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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26902
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 10:35
#3616
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Цитата:
saba:
Надо же какой великий человек!

С чего вы решили, что этот клоун меня ищет? Гляньте мою историю сообщений, я ни на день не пропадал, в отличие от него в бане от Путина не прятался. Может он Зеленского ищет, пока тот по Европе гастролирует? :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7318
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 11:43
#3617
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Цитата:
maxsaf:
Зеленского ищет, пока тот по Европе гастролирует?

Так Зеленский же не нытик, он здесь под ником наркоман! :-P
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7318
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 11:48
#3618
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"Затягиваем пояса" по казахстански! Самрук-Казына купил здание у КазМунайГаза, как пишут фактически у самого себя здание в Астане за 28 миллиардов тенге. Причем купил почему то для министерства энергетики и Антикора! А это не считается коллективной взяткой для Антикора?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 11:52
#3619
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Цитата:
111:
Хм..
Куда дели нытика?


Цитата:
saba:
Мелкого пакостника? Он в соседней ветке пытается туалет на 7 этаже переименовать! Надо же какой великий человек! Живёт за океаном, а его все наши мелочи волнуют, даже женские туалеты, во всё вникает, наверное заботится о женщинах в праздник!




:-P :-P :-P
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 12:52
#3620
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Цитата:
maxsaf:
Может он Зеленского ищет, пока тот по Европе гастролирует?


Эксперты отмечают, что скоро миротворец планеты Д.Трамп посадит конфликтующие стороны за стол переговоров и летом будет работать режим перемирия. Ниже в видео Д.Трамп говорит, что ему нужны перемирие и полное соглашение сторон о мире, отмечает Россия и Украина садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно! Противном случае введёт масштабные санкций, повысит тарифы и.т.д.

Переговоры Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта состоятся в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта 2025 года. США на переговорах представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. Аналогичные переговоры США провели и с Россией, ранее отмечали, в общем будем наблюдать за развитием событий.


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26902
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 12:56
#3621
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Цитата:
Kairat stayer:
Трамп посадит конфликтующие стороны за стол переговоров

Цитата:
Kairat stayer:
Переговоры Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта состоятся в столице Саудовской Аравии

Ну тут все понятно, о каком конфликте речь :lol: Распродажа Украины, акт второй. 8-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 13:09
#3622
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Цитата:
maxsaf:
Ну тут все понятно, о каком конфликте речь Распродажа Украины, акт второй.


Редкозёмы на втором плане остаются, это для внутреннего потребления американским гражданам больше действует, мол я бесплатно никому помощь не оказываю, а взамен забираю ресурсы. Главное перемирие, пусть попробуют одна из сторон кинуть Д.Трампа, тогда и посмотрим как будут развиваться события 8-) 8-) 8-) .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43625
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 16:25
#3623
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Цитата:
saba:
даже женские туалеты, во всё вникает, наверное заботится о женщинах в праздник!

И просит фото туалета, интерьера наших туалетов.
Прикольно..
Он имеет в виду фото унитаза?
Или например висящие на полотенцесушителе женские фото трусиков?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43625
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 16:40
#3624
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Фото моего туалета, кстати подмывалка тоже имеется



[Исправлено: 111, 08.03.2025 - 17:42]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26902
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 20:49
#3625
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Цитата:
111:
Фото моего туалета, кстати подмывалка тоже имеется

Да хорош уже, твой туалет форумчане знают лучше, чем свой. Так и смываешь с баклажки? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26902
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 20:51
#3626
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Цитата:
Kairat stayer:
Редкозёмы на втором плане остаются

Ага, щас. Трампу они нужнее, чем жизни бесполезных людей. Поэтому договор по редкоземам подпишут до перемирия.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2178
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 22:08
#3627
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Смешные и наивные. Никакого перемирия не будет.
Будет или мир на условиях России, или СВО продолжится до достижения целей.
Влажные мечты сшанского клоуна никакого значения не имеют.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4062
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 22:19
#3628
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Цитата:
Skeptic:
Смешные и наивные. Никакого перемирия не будет.

Да пусть тешатся, тут этот Дональд Иванович, как его некоторые называют, чуть ли не молились на него и к клику святых не приписали. Забыв при этом (видать память короткая), что именно он при первом правлении напичкал Украину вооружением. И чем там больше людей ляжет, тем ему только в радость. Они наивно верят в его спектакль с заинтересованностью в перемирие. Божья роса...

[Исправлено: Эл-починно, 08.03.2025 - 23:25]
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