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- Да, Казахстан намерен провести оптимизацию добычи в марте до необходимого уровня, то есть до наших обязательств по ОПЕК+. У нас, как вы знаете, львиная доля экспорта через КТК проходит. Соответственно, по КТК будут сокращены объемы, - прокомментировал вице-министр Алибек Жамауов.