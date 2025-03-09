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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 00:04
Цитата:
Не будет - ПРОСТИТЬ первый раз ---мудрость, второй раз --великодушие, третий -- глупость .
Два раз подписывали Минские соглашение - где они? Третьего раза не будет. Цитата:
Посмотрите ещё раз выступление В.В. Путина за февраль 2022- го года. И будет вам счастье.
YESNO:
будет перемирие за это время Европа подготовиться к войне
будет перемирие за это время Европа подготовиться к войне
Не будет - ПРОСТИТЬ первый раз ---мудрость, второй раз --великодушие, третий -- глупость .
Два раз подписывали Минские соглашение - где они? Третьего раза не будет. Цитата:
YESNO:
какие там цели России ?
какие там цели России ?
Посмотрите ещё раз выступление В.В. Путина за февраль 2022- го года. И будет вам счастье.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1458
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 00:14
Цитата:
не интересно это смотреть .
почему вы не хотите принять то чего неизбежно .
да по большому счету разницы нет будет перемирие или нет . Европа уже готовиться к войне . но для этого Америка выйдет из НАТО .
Эл-починно:
Посмотрите ещё раз выступление В.В. Путина за февраль 2022- го года. И будет вам счастье.
Посмотрите ещё раз выступление В.В. Путина за февраль 2022- го года. И будет вам счастье.
не интересно это смотреть .
почему вы не хотите принять то чего неизбежно .
да по большому счету разницы нет будет перемирие или нет . Европа уже готовиться к войне . но для этого Америка выйдет из НАТО .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 00:17
Цитата:
Будем посмотреть.
YESNO:
почему вы не хотите принять то чего неизбежно . да по большому счету разницы нет будет перемирие или нет . Европа уже готовиться к войне . но для этого Америка выйдет из НАТО .
почему вы не хотите принять то чего неизбежно . да по большому счету разницы нет будет перемирие или нет . Европа уже готовиться к войне . но для этого Америка выйдет из НАТО .
Будем посмотреть.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1458
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 00:25
Цитата:
вы могли себе представить что Россия начнет войну , ну скажем в 2020 году ?
Эл-починно:
Будем посмотреть
Будем посмотреть
вы могли себе представить что Россия начнет войну , ну скажем в 2020 году ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 06:02
Цитата:
Ага и сравните со статьей Геббельса в 1938 году, когда к Германии присоединяли Судеты,что называется найдите два отличия, практически под копирку оправдывается вторжение в другую страну.
[Исправлено: saba, 09.03.2025 - 08:26]
Эл-починно:
Посмотрите ещё раз выступление В.В. Путина за февраль 2022- го года. И будет вам счастье.
Посмотрите ещё раз выступление В.В. Путина за февраль 2022- го года. И будет вам счастье.
Ага и сравните со статьей Геббельса в 1938 году, когда к Германии присоединяли Судеты,что называется найдите два отличия, практически под копирку оправдывается вторжение в другую страну.
[Исправлено: saba, 09.03.2025 - 08:26]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 06:10
Цитата:
Почему в Вашем комментарии Россия подаётся, как что то свыше, которое может простить целую Европу, а может и не простить, а ещё может покарать? В чём её такая сверх миссия в этом мире? Опять мессианством баловаться будете? Так нет пророка в своем отечестве..., или есть по Вашему?
Эл-починно:
ПРОСТИТЬ первый раз ---мудрость,
ПРОСТИТЬ первый раз ---мудрость,
Почему в Вашем комментарии Россия подаётся, как что то свыше, которое может простить целую Европу, а может и не простить, а ещё может покарать? В чём её такая сверх миссия в этом мире? Опять мессианством баловаться будете? Так нет пророка в своем отечестве..., или есть по Вашему?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 07:23
Сегодняшний мир хорошо иллюстрирует гениальный армянский мультфильм режиссера Саакянца":В синем море,белой пене"!
Где нас уговаривают остаться в мире где тонут корабли и всё золото ложится к морскому королю( Трампу ), а в этом мире большая рыба (Россия) съедает маленькую(Украина) по праву сильного, потому что у большой рыбы сильные карты на руках(из Трампа) и будет у нас всё хорошо! Только про чувства маленькой рыбы ничего, ее просто съели, а ту рыбу которая съела её, съела ещё бОльшая рыба, а на дне сидит морской король и к нему стекаются все богатства! Там мальчик в мультфильме придумал, как сбежать из этого мира, а вот сможем ли мы? Такой вот постАпокалипсис! Оказывается Апокалипсис уже прошёл, а мы и не заметили!
Ещё и Имангали Тасмагамбетов в ответ на миротворческие войска Франции и Великобритании в Украине предлагает послать туда войска ОДКБ! Весело! Движуха!
