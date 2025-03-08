Re: Названа вменяемая Нигматулину статья Уголовного кодекса –...

Отправлено: - 21:23

Развалился СССР, и тут бывшие комсомольцы, коммунисты почувствовали, что фарт идет им в руки и они стали забирать членские взносы, собранные партийцами, комсомольцами и стали скупать доли от предприятий, заводы и т.д. Отсюда появился класс "воров в законе", которых крышевал закон, установленный новыми руководителями страны! Отсутствовала ответственность вообще, кары за содеянное не было как таковой, сразу был введен мораторий на смертную казнь! После это подняли головы и стали тянуть руки к госимуществу те. кто вообще не хотели воровать! И ничего нового, воры стали делить госимущество! Их стали называть как на западе "коррупционеры", "рейдеры"! Отсюда вся эта плесень и идет! Нужно в стране сильная встряска, потому что меркантильность вора заложена в его мозгу! Пока мозг работает, коррупцию не убить, даже профилактикой! Нужно кесарить! Вот когда станет туго с добычей нефти и производством полезных для здоровья граждан продуктов питания, то вернемся в эпоху социализма с его законами!