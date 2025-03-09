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Посмотрите ещё раз выступление В.В. Путина за февраль 2022- го года. И будет вам счастье.

Цитата:не интересно это смотреть .почему вы не хотите принять то чего неизбежно .да по большому счету разницы нет будет перемирие или нет . Европа уже готовиться к войне . но для этого Америка выйдет из НАТО .