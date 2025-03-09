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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4064
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 00:04
#3631
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Цитата:
YESNO:
будет перемирие за это время Европа подготовиться к войне

Не будет - ПРОСТИТЬ первый раз ---мудрость, второй раз --великодушие, третий -- глупость .
Два раз подписывали Минские соглашение - где они? Третьего раза не будет. Цитата:
YESNO:
какие там цели России ?

Посмотрите ещё раз выступление В.В. Путина за февраль 2022- го года. И будет вам счастье.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1458
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 00:14
#3632
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Цитата:
Эл-починно:
Посмотрите ещё раз выступление В.В. Путина за февраль 2022- го года. И будет вам счастье.

не интересно это смотреть .
почему вы не хотите принять то чего неизбежно .
да по большому счету разницы нет будет перемирие или нет . Европа уже готовиться к войне . но для этого Америка выйдет из НАТО .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4064
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 00:17
#3633
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Цитата:
YESNO:
почему вы не хотите принять то чего неизбежно . да по большому счету разницы нет будет перемирие или нет . Европа уже готовиться к войне . но для этого Америка выйдет из НАТО .

Будем посмотреть. ;-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1458
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 00:25
#3634
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Цитата:
Эл-починно:
Будем посмотреть

вы могли себе представить что Россия начнет войну , ну скажем в 2020 году ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 06:02
#3635
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Цитата:
Эл-починно:
Посмотрите ещё раз выступление В.В. Путина за февраль 2022- го года. И будет вам счастье.

Ага и сравните со статьей Геббельса в 1938 году, когда к Германии присоединяли Судеты,что называется найдите два отличия, практически под копирку оправдывается вторжение в другую страну.

[Исправлено: saba, 09.03.2025 - 08:26]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 06:10
#3636
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Цитата:
Эл-починно:
ПРОСТИТЬ первый раз ---мудрость,

Почему в Вашем комментарии Россия подаётся, как что то свыше, которое может простить целую Европу, а может и не простить, а ещё может покарать? В чём её такая сверх миссия в этом мире? Опять мессианством баловаться будете? Так нет пророка в своем отечестве..., или есть по Вашему?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 07:23
#3637
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Сегодняшний мир хорошо иллюстрирует гениальный армянский мультфильм режиссера Саакянца":В синем море,белой пене"!
Где нас уговаривают остаться в мире где тонут корабли и всё золото ложится к морскому королю( Трампу ), а в этом мире большая рыба (Россия) съедает маленькую(Украина) по праву сильного, потому что у большой рыбы сильные карты на руках(из Трампа) и будет у нас всё хорошо! Только про чувства маленькой рыбы ничего, ее просто съели, а ту рыбу которая съела её, съела ещё бОльшая рыба, а на дне сидит морской король и к нему стекаются все богатства! Там мальчик в мультфильме придумал, как сбежать из этого мира, а вот сможем ли мы? Такой вот постАпокалипсис! Оказывается Апокалипсис уже прошёл, а мы и не заметили!
Ещё и Имангали Тасмагамбетов в ответ на миротворческие войска Франции и Великобритании в Украине предлагает послать туда войска ОДКБ! Весело! Движуха!

[Исправлено: saba, 09.03.2025 - 08:24]
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