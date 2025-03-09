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Vit:

Стая больших акул ( ЕС, USA) говорят маленькой глупой рыбки (UA) иди занози вон той одинокой акуле, че она такая вся красивая и гордая одна плавает, а мы потом тебе поможем.

Цитата:А что Украина занозила России? Когда пророссийского петрушку вора скинули? А почему Украина должна была терпеть этого идиота просто потомучто он шестерка России?В России Ельцина сейчас поливают помоями за то что он Америке прислуживал, а что не свергли то? Силенок не хватило? В 1993 Ельцин вполне спокойно расстрелял и парламент и народ и ниче. Российский народ стерпел и соплями утерсяА потом американская шестерка Ельцин и компания олигархов "семья" поставили президентом свою шестерку путина и он до сих пор служит и защищает "семью"Отдали Юмашева или дочь Ельцина под суд за разграбление и влезание в дела государства пока алкаш в больнице лежал (почти весь свой второй срок) ?Нет потомучто Путин их шестеркаА Россия терпитСтерпела 25 лет путина у властиСтерпела что путин довел страну до глобальной изоляцииТерпят что народ как скотину на убой погнали и убивают пачками за выгоду Роснефти и Газпрома (тоже семья)Российский народ терпит и будет терпеть ещё долго.А захочется трампу сейчас верхушку в России сбросить он команду даст и вспыхнет в России где надоНо он команду эту не даёт потомучто Путин шестерка США