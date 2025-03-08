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≡ «Большая вероятность в Карасу, Аркалыке и Костанае» - Готовы ли к паводку техника и сотрудники ДЧС Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51304
«Большая вероятность в Карасу, Аркалыке и Костанае» - Готовы ли к паводку техника и сотрудники ДЧС Костанайской области?
Отправлено: 08.03.25 - 18:44
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Чтобы ответить на этот вопрос, на территории возле базы отдыха «Ак Шанырак» провели республиканские противопаводковые учения «Көктем-2025». За ними наблюдали вице-министр РК по ЧС Рамиль КАМАЛОВ, аким области Кумар АКСАКАЛОВ и журналисты.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
433
Re: «Большая вероятность в Карасу, Аркалыке и Костанае» - Готовы...
Отправлено: 08.03.25 - 18:44
#1
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В последние годы оснащение подразделений МЧС улучшилось, поступает новая российская техника, оборудование из стран дальнего зарубежья, одни КШМ на базе КамАЗ чего стоят, давно пора усиливать гос.структуры и спецслужбы
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7778
Re: «Большая вероятность в Карасу, Аркалыке и Костанае» - Готовы...
Отправлено: 08.03.25 - 19:21
#2
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Цитата:///Республиканский штаб, координирующий все противопаводковые операции МЧС, находится в Костанае.///

Наверное: - в тех, ПЯТИ, областях- паводковая ситуация менее опасная, чем у нас, поэтому штаб расположили тут, в Костанае.
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