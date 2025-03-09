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≡ «Женис» м «Тобол» сыграли во втором туре чемпионата Казахстана по футболк
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51305
«Женис» м «Тобол» сыграли во втором туре чемпионата Казахстана по футболк
Отправлено: 09.03.25 - 09:57
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Астанинский «Женис» на «Астана Арене» сыграл с костанайским «Тоболом» в матче Казахстанской Премьер-Лиги. В первой половине активнее были астанчане, а во второй костанайцы, обе команды имели шансы забить.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7779
Re: «Женис» м «Тобол» сыграли во втором туре чемпионата...
Отправлено: 09.03.25 - 09:57
#1
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"Тобол" - не забил со СТО процентового момента - с ПЕНАЛЬТИ.
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