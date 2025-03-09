Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.03.25 - 07:23
Сегодняшний мир хорошо иллюстрирует гениальный армянский мультфильм режиссера Саакянца":В синем море,белой пене"!
Где нас уговаривают остаться в мире где тонут корабли и всё золото ложится к морскому королю( Трампу ), а в этом мире большая рыба (Россия) съедает маленькую(Украина) по праву сильного, потому что у большой рыбы сильные карты на руках(из Трампа) и будет у нас всё хорошо! Только про чувства маленькой рыбы ничего, ее просто съели, а ту рыбу которая съела её, съела ещё бОльшая рыба, а на дне сидит морской король и к нему стекаются все богатства! Там мальчик в мультфильме придумал, как сбежать из этого мира, а вот сможем ли мы? Такой вот постАпокалипсис! Оказывается Апокалипсис уже прошёл, а мы и не заметили!
Ещё и Имангали Тасмагамбетов в ответ на миротворческие войска Франции и Великобритании в Украине предлагает послать туда войска ОДКБ! Весело! Движуха!
[Исправлено: saba, 09.03.2025 - 08:24]