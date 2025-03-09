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≡ «Не дать покрыться краскам пылью…» Наследие художника Георгия Сокова - что имеем, как храним. Да и храним ли?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51306
«Не дать покрыться краскам пылью…» Наследие художника Георгия Сокова - что имеем, как храним. Да и храним ли?
Отправлено: 09.03.25 - 12:38
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Написать об этом побудил случайный звонок. Валентина Георгиевна СОКОВА, вдова мастера, предложила зайти в его бывшую мастерскую и вместе обсудить то, о чем я не имел представления. Такие приглашения интригуют, а меня сподвигли на небольшой разбор и обзор.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17782
Re: «Не дать покрыться краскам пылью…» Наследие художника...
Отправлено: 09.03.25 - 12:38
#1
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Не понял немного проблематику поднимаемую в материале
В чем проблема передать станок в педагогический колледж где уже есть целая комната имени Сокова? Пусть студенты учатся,смотрят, изучают этот станок
А когда откроется галерея на месте Цона (бред полнейший конечно же) этот станок переместить туда с основными работами художника.
Не думаю что родня и ученики его будут против передать картины на общественный обзор.
А его именем можно улицу новую назвать где-нибудь на юбилейном или береке
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