Затем ЖКХ, от имени гос-ва, в присутствии застройщика, его Управляющей компании, Ассоциации ОСИ и ПТ делает проверку на пригодность проживания в данном доме, о чем составляет акт приема-передачи дома, где указывает выявленные недостатки, допущенные при строительстве дома, которые сам застройщик до передачи дома в ОСИ,ПКСК, другой Управляющей компании, обязан устранить! Без этого акта приема передачи, составленного и подписанного вышеуказанными сторонами, дом, ни один председатель ОСИ,ПКСК не производит прием общедомового имущества! Далее, при передаче построенного дома ОСИ, ПКСК, сторонней Управляющей компании,обязаны присутствовать ЖКХ акимата, застройщик, его Управляющая компания. Только после этой процедуры, по договору купли продажи сам застройщик обязан продавать квартиры будущим собственникам, с которыми будущие председатель ОСИ,ПКСК, сторонняя Управляющая компания составляет возмездный договор обслуживания с собственником, в котором отражает права и обязанности собственника квартиры и услугодателя в лице ОСИ, ПКСК, сторонней Управляющей компании. Основное: Услугодатель обслуживает общедомовое имущество многоквартирного дома по тарифу, установленному застройщиком до тех пор, пока дом не заселится полностью собственниками квартир! Именно после этого, собственники квартир собирают Общее собрание собственников квартир, которое уже само устанавливает свой тариф, утверждает свой Устав. Если собственникам нравится установленный застройщиком тариф за каждый метр, и устраивает его Управляющая компания, то остается Управляющая компания застройщика, если собственников квартир не устраивает его обслуживание, тариф и само содержание общедомового имущества, то Общее собрание пусть решит куда им податься: в ОСИ, ПКСК. И если тут собственники квартир не примут решение кто будет управлять их МЖД, то ЖКХ города выберет свою Управляющую компанию и она 1-2 года будет на деньги жильцов обслуживать один или больше домов, откроет накопительный счет в банке 2-го уровня!Тех, кто не будет своевременно оплачивать на содержание общедомового имущества, пропускать через нотариусов, суд, через частных судебных исполнителей! Если и эта мера не поможет, то выставлять квартиру должников на торги по остаточной стоимости!
[Исправлено: абике, 08.03.2025 - 22:07]
[Исправлено: абике, 08.03.2025 - 22:07]
Re: Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные...
Отправлено: 09.03.25 - 06:48
Цитата:
Это опять называется спихнуть на кого то несвойственные ему функции! Застройщик должен строить, а управляющая компания эксплуатировать! Зачем опять плодить непрофессионалов? Опять таки управляющие компании должны быть в конкурентной среде, а какая может быть конкуренция у управляющей компании, которая аффилирована с строительной? И будет ли управляющая компания предъявлять претензии головной строительной компании по поводу косяков во время строительства?
ACROS:
Если тот же ЗАСТРОЙЩИК, например, возьмёт на обслуживание несколько, свои же построенные
Если тот же ЗАСТРОЙЩИК, например, возьмёт на обслуживание несколько, свои же построенные
Это опять называется спихнуть на кого то несвойственные ему функции! Застройщик должен строить, а управляющая компания эксплуатировать! Зачем опять плодить непрофессионалов? Опять таки управляющие компании должны быть в конкурентной среде, а какая может быть конкуренция у управляющей компании, которая аффилирована с строительной? И будет ли управляющая компания предъявлять претензии головной строительной компании по поводу косяков во время строительства?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11610
Re: Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные...
Отправлено: 09.03.25 - 13:36
Цитата:
---Так стань председателем без зарплаты в своем ОСИ на общественных началах
111:
---Так стань председателем без зарплаты в своем ОСИ на общественных началах
-
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