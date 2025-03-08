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«Большая вероятность в Карасу, Аркалыке и Костанае» - Готовы ли к паводку техника и сотрудники ДЧС Костанайской области?
«Большая вероятность в Карасу, Аркалыке и Костанае» - Готовы ли к паводку техника и сотрудники ДЧС Костанайской области?
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