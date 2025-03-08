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≡ Казахстан сократит экспорт нефти в марте. В основном это коснется поставок по КТК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51304
Казахстан сократит экспорт нефти в марте. В основном это коснется поставок по КТК
Отправлено: 08.03.25 - 16:46
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- Да, Казахстан намерен провести оптимизацию добычи в марте до необходимого уровня, то есть до наших обязательств по ОПЕК+. У нас, как вы знаете, львиная доля экспорта через КТК проходит. Соответственно, по КТК будут сокращены объемы, - прокомментировал вице-министр Алибек Жамауов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43624
Re: Казахстан сократит экспорт нефти в марте. В основном это...
Отправлено: 08.03.25 - 16:46
#1
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Больше нефти, меньше нефти, все одно цены летят в космос.
Какая разница, хоть вообще не продавайте ее..
По барабану..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
734
Re: Казахстан сократит экспорт нефти в марте. В основном это...
Отправлено: 08.03.25 - 18:59
#2
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Снижение добычи нефти, это факт того, что бюджет не выдержит и прекратятся все хотелки! Планы, реформы могут быть приостановлены! Поэтому, все кто любит бюджетные деньги, а не целостность страны, придется туго!
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