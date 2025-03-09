Эл-починно: Посмотрите ещё раз выступление В.В. Путина за февраль 2022- го года. И будет вам счастье.
не интересно это смотреть . почему вы не хотите принять то чего неизбежно . да по большому счету разницы нет будет перемирие или нет . Европа уже готовиться к войне . но для этого Америка выйдет из НАТО .
Почему в Вашем комментарии Россия подаётся, как что то свыше, которое может простить целую Европу, а может и не простить, а ещё может покарать? В чём её такая сверх миссия в этом мире? Опять мессианством баловаться будете? Так нет пророка в своем отечестве..., или есть по Вашему?
Сегодняшний мир хорошо иллюстрирует гениальный армянский мультфильм режиссера Саакянца":В синем море,белой пене"! Где нас уговаривают остаться в мире где тонут корабли и всё золото ложится к морскому королю( Трампу ), а в этом мире большая рыба (Россия) съедает маленькую(Украина) по праву сильного, потому что у большой рыбы сильные карты на руках(из Трампа) и будет у нас всё хорошо! Только про чувства маленькой рыбы ничего, ее просто съели, а ту рыбу которая съела её, съела ещё бОльшая рыба, а на дне сидит морской король и к нему стекаются все богатства! Там мальчик в мультфильме придумал, как сбежать из этого мира, а вот сможем ли мы? Такой вот постАпокалипсис! Оказывается Апокалипсис уже прошёл, а мы и не заметили! Ещё и Имангали Тасмагамбетов в ответ на миротворческие войска Франции и Великобритании в Украине предлагает послать туда войска ОДКБ! Весело! Движуха!
saba: Только про чувства маленькой рыбы ничего, ее просто съели,
Стая больших акул ( ЕС, USA) говорят маленькой глупой рыбки (UA) иди занози вон той одинокой акуле, че она такая вся красивая и гордая одна плавает, а мы потом тебе поможем.
И Маленькой обдолбаной рыбке(UA) в конечном итоги за её наглость отгрызли плавники и теперь она не может самостоятельно плавать. Обдолбыш одним словом.
А старшаки(EC, USA) теперь хотят не помочь маленькой рыбки а до конца добить. Забрать остальное, она все равно уже самостоятельно плавать не может. Зачем ей ребра, филе, икра. Вот такой поучительный мультик получился.
Kairat stayer: Редкозёмы на втором плане остаются, это для внутреннего потребления американским гражданам больше действует, мол я бесплатно никому помощь не оказываю, а взамен забираю ресурсы. Главное перемирие, пусть попробуют одна из сторон кинуть Д.Трампа, тогда и посмотрим как будут развиваться события
Цитата:
maxsaf: Ага, щас. Трампу они нужнее, чем жизни бесполезных людей. Поэтому договор по редкоземам подпишут до перемирия.
Главное есть ли редкозёмы на 500 млрд. долларов, ещё не всё разведано, какими способами будут добывать и.т.д. Ранее отмечал, что объём рынка редкозёмов в 2024 году составлял в 11,78 млрд. долларов США, прогнозируют, что к 2037 году увеличится до 33,5 млрд долларов США. Походу подпишут до перемирия, хотя последнее в данном вопросе не имеет значения, тем более сказочники выше отмечают, что перемирия якобы не будет.
Vit: А старшаки(EC, USA) теперь хотят не помочь маленькой рыбки а до конца добить. Забрать остальное, она все равно уже самостоятельно плавать не может. Зачем ей ребра, филе, икра. Вот такой поучительный мультик получился.
Виталий, с тебя сказочник никудышный, хоть у ЕС и США в настоящее время между собой разногласия. Украина без помощи не останется, ты же всегда хвалишь, что европейцы живут как в сказках. Украинцы то же хотят жить как в сказках, быть свободными, со своей землей, мовой и.т.д. Простой пример, как живут Южная Корея и Северная Корея, один же народ. Если война закончится и разделять грубо говоря, тогда та часть Украины которой будут помогать ЕС и США будет развита, а другая будет прозябать.
Ниже в видео российский ура-патриот Максим Калашников, в миру Кучеренко говорит, нам нужны прорывные программы, мол продавать энергоресурсы и покупать всё необходимое у Запада и США не наш вариант. Так же он отмечает, что наше ВВП меньше чем Южной Кореи. В быту наших ура-патриотов послушаешь, они до сих пор говорят, что Россия сильная и покажет всем врагам кузькину мать, вот какая сила пропаганды!
Представить, что Россия начнёт войну, трудно в любой год. Ибо надо приложить очень много усилий, чтобы Россия не вытерпела и решила применить силу. США и вся "объединённая" Европа несколько десятилетий этого добивались. Добились. Теперь США не знают, как выпутаться из собственной авантюры, а европейцы до сих пор упираются, воевать хотят. Ибо не учат и не хотят учить историю. В очередной раз с чего-то решили, что "уж в этот раз они точно Россию победят". Глупые.
saba: Почему в Вашем комментарии Россия подаётся, как что то свыше, которое может простить целую Европу
Потому что это правда жизни. Кто в школе учил историю, для того это не новость. Европейские страны веками использовали силу России в своих шкурных интересах, прикидываясь "союзниками", и так же веками легко предавали её в тех же своих шкурных интересах. Тем не менее - они до сих пор существуют на карте мира, как независимые образования. Россия их прощала и прощает. Любая другая страна на месте России давно оставила бы от Европы одно название.
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