Отправлено: - 11:24

Vit:

А старшаки(EC, USA) теперь хотят не помочь маленькой рыбки а до конца добить. Забрать остальное, она все равно уже самостоятельно плавать не может. Зачем ей ребра, филе, икра. Вот такой поучительный мультик получился.

Цитата:Виталий, с тебя сказочник никудышный, хоть у ЕС и США в настоящее время между собой разногласия. Украина без помощи не останется, ты же всегда хвалишь, что европейцы живут как в сказках. Украинцы то же хотят жить как в сказках, быть свободными, со своей землей, мовой и.т.д. Простой пример, как живут Южная Корея и Северная Корея, один же народ. Если война закончится и разделять грубо говоря, тогда та часть Украины которой будут помогать ЕС и США будет развита, а другая будет прозябать.Ниже в видео российский ура-патриот Максим Калашников, в миру Кучеренко говорит, нам нужны прорывные программы, мол продавать энергоресурсы и покупать всё необходимое у Запада и США не наш вариант. Так же он отмечает, что наше ВВП меньше чем Южной Кореи. В быту наших ура-патриотов послушаешь, они до сих пор говорят, что Россия сильная и покажет всем врагам кузькину мать, вот какая сила пропаганды!