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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1461
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 12:25
#3646
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только советую подумать .
на свои вопросы я знаю ответы
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17782
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 12:46
#3647
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Цитата:
Vit:
Стая больших акул ( ЕС, USA) говорят маленькой глупой рыбки (UA) иди занози вон той одинокой акуле, че она такая вся красивая и гордая одна плавает, а мы потом тебе поможем.

А что Украина занозила России? Когда пророссийского петрушку вора скинули? А почему Украина должна была терпеть этого идиота просто потомучто он шестерка России?
В России Ельцина сейчас поливают помоями за то что он Америке прислуживал, а что не свергли то? Силенок не хватило? В 1993 Ельцин вполне спокойно расстрелял и парламент и народ и ниче. Российский народ стерпел и соплями утерся
А потом американская шестерка Ельцин и компания олигархов "семья" поставили президентом свою шестерку путина и он до сих пор служит и защищает "семью"
Отдали Юмашева или дочь Ельцина под суд за разграбление и влезание в дела государства пока алкаш в больнице лежал (почти весь свой второй срок) ?
Нет потомучто Путин их шестерка
А Россия терпит
Стерпела 25 лет путина у власти
Стерпела что путин довел страну до глобальной изоляции
Терпят что народ как скотину на убой погнали и убивают пачками за выгоду Роснефти и Газпрома (тоже семья)

Российский народ терпит и будет терпеть ещё долго.
А захочется трампу сейчас верхушку в России сбросить он команду даст и вспыхнет в России где надо
Но он команду эту не даёт потомучто Путин шестерка США
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17782
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 12:51
#3648
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Цитата:
Skeptic:
Представить, что Россия начнёт войну, трудно в любой год.

В 2022 представили и осуществили
Цитата:
Skeptic:
Европейские страны веками использовали силу России в своих шкурных интересах, прикидываясь "союзниками", и так же веками легко предавали её в тех же своих шкурных интересах.

А в России у власти всегда лохи были которых пользуют все кому ни лень?
Может пора выбирать тех кто будет за народ вступать а не с "партнёрами договора подписывать"? Цитата:
Skeptic:
Россия их прощала и прощает. Любая другая страна на месте России давно оставила бы от Европы одно название

Киев за три дня
Шапками закидаем
Бабы ещё нарожают
Мы попадаем в рай а они сдохнут

Типичные российские лозунги при которых гибнут миллионы русских солдат Цитата:
YESNO:
НАТО - объединение стран, а Америка - континент.

А США уже не страна а континент?
Веселые истории)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17782
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 12:56
#3649
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Россия переняв у Византии её гос идеологию (православное христианство) по сути попала в ту же ловушку что и Византия в свое время

Византию не любили и католики и мусульмане одновременно
Поэтому Византия одновременно получала шизделей и от обьедененной Европы (крестовые походы) и тут же от соседей в лице халифата и турок и в итоге была порабощена османами
Так и Россия сейчас
И Европе она чужая
И глобальному югу в лице мусульман и индусов
И даже коммунистическому Китаю потомучто Россия предатель и ренегат по логике Пекина

И когда Россия пытается дружить со всеми одновременно и тут же хочет выгоду со всех иметь в итоге получает от всех только издюли
Европа кинула Россию с газом
Китай Россию просто имеет как сырьевую колонию и не считает другом (зная что Россия в любой момент предаст)
Глобальный юг видит в России врага и одновременно плацдарм для расширения
США вообще Россию не воспринимает считая ее за таран в деле использования против Китая и Ирана, чем Трамп сейчас и занимается обхаживая путина с Украиной
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2183
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 13:09
#3650
Комментарий проходит проверку.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2183
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 13:13
#3651
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Любопытно...
Опять суть моих комментариев не нравится?
...


[Исправлено: Skeptic, 09.03.2025 - 14:14]
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