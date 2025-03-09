Re: «Не дать покрыться краскам пылью…» Наследие художника...

Отправлено: - 12:38

Не понял немного проблематику поднимаемую в материале

В чем проблема передать станок в педагогический колледж где уже есть целая комната имени Сокова? Пусть студенты учатся,смотрят, изучают этот станок

А когда откроется галерея на месте Цона (бред полнейший конечно же) этот станок переместить туда с основными работами художника.

Не думаю что родня и ученики его будут против передать картины на общественный обзор.

А его именем можно улицу новую назвать где-нибудь на юбилейном или береке