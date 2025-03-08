С чего вы решили, что этот клоун меня ищет? Гляньте мою историю сообщений, я ни на день не пропадал, в отличие от него в бане от Путина не прятался. Может он Зеленского ищет, пока тот по Европе гастролирует?
"Затягиваем пояса" по казахстански! Самрук-Казына купил здание у КазМунайГаза, как пишут фактически у самого себя здание в Астане за 28 миллиардов тенге. Причем купил почему то для министерства энергетики и Антикора! А это не считается коллективной взяткой для Антикора?
saba: Мелкого пакостника? Он в соседней ветке пытается туалет на 7 этаже переименовать! Надо же какой великий человек! Живёт за океаном, а его все наши мелочи волнуют, даже женские туалеты, во всё вникает, наверное заботится о женщинах в праздник!
maxsaf: Может он Зеленского ищет, пока тот по Европе гастролирует?
Эксперты отмечают, что скоро миротворец планеты Д.Трамп посадит конфликтующие стороны за стол переговоров и летом будет работать режим перемирия. Ниже в видео Д.Трамп говорит, что ему нужны перемирие и полное соглашение сторон о мире, отмечает Россия и Украина садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно! Противном случае введёт масштабные санкций, повысит тарифы и.т.д.
Переговоры Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта состоятся в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта 2025 года. США на переговорах представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. Аналогичные переговоры США провели и с Россией, ранее отмечали, в общем будем наблюдать за развитием событий.
maxsaf: Ну тут все понятно, о каком конфликте речь Распродажа Украины, акт второй.
Редкозёмы на втором плане остаются, это для внутреннего потребления американским гражданам больше действует, мол я бесплатно никому помощь не оказываю, а взамен забираю ресурсы. Главное перемирие, пусть попробуют одна из сторон кинуть Д.Трампа, тогда и посмотрим как будут развиваться события .
Skeptic: Смешные и наивные. Никакого перемирия не будет.
Да пусть тешатся, тут этот Дональд Иванович, как его некоторые называют, чуть ли не молились на него и к клику святых не приписали. Забыв при этом (видать память короткая), что именно он при первом правлении напичкал Украину вооружением. И чем там больше людей ляжет, тем ему только в радость. Они наивно верят в его спектакль с заинтересованностью в перемирие. Божья роса...
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