[Исправлено: saba, 09.03.2025 - 08:24]
Где нас уговаривают остаться в мире где тонут корабли и всё золото ложится к морскому королю( Трампу ), а в этом мире большая рыба (Россия) съедает маленькую(Украина) по праву сильного, потому что у большой рыбы сильные карты на руках(из Трампа) и будет у нас всё хорошо! Только про чувства маленькой рыбы ничего, ее просто съели, а ту рыбу которая съела её, съела ещё бОльшая рыба, а на дне сидит морской король и к нему стекаются все богатства! Там мальчик в мультфильме придумал, как сбежать из этого мира, а вот сможем ли мы? Такой вот постАпокалипсис! Оказывается Апокалипсис уже прошёл, а мы и не заметили!
Ещё и Имангали Тасмагамбетов в ответ на миротворческие войска Франции и Великобритании в Украине предлагает послать туда войска ОДКБ! Весело! Движуха!
[Исправлено: saba, 09.03.2025 - 08:24]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 16164
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 09:30
Цитата:
Стая больших акул ( ЕС, USA) говорят маленькой глупой рыбки (UA) иди занози вон той одинокой акуле, че она такая вся красивая и гордая одна плавает, а мы потом тебе поможем.
И Маленькой обдолбаной рыбке(UA) в конечном итоги за её наглость отгрызли плавники и теперь она не может самостоятельно плавать. Обдолбыш одним словом.
А старшаки(EC, USA) теперь хотят не помочь маленькой рыбки а до конца добить. Забрать остальное, она все равно уже самостоятельно плавать не может. Зачем ей ребра, филе, икра. Вот такой поучительный мультик получился.
[Исправлено: Vit, 09.03.2025 - 09:33]
[Исправлено: Vit, 09.03.2025 - 09:37]
[Исправлено: Vit, 09.03.2025 - 09:39]
saba: Только про чувства маленькой рыбы ничего, ее просто съели,
Стая больших акул ( ЕС, USA) говорят маленькой глупой рыбки (UA) иди занози вон той одинокой акуле, че она такая вся красивая и гордая одна плавает, а мы потом тебе поможем.
И Маленькой обдолбаной рыбке(UA) в конечном итоги за её наглость отгрызли плавники и теперь она не может самостоятельно плавать. Обдолбыш одним словом.
А старшаки(EC, USA) теперь хотят не помочь маленькой рыбки а до конца добить. Забрать остальное, она все равно уже самостоятельно плавать не может. Зачем ей ребра, филе, икра. Вот такой поучительный мультик получился.
[Исправлено: Vit, 09.03.2025 - 09:33]
[Исправлено: Vit, 09.03.2025 - 09:37]
[Исправлено: Vit, 09.03.2025 - 09:39]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 6671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 10:54
Цитата:
Цитата:
Главное есть ли редкозёмы на 500 млрд. долларов, ещё не всё разведано, какими способами будут добывать и.т.д. Ранее отмечал, что объём рынка редкозёмов в 2024 году составлял в 11,78 млрд. долларов США, прогнозируют, что к 2037 году увеличится до 33,5 млрд долларов США. Походу подпишут до перемирия, хотя последнее в данном вопросе не имеет значения, тем более сказочники выше отмечают, что перемирия якобы не будет.
[Исправлено: Kairat stayer, 09.03.2025 - 12:03]
Kairat stayer:
Редкозёмы на втором плане остаются, это для внутреннего потребления американским гражданам больше действует, мол я бесплатно никому помощь не оказываю, а взамен забираю ресурсы. Главное перемирие, пусть попробуют одна из сторон кинуть Д.Трампа, тогда и посмотрим как будут развиваться события
Редкозёмы на втором плане остаются, это для внутреннего потребления американским гражданам больше действует, мол я бесплатно никому помощь не оказываю, а взамен забираю ресурсы. Главное перемирие, пусть попробуют одна из сторон кинуть Д.Трампа, тогда и посмотрим как будут развиваться события
Цитата:
maxsaf:
Ага, щас. Трампу они нужнее, чем жизни бесполезных людей. Поэтому договор по редкоземам подпишут до перемирия.
Ага, щас. Трампу они нужнее, чем жизни бесполезных людей. Поэтому договор по редкоземам подпишут до перемирия.
Главное есть ли редкозёмы на 500 млрд. долларов, ещё не всё разведано, какими способами будут добывать и.т.д. Ранее отмечал, что объём рынка редкозёмов в 2024 году составлял в 11,78 млрд. долларов США, прогнозируют, что к 2037 году увеличится до 33,5 млрд долларов США. Походу подпишут до перемирия, хотя последнее в данном вопросе не имеет значения, тем более сказочники выше отмечают, что перемирия якобы не будет.
[Исправлено: Kairat stayer, 09.03.2025 - 12:03]
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