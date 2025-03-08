Отправлено: - 12:52

maxsaf:

Может он Зеленского ищет, пока тот по Европе гастролирует?

Цитата:Эксперты отмечают, что скоро миротворец планеты Д.Трамп посадит конфликтующие стороны за стол переговоров и летом будет работать режим перемирия. Ниже в видео Д.Трамп говорит, что ему нужны перемирие и полное соглашение сторон о мире, отмечает Россия и Украина садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно! Противном случае введёт масштабные санкций, повысит тарифы и.т.д.Переговоры Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта состоятся в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта 2025 года. США на переговорах представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. Аналогичные переговоры США провели и с Россией, ранее отмечали, в общем будем наблюдать за развитием событий